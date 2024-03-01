«Если Украина падет, НАТО будет воевать с РФ»: глава Пентагона предупредил Европу

Поражение Украины неминуемо повлечет прямую войну России и НАТО, заявил глава Пентагона генерал Ллойд Остин на слушаниях в нижней палате конгресса.
«Еще раз, если Украина падет, Путин на ней не остановится, он просто продолжит идти вперед, нападать и захватывать суверенные территории своих соседей. Так что, если вы страна Прибалтики, вы сильно тревожитесь, что вы следующие... И, говоря откровенно, если Украина проиграет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией», — предупредил Остин.
Пентагон продолжает делать все, чтобы Украина могла и дальше обороняться, сказал он. C поддержкой США Киев уже вернул половину захваченной Россией территории, подчеркнул генерал.
«Но каждый день мы видим, что русские продолжают давить, получают преимущество, и это очень тревожно», — заявил Остин.
Без американской поддержки ВСУ, в частности, не смогут нормально использовать артиллерию, обратил внимание генерал. Он добавил, что сейчас союзники США встревожены из-за «сигнала», который посылают Штаты, задерживая новую помощь Украине.
Ранее в феврале в Пентагона говорили, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.
«Мы получаем сообщения украинцев, что ситуация является критической. Россияне продолжают наступать на украинские позиции каждый день», — говорил представитель Белого дома Джон Кирби.
Реакция России
НАТО ждет «печальная» участь Украины, пригрозил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на выступление главы Пентагона.
«Пока в нем [НАТО] заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна, и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — заявил Картаполов.
Представитель МИДа Мария Захарова риторически поинтересовалась в Telegram, не угрожает ли глава Пентагона России. Она добавила, что Пентагон может пытаться «придумать отговорку» для украинского президента Владимира Зеленского.
«И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала Захарова.
Если Остин «мечтает» о конфликте с Россией, он неадекватен, заявил сенатор Сергей Перминов. Он подчеркнул, что Россия — крупнейшая ядерная держава мира. В то же время он призвал относиться к словам главы Пентагона как к «пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление».
Президент России Владимир Путин 29 февраля в своем послании Федеральному собранию прокомментировал западные предупреждения о планах России напасть на другие страны Европы.
«Несут бред просто какой-то! Все, что они придумывают, чем пугают, все это реально грозит конфликтом с ядерным оружием, а значит уничтожением цивилизации. Они это не понимают что ли? Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война», — сказал президент.
Он назвал «полной чушью» заявления властей США о возможном столкновении России с НАТО. По его словам, это «фигура речи», которой американские власти оправдывают «свою ошибочную политику на российском направлении».
«У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — сказал Путин.