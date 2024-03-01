Военнослужащие США во время учений на авиабазе в Румынии, 2023 год

«Если Украина падет, НАТО будет воевать с РФ»: глава Пентагона предупредил Европу Пентагон назвал «очень тревожным» давление России на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что нельзя дать Украине проиграть — тогда Россия будет воевать с НАТО. Не зря страны Балтии уже боятся быть следующими, считает он. Поэтому, по его словам, Украине очень нужна новая американская помощь. В России слова Ллойда сочли «безумной» угрозой, предрекли НАТО «печальную» участь Украины и напомнили, что Россия — крупнейшая ядерная держава.

Поражение Украины неминуемо повлечет прямую войну России и НАТО, заявил глава Пентагона генерал Ллойд Остин на слушаниях в нижней палате конгресса.

«Еще раз, если Украина падет, Путин на ней не остановится, он просто продолжит идти вперед, нападать и захватывать суверенные территории своих соседей. Так что, если вы страна Прибалтики, вы сильно тревожитесь, что вы следующие... И, говоря откровенно, если Украина проиграет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией», — предупредил Остин.

Пентагон продолжает делать все, чтобы Украина могла и дальше обороняться, сказал он. C поддержкой США Киев уже вернул половину захваченной Россией территории, подчеркнул генерал.

«Но каждый день мы видим, что русские продолжают давить, получают преимущество, и это очень тревожно», — заявил Остин.

Без американской поддержки ВСУ, в частности, не смогут нормально использовать артиллерию, обратил внимание генерал. Он добавил, что сейчас союзники США встревожены из-за «сигнала», который посылают Штаты, задерживая новую помощь Украине.

Ранее в феврале в Пентагона говорили, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

«Мы получаем сообщения украинцев, что ситуация является критической. Россияне продолжают наступать на украинские позиции каждый день», — говорил представитель Белого дома Джон Кирби.

Реакция России

НАТО ждет «печальная» участь Украины, пригрозил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на выступление главы Пентагона.

«Пока в нем [НАТО] заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна, и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — заявил Картаполов.

Представитель МИДа Мария Захарова риторически поинтересовалась в Telegram, не угрожает ли глава Пентагона России. Она добавила, что Пентагон может пытаться «придумать отговорку» для украинского президента Владимира Зеленского.

«И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала Захарова.

Если Остин «мечтает» о конфликте с Россией, он неадекватен, заявил сенатор Сергей Перминов. Он подчеркнул, что Россия — крупнейшая ядерная держава мира. В то же время он призвал относиться к словам главы Пентагона как к «пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление».

Президент России Владимир Путин 29 февраля в своем послании Федеральному собранию прокомментировал западные предупреждения о планах России напасть на другие страны Европы.

«Несут бред просто какой-то! Все, что они придумывают, чем пугают, все это реально грозит конфликтом с ядерным оружием, а значит уничтожением цивилизации. Они это не понимают что ли? Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война», — сказал президент.

Он назвал «полной чушью» заявления властей США о возможном столкновении России с НАТО. По его словам, это «фигура речи», которой американские власти оправдывают «свою ошибочную политику на российском направлении».

«У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — сказал Путин.