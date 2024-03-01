«Очень хочется опубликовать». Симоньян «рассекретила» планы немцев по подрыву Крымского моста

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что «товарищи в погонах» передали ей запись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры якобы обсуждают, как они будут атаковать Крымский мост. По словам журналистки, это произошло именно в тот день, когда канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не участвуют и не будут участвовать в украинском конфликте.

«Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков», — написала Симоньян.

Она утверждает, что на 40-минутной записи высокопоставленные офицеры бундесвера рассуждают о том, как осуществить атаку на Крымский мост, чтобы Германия не оказалась к этому причастна.

Кроме этого, они упоминают американских и британских коллег, которые якобы уже давно участвуют в украинском конфликте.

«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?» — задалась вопросами Симоньян.

Она добавила, что обращается с «официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу», и просит предоставить ей ответ к обеду.

О поставках Киеву Taurus

Расшифровку разговора четырех офицеров бундесвера, который мог состояться 19 февраля, Симоньян разместила во «ВКонтакте». По ее словам, в беседе участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Герхартц якобы сказал, что министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен тщательно проработать вопрос поставок ракет Taurus на Украину. У них запланирована встреча, но сначала он бы хотел «все обсудить».

«Не было такого, чтобы канцлер сказал ему: «Я хочу сейчас получить информацию, а завтра утром мы примем решение». Такого я не слышал. Наоборот, Писториус оценивает всю эту развернувшуюся дискуссию. Никто не знает, почему федеральный канцлер блокирует эти поставки», — заявил Герхартц в тексте расшифровки.

Согласно публикации Симоньян, он добавил, что накануне ему позвонила «близкая к канцлеру» журналистка, которой «кто-то в военной форме» сообщил, что «ракеты Taurus не сработают». Несмотря на то, что источник информации сомнителен, журналистка якобы хочет распространить новость под заголовком «Теперь-то мы знаем причину, по которой канцлер отказывается отправлять ракеты Taurus, — они не сработают». Герхартц якобы считает, что сейчас подобная «чушь» активно распространяется, поэтому он хочет согласовать с коллегами этот вопрос. Он добавил, что ему, возможно, придется участвовать в слушаниях в бюджетной комиссии из-за роста цен на переоборудование инфраструктуры под F-35 в Бюхеле (там находится американско-немецкая военная база. — «Газета.Ru»). Офицер попросил подготовить к встрече короткий доклад и презентацию «не на 30 слайдов».

Несмотря на то, что вопрос о передаче ракет не решен, официальные лица в опубликованной беседе обсуждали, как именно они могут доставить оружие на Украину. Грефе озабочен тем, что применение ракет может привести к жертвам среди гражданского населения.

В расшифрованном разговоре он отметил, что Taurus будет готов к применению в лучшем случае через восемь месяцев. При этом он призвал не ждать, «пока накопится 20 штук, можно передавать по пять».

Согласно публикации, немецким офицерам непонятно, каким образом отправить Украине ракеты, на какие системы вооружений они будут крепиться и как обучить украинцев их использованию, а самое главное — сколько на это потребуется времени. Фенске предложил оказывать Украине плановую техническую поддержку по защищенной связи из Бюхеля.

«У политиков может вызвать озабоченность прямая закрытая связь Бюхеля и Украины, что может стать прямым участием в украинском конфликте. Но в таком случае можно сказать, что обмен информацией будет происходить через MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем. — «Газета.Ru»), а мы направим одного-двух наших специалистов в Шробенхаузен. Конечно, это хитрость, но с точки зрения политики это, возможно, выглядит по-другому. Если обмен информацией происходит через производителя, то это не связано с нами», — сказал Герхартц в расшифровке.

Согласно публикации, офицеры также предположили, что важную информацию можно передавать в какое-то место в Польше, куда они могут добраться на автомобиле. Они рассчитали, что в лучшем случае только через шесть часов после получения информации самолеты смогут выполнить приказ. Герхартц допустил, что Украина самостоятельно сможет использовать поставленное оружие, так как «там находится много людей в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом». В ходе разговора чиновники упомянули, что Германия может передать Украине спутниковые снимки.

«Интересные цели» для поражения

По словам Фроштедте, у Украины есть две интересные цели: «мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше».

«Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить», — утверждает чиновник в расшифровке.

Он задался вопросом, на какой из двух целей нужно сосредоточиться.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — якобы сказал Фенске.

Герхартц предположил, что атака на мост будет удачной, если использовать французский истребитель Dassault Rafale, но Фенске считает, что в этом случае «удастся лишь сделать дырку».

Офицеры в публикации предложили обучить украинцев в Германии: минимальная программа обучения поможет подготовить их к поражению складов.

«Немцы превратились в заклятых врагов»

РИА Новости сделало запрос в пресс-службу министерства обороны Германии с просьбой прокомментировать расшифровку аудиозаписи, однако в ведомстве это сделать отказались:

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание».

В России же многие политики и чиновники высказались об опубликованной Симоньян расшифровке. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планируемые атаки в своем Telegram-канале:

«Все-таки наши извечные противники — немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте».

Он добавил, что не знает, как реагировать на подобное дипломатическим образом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что ничего не знает о содержании записи:

«Я не знаю, доступна ли эта запись <...> Нет. Ну, наверное, как будет доступна, послушаем. Тогда узнаем».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале пообещал, что депутаты обсудят планы ударов по Крымскому мосту и то, как нужно на них реагировать.

«Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование», — добавил Володин.

Заместитель председателя Совет Федерации Константин Косачев написал в Telegram-канале, что этот скандал должен иметь серьезные последствия:

«Если не последуют убедительные опровержения и доказательства, придется кардинально пересмотреть истинную роль Германии в украинском конфликте, которая, как теперь выясняется, полностью опровергает заявления канцлера Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в конфликте. Это прямое участие, куда уж прямее: «Мы сейчас ведем войну», — говорит один из записанных немцев».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе дипломатического форума в Анталье отметил, что публикация разговора между высокопоставленными членами бундесвера об атаке на Крымский мост поразительна, однако РФ доподлинно известны планы НАТО на Украине.