Военная операция на Украине, день 732-й

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Одессу заявила, что в Берлине до сих пор идут дискуссии по поводу поставки ракет большой дальности Украине.
«Конечно, все, что мы поставляем, этого слишком мало. <...> Мы ломаем головы, особенно в последний год, как доставить больше, включая системы вооружения дальнего действия», — сказала Бербок.
Командование ВСУ вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки, что сказывается на способностях украинской армии защищать свои позиции, сообщил телеканал NBC News.
Украина в ближайший год может потерять еще больше территорий, в частности, оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аналитиков.
Правительство Японии также расширит санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ранее сделали другие члены «Большой семерки», заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
❗️ Средства ПВО РФ за ночь сбили два украинских дрона в Белгородской области, четыре — над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
Взрывы произошли ночью в Киевской области Украины, сработала система ПВО, сообщила Киевская областная военная администрация.
Взрывы произошли ночью в подконтрольных властям Украины районах Запорожской области, сообщило издание «Зеркало недели».