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Политика

Военная операция на Украине, день 732-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 732-й день

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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО сбили за ночь шесть украинских беспилотников. Взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Правительство Японии введет новые санкции против России. Украина в ближайший год может потерять еще больше территорий, сообщил Sky News. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:59

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Одессу заявила, что в Берлине до сих пор идут дискуссии по поводу поставки ракет большой дальности Украине.

«Конечно, все, что мы поставляем, этого слишком мало. <...> Мы ломаем головы, особенно в последний год, как доставить больше, включая системы вооружения дальнего действия», — сказала Бербок.

8:47

Командование ВСУ вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки, что сказывается на способностях украинской армии защищать свои позиции, сообщил телеканал NBC News.

8:28

Украина в ближайший год может потерять еще больше территорий, в частности, оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аналитиков.

8:24

Правительство Японии также расширит санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ранее сделали другие члены «Большой семерки», заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

8:20

8:17

❗️ Средства ПВО РФ за ночь сбили два украинских дрона в Белгородской области, четыре — над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

8:12

Взрывы произошли ночью в Киевской области Украины, сработала система ПВО, сообщила Киевская областная военная администрация.

8:08

Издание «Общественное» сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины.

8:04

Взрывы произошли ночью в подконтрольных властям Украины районах Запорожской области, сообщило издание «Зеркало недели».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 732-го дня специальной военной операции России на Украине.

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