Военная операция на Украине, день 732-й

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Одессу заявила, что в Берлине до сих пор идут дискуссии по поводу поставки ракет большой дальности Украине.

«Конечно, все, что мы поставляем, этого слишком мало. <...> Мы ломаем головы, особенно в последний год, как доставить больше, включая системы вооружения дальнего действия», — сказала Бербок.