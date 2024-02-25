Переломный год, новый план ВСУ и разговор с Путиным: итоги пресс-конференции Зеленского Зеленский заявил, что данные о ВСУ попадали России через союзников или ставку

Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что ждет страну в этот «переломный» год, сколько военных потеряли ВСУ и что пошло не так во время контрнаступления. Также украинский лидер вспомнил о разговоре с Владимиром Путиным в 2019 году и ответил на вопрос, снимет ли трубку, если российский коллега позвонит ему ночью.

О переломном годе

По мнению Владимира Зеленского, 2024 год решит исход конфликта между РФ и Украиной, при этом для Киева не все складывается удачно, но бывало и хуже:

«Год выборов... всего сразу. Вызовов извне, внутри и тому подобное... Это такой переломный год. От этого года, я думаю, будет зависеть формат окончания войны».

Он призвал украинцев к мужеству и стойкости, «чтобы выжить». Президент признал, что сейчас «не все идет по плану, и не все зависит» от граждан страны, и есть «затягивание» некоторых процессов. При этом политик отказался считать текущую ситуацию самым «слабым» временем для Украины.

«Шокирующий момент был 24-го два года назад. Сейчас момент самый сложный для нашего единства. Если мы развалимся все: извне, с партнерами, и, не дай бог, внутри — тогда это будет самый слабый момент. Пока этого не произошло», — пояснил политик.

Он считает, что для России год тоже решающий. Москва стала использовать «иранские шахеды», советскую артиллерию и ракеты из КНДР, значит, у РФ тоже дефицит оружия, считает Зеленский. При этом глава украинского ГУРа (Главного управления разведки министерства обороны Украины) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на полях форума уточнил, что Россия применяет северокорейские ракеты, но не в существенном количестве.

Зеленский также раскрыл военные потери Украины — 31 тыс. человек. Он указал, что не может назвать число раненых, так как эта информация на руку России. Президент назвал потери ВСУ большими, но отметил, что у противника они значительнее.

Он также рассказал, что россияне оказывают «достаточно сильное» давление на Купянском направлении. В начале года у РФ там было преимущество в артиллерии 1 к 12, теперь 1 к 7. Если ВСУ не смогут изменить соотношение сил до 1 к 1,5, украинская сторона будет терять территории.

В ретроспективе конфликта он назвал первый год «страшным» годом «просто выживания» Украины, а второй — годом «устойчивости», когда страна на фоне объединения Запада увеличила производство техники и ВВП.

О провале наступления и новом плане ВСУ

Зеленский связал неудачу контрнаступления с нехваткой техники, которая вовремя не дошла от союзников. Причем частично ее нет до сих пор.

«У нас был кулак для контрнаступления. До сегодняшнего дня из того пакета четыре бригады голые. Четыре бригады без техники, о которой договорились, подписали, пожимали руки. Не доехала», — сообщил президент.

В итоге бригады не атаковали противника по плану, а «стояли и ждали» вооружения. Политик добавил, что всего Украина получила только 30% обещанного Западом оружия. Кроме того, по его словам, Москва знала все детали украинского плана еще до начала наступления:

«Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе в Кремле до того, как начались. Точка».

Зеленский намекнул, что информацию мог слить кто-то из зарубежных партнеров Киева. Союзники должны знать некоторые военные планы, иначе не согласуют поставки оружия. Кроме того, утечка могла быть внутри украинской ставки, так как там много участников.

«Когда людей очень много, у врага появляется больше деталей», — пояснил он.

Сейчас у ВСУ новый «четкий» план контрнаступления. Его детали стараются не разглашать.

«Главное — иметь план. И этот план есть... План связан со сменой руководства [ВСУ], там есть определенные изменения. [Более детальных] планов будет готовиться несколько из-за утечки информации», — уточнил Зеленский.

Тем временем Россия сама готовит наступление в начале лета или в конце мая, предупредил он. Поэтому Украину ждут сложные месяцы. В настоящее время в ВСУ идут проверки, «аудит».

«Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить. Аудит проводится после двух лет, мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте», — объяснил Зеленский.

О поставках оружия

Зеленский рассказал, что находится «в позитиве» от недавнего ответа партнеров насчет поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS. Политик отметил, что Киев долго пытался получить дальнобойное вооружение.

«Вы понимаете, для чего нам это нужно, не хотел бы говорить о деталях — но мы понимаем, для чего. И Россия понимает, что мы будем с этим делать», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что если ВСУ в ближайшие месяцы получат хотя бы десять ЗРК Patriot, то отбросят врага. По словам президента, альтернативы этим американским системам нет.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Если бы эти системы мы могли бы применить ближе к фронту, они бы отступили. Мы бы сломали их оборону и пошли вперед. Десять Patriot — это кардинально бы изменило ситуацию», — уверен президент.

ВСУ будут атаковать западным оружием только те территории, которые Украина считает оккупированными, подчеркнул Зеленский.

Он также обратил внимание на рост стоимости снарядов в мире. Обычный артиллерийский снаряд раньше стоил $1,5 тыс., а теперь предлагают по $4-8 тыс. Зеленский сделал вывод о том, что для кого-то боевые действия стали большим бизнесом.

О саммите мира

Первый саммит лидеров стран по украинской «формуле мира» состоится в Швейцарии этой весной, рассказал украинский президент. На нем выработают план решения каждого из кризисов, что принесли военные действия. На основе этого подготовят окончательный документ, а Москве передадут готовый вариант.

«Документ будет справедлив — но это не значит, что Россия примет этот документ», — отметил Зеленский.

В планах Киева и второй саммит, к которому нужно подготовить соответствующие дипломатические шаги «к справедливому миру и окончанию» военного конфликта. Украина бы хотела, чтобы вторая встреча прошла не на европейском континенте. «Я думаю, в ближайшие недели-месяцы эта информация обязательно появится», — пообещал политик.

Он подчеркнул, что любая дипломатическая инициатива должна исходить от Украины. Другие страны не вправе навязывать свои решения.

«Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы, любе формулы мира. Даже наши партнеры», — сказал Зеленский.

О Путине

В переговорах с Владимиром Путиным, по мнению украинского лидера, смысла пока нет: лидер РФ якобы не хочет никого слышать и признавать свои ошибки.

Комментируя вопрос, ответил бы он на звонок Путина посреди ночи, Зеленский отшутился:

«У него ведь нет телефона. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года не работаю».

Политик также рассказал о разговоре с Путиным в 2019 году во время саммита в Париже, тогда у них состоялась долгая беседа «в разных тональностях»:

«Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают. Потому что сама идея отвода войск вдоль линии столкновения неработающая. Я ему объяснял с цифрами очень конкретными. У меня уже был опыт, я проехал тогда контактную линию... Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня».

Он уточнил, что показал Путину статистику, из которой следовало, что отвод войск длился бы 20 лет. По словам президента, они долго это обсуждали, «торговались».

«Я уже не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни», — резюмировал Зеленский.

Политик считает, что Путин хочет управлять Россией до 2030 года, что «не очень» устраивает Украину. «Мы бы хотели закончить с ним раньше», — сказал Зеленский.