«Майдан-3», тромб Навального и «сюрпризы» для России: что рассказал глава разведки Украины Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что Навальный умер из-за тромба

Украинские власти пообещали «много сюрпризов» для России в этом году и намекнули на удары по Крымскому мосту. В Киеве также заявили, что ВСУ смогут получить больше миллиона БПЛА, а на поле боя впервые активно проявят себя наземные дроны. Кроме того, украинская разведка уверена, что Москва якобы готовит против Владимира Зеленского операцию «Майдан-3».

О военных возможностях РФ и Украины

У России нет иранских и практически нет северокорейских ракет, заявил журналистам глава ГУР (Главного управления разведки министерства обороны Украины), генерал-лейтенант Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на полях форума «Украина. Год 2024».

«Их (дальнобойных ракет из Ирана. — Газета.Ru) нет. Это все не соответствует действительности. [Северокорейские] давайте так — несколько было использовано, но если говорить о масштабном использовании, это тоже не соответствует действительности», — сказал Буданов.

Он также сообщил, что Украина будет увеличивать «объем и темп» операций против России. Это во многом зависит от возможностей украинского военно-промышленного комплекса, признал глава украинской разведки. При этом, по его словам, местное производство уже развилось «достаточно мощно».

Украинские военные в этом году получат больше миллиона FPV-дронов (First-Person View — вид от первого лица; беспилотник с камерой, передающей видеосигнал на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота), пообещал на форуме министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Вся правительственная команда работает над этим, и сейчас в январе-феврале проходило активное заключение контрактов, уже сотни тысяч БПЛА законтрактованы, и цель будет в этом году выполнена», — подчеркнул чиновник.

По словам Федорова, 90% дронов, что используют ВСУ, делает сама Украина. Министр также гарантировал армии в этом году больше разведывательных самолетов, «ударных коптеров», дальнобойных БПЛА-камикадзе, лодок и РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы).

ВСУ начнут активно использовать на поле боя наземные дроны, уточнил на форуме министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин:

«В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также на море. Этот будет годом, когда мы увидим их на земле. Год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах».

Министр добавил, что в распоряжении страны появилось дальнобойное оружие, поразившее цель на расстоянии 700 км.

Об операциях против России

Буданов призвал не надеяться, что режим в России «расшатается естественным образом», сам собой. По мнению генерал-лейтенанта, это возможно только с «помощью» Украины. При этом устойчивая текущая власть в России — это постоянная будущая опасность для всего мира, считает он.

«Из этого следует очень простой вывод — мы должны работать над видоизменением этого режима. Над этим мы уже работаем и, думаю, всем понятно, как происходят те или иные события на территории РФ», — заявил глава ГУР.

В числе успешных антироссийских операций Буданов отметил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России. ГУР утверждало, что украинские силы сбили 23 февраля модернизированную версию советского А-50 под названием А-50У вблизи краснодарского города Приморско-Ахтарск.

«Если ВСУ собьют еще одну такую машину, то круглосуточное дежурство врагу придется прекращать», — сказал руководитель украинской разведки.

Он уточнил, что над операцией работали несколько недель. Украина не подгадывала ее под дату, а просто ждала возможности.

С российской стороны оперштаб Краснодарского края сообщал, что 23 февраля в Каневском районе «подтверждено падение одного летательного аппарата». Российские военкоры также писали о потере самолета. При этом Минобороны РФ официально не подтверждало потерю А-50У.

В своем Telegram-канале Буданов пообещал «новые сюрпризы» для противника.

«Я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым Крымским» мостом», — написал он.

Генерал-лейтенант добавил, что в Крыму есть жители, которые шпионят для Украины. Они следят за оперативной обстановкой на полуострове и «как можно быстрее» передают информацию украинским военным.

Новые удары по территории России — в море, в воздухе, в Крыму и на других занятых противником территориях — анонсировал на полях форума «Украина. Год 2024» и начальник СБУ (Службы безопасности Украины) Василий Малюк.

«Майдан-3»: о «целях» России

Буданов полагает, что в ближайшее время Москва попытается устроить Украине «Майдан-3», то есть, настроить украинцев друг против друга и убедить их в нелегитимности Киева. Он добавил, что это «очень серьезная» и «максимально дорогая» операция для Москвы. Чиновник уверен, что Кремль рассчитывает подогреть «определенную смуту» на Украине на фоне отмененных президентских выборов. В том числе, Россия якобы надеется на неопределенность внутри ВСУ: «кто нами руководит, чьи приказы мы выполняем». Этим моментом Москва воспользуется, чтобы «создать ситуацию» и поставить под сомнение не только легитимность Владимира Зеленского, но вообще решения украинской власти «после 31 марта и 20 мая этого года». Что в свою очередь позволит России в первой половине июня нанести Украине военное поражение на восточном направлении.

«В этом вся их суть — их интересует не столько смена политического руководства, сколько нанесение военного поражения... Она (операция. — «Газета.Ru») провалится, потому что нам известно все, что они задумали. Мы знаем, как этому противодействовать», — утверждает Буданов.

По украинской Конституции, 31 марта должны пройти президентские выборы, полномочия Зеленского истекут 20 мая. Однако на Украине объявлено военное положение, а Конституция прямо запрещает проводить в этот период выборы президента, Верховной рады и органов местного самоуправления.

Говоря о России, Буданов также опроверг версии о насильственной смерти Алексея Навального.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», — признал генерал-лейтенант.