Боррель допустил скорый конец конфликта на Украине и призвал готовиться к длительной напряженности с РФ Боррель допустил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что союзникам лучше поторопиться с помощью Украине, потому что скоро на фронте может наступить перелом. Лучшее, что может Европа, — поставлять ВСУ больше боеприпасов, однако пока ЕС с этим не справляется. Конфликт длится уже два года, однако европейские политики, по мнению экспертов, все еще не могут перевести свои страны и экономику в режим военного времени.

Прозрение Европы

Запад должен поторопиться с поддержкой Киева, потому что ближайшее время может определить итог конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

«Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее. В ближайшие месяцы может решиться исход войны», — сказал чиновник.

Он добавил, что пока Киев сопротивляется, он уже побеждает, и призвал ЕС не только помогать Украине, но и повысить собственную обороноспособность и быть готовым к любому будущему. Дипломат отметил, что больше всего опасений у него вызывает страх европейцев, которые только осознали, что «живут в опасном мире»:

«Мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности».

Чиновник обратил внимание на то, что Европа полагается в обороне на США и надеется, что Пентагон — это такой «военный зонтик», который прикроет ее. Однако в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа этот зонтик закроется, предостерег Боррель.

«Это ужас, что он (Трамп. — «Газета.Ru») предлагает России атаковать те страны, которые не соблюдают его условия. Это ужас, что есть республиканцы, которые сравнивают украинскую войну с миграционным давлением из Мексики», — считает дипломат.

При этом он имеет в виду выступление Трампа на митинге в начале февраля. Тогда кандидат на пост американского президента заявил, что США не будут защищать от России страны НАТО, которые не оплачивают «свои счета» в альянсе.

«Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы посоветовал им (России. — «Газета.Ru») делать все, что они, черт возьми, хотят», — сообщил Трамп.

Три «украинских» вызова ЕС

25 февраля также вышла статья Борреля в испанской газете Ideal, где он перечислил три вызова, с которыми столкнулась Европа из-за Украины.

Во-первых, идет война нового типа, когда окопы в стиле Первой мировой войны сочетаются с дронами и искусственным интеллектом. ЕС должен поддерживать ВСУ с учетом этих реалий и высокой интенсивности боевых действий.

Во-вторых, Киеву необходимы гарантии безопасности, лучшей из которых будет принятие страны в Евросоюз.

И, наконец, Европе нужно самой готовиться к долгой «напряженности» с Москвой.

«Он (Владимир Путин. — «Газета.Ru») не выиграл, но и еще не проиграл. <...> Готовьтесь к длительному периоду напряженности с Россией, у которой может возникнуть соблазн спровоцировать в политическом и военном отношении других своих соседей, некоторые из которых являются членами НАТО», — предупредил Боррель.

Дипломат добавил, что сейчас важнейшая задача Европы — увеличить поставки боеприпасов на Украину. По его оценке, в краткосрочной перспективе ЕС не хватает «не производственных мощностей, а скорее финансирования».

«Кризис, который назревал много лет»

Европейская экономика все еще далека от перехода на военные рельсы, какие бы воодушевляющие заявления о поддержке Украины не делали политики, говорит советник по политике в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд. По ее мнению, у лидеров ЕС пока не получилось «вывести свои страны из режима мирного времени».

«Европа сейчас спешит переучиться и мобилизовать промышленность на военную основу. Но вы не можете просто щелкнуть выключателем», — вторит ей эксперт по обороне и безопасности исследовательского института Rand (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) Europe Джеймс Блэк.

Поскольку с конца 2022 года линия фронта практически заморожена, артиллерия играет ключевую роль в конфликте, написала американская газета The Washington Post (WP).

ВСУ требуется минимум 200 тыс. снарядов в месяц, но, согласно недавнему эстонскому анализу , совокупный объем производства Европы составляет лишь около 50 тыс. в месяц. При этом только часть из них поступает на Украину.

До марта ЕС должен был предоставить Украине миллион самых ходовых на фронте 155-миллиметровых снарядов. Этот план утвердили в марте 2023-го, то есть у союзников был год на производство.

В итоге ЕС смог передать не больше половины этого количества. Причина в «печальном состоянии» оборонной промышленности в Европе, бюрократии и большом количестве «несинхронизированных вещей», сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе всеукраинского телемарафона.

Лидеры Германии, Нидерландов, Дании, Эстонии и Чехии в январе 2023-го выступали с коллективным заявлением, в котором призвали европейские страны увеличить совместные закупки и поставки оружия ВСУ:

«Сегодня крайне важно обеспечить боеприпасы и системы вооружения, включая гаубицы, танки, БПЛА и средства противовоздушной обороны, в которых Украина так остро нуждается на местах. [Это нужно] сейчас».

Анонимный источник WP назвал происходящее в ЕС «кризисом, который назревал много лет». Дело в том, что последнее время региональные военные выполняли миссии за пределами Европы, а перспектива возобновления межгосударственного конфликта на континенте казалась всем отдаленной. Источник издания сравнил это со снегопадом в стране, где зимы редко бывают снежными, — там никто не хочет инвестировать в производство снегоуборочных машин, потому что они как будто бы не так и нужны.

«А потом наступает метель, и вам приходится заказывать [хотя бы] одну снегоуборочную машину — и уже за полную стоимость. Для многих союзников вопрос производства боеприпасов был глубоко неинтересен. А теперь это у всех на уме», — резюмировал он.