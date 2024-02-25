«Давали бутылку воды и отправляли». Как из Запорожья выселяли сторонников Украины Губернатор Балицкий заявил, что противников СВО выселяли из Запорожья семьями

Власти Запорожской области «целыми семьями» выселяли из региона людей, которые не поддерживали военную операцию РФ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, таким образом чиновники «хотели избежать лишней крови», ведь сторонников Украины «просто могли убить соседи». Он добавил, что принимал решения о выселении людей, с которыми «делил хлеб», однако выразил мнение, что подобные меры были «спасением» и способом «защитить свою землю».

Власти Запорожской области выселяли из региона людей, которые были не согласны с проведением специальной военной операции и вели антироссийскую деятельность. Об этом в интервью Надане Фридрихсон рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли», — заявил он.

Выселение, по словам Балицкого, шло «целыми семьями» на основании «положения, которое действовало в регионе до его принятия в состав РФ. Он объяснил такую меру тем, что выселенных людей было «не переубедить» и «разбираться» с ними «пришлось бы еще жестче»:

«Их жизнь может быть под большой-большой угрозой. Поэтому лучше пускай едут к себе в бандерштат и там строят свой гей-мир».

По заявлению Балицкого, сторонников Украины в регионе «просто могли убить соседи». Он рассказал, что, когда российская армия вошла в Запорожскую область, там «люди творили самосуд», «занимали и грабили чужие дома».

«Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, эти семьи, а это большие семьи. Поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли: доводили до ленточки, зачитывали решение о его выселении, давали бутылку воды и отправляли», — рассказал чиновник.

Власти Запорожья действовали так, поскольку «хотели избежать лишней крови», утверждает Балицкий.

«Все, что могли, делали. Но это не значит, что я толстовец. Нет, я не толстовец. Мы били — и били жестко. И, к сожалению, приходилось принимать иногда крайне жесткие решения, о которых пока я рассказывать не буду», — сообщил Балицкий.

«Мы не идиоты, мы разбирались»

По его словам, спецслужбы Запорожья относились к проукраински настроенным жителям региона дифференцировано.

«Мы тоже не идиоты, поверьте, мы разбирались», — заверил он.

Жесткие меры, как рассказал Балицкий, принимались к «заклятым бандеровцам», тем, кто «финансировал батальоны», кто «убивал людей» в Донбассе.

«Что делать с женщиной с тремя детьми, у которой другое убеждение? Она не считает Россию своей родиной. Она не считает, что то, что происходит — правильно. Что нам, убивать ее? Понятно, что мы их просто вытесняли. Мы зачитывали им наше решение и отправляли. Пусть живут как хотят».

При этом проукраински настроенные жители Запорожья могли заслужить право жить на родине – для этого нужно было отправиться на службу в добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова.

«Хочешь искупить (вину) – иди искупай. Вот эти первые (люди), которые пошли, они получали прощенье. Я не Господь Бог, чтобы отпускать грехи, я просто говорю, что мы их не выселяли», — рассказал губернатор Запорожья.

После возвращения спецслужбы ставили отслуживших людей «на жесткий контроль».

По словам Балицкого, решения о выселении людей зачастую давались нелегко.

«Я еще вчера с ними Новый год встречал. За одним столом сидел. Мы же все в одном городе живем», — сказал губернатор.

Балицкий рассказал, что выселять приходилось людей, «с которыми делил хлеб», и «с которыми был в бизнесе».

«Никакого отношения к нашему делу это не имеет. Тут [роли] не играет ни (обращение к Балицкому) «Женечка», ничьи влажные глазки. Если человек выступает против решений, которые поставлены президентом… Я это говорю сейчас без пафоса, чтобы вы понимали. Для нас для всех это спасеньем было. Мы понимали, что это единственное, как мы могли защитить нашу землю. Следовать по пути денацификации и денационализации», — заявил Балицкий.

Агентство РИА Новости пишет, что практика выдворения в Запорожье действовала с лета 2022 года до мая 2023-го.

«Решением Совета безопасности России было принято (решение) о прекращении этой нормы по выселению. Мы теперь не можем пользоваться этой нормой», — сообщал ранее Балицкий.

Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года, кроме нее к РФ присоединись Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область. Украина и страны Запада не признают результаты голосования. В настоящее время территория Запорожской области частично контролируется украинской армией, в частности, под ее контролем находится областной центр — город Запорожье.