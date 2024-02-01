Военная операция на Украине, день 708-й

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Госдума РФ обратится к конгрессу США по поводу крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил Вячеслав Володин. По его словам, экспертиза доказала, что самолет, перевозящий украинских военнопленных, был сбит американским зенитным ракетным комплексом Patriot.

«Они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом», — подчеркнул Володин.