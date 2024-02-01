Военная операция на Украине, день 708-й

CNN со ссылкой на источники сообщает, что указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного подпишут на этой неделе.
Госдума РФ обратится к конгрессу США по поводу крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил Вячеслав Володин. По его словам, экспертиза доказала, что самолет, перевозящий украинских военнопленных, был сбит американским зенитным ракетным комплексом Patriot.
«Они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом», — подчеркнул Володин.
Украинские войска покинули ряд позиций в районе села Приютное под Угледаром, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Министерство транспорта Великобритании не видит препятствий для передачи Украине устаревших автомобилей, которые направляются на утилизацию в Лондоне.
FPV-дроны уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в лесополосе на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
❗️ Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву, сообщил телеканал «Звезда».
Боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боев на Украине, сообщила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Еще четыре беспилотника уничтожили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Два дрона также сбили над Воронежской.
Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ.