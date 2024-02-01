Политика

Военная операция на Украине, день 708-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 708-й день

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Работа разведгруппы с использованием беспилотного комплекса «Орлан» 10 в ЛНР

Работа разведгруппы с использованием беспилотного комплекса «Орлан» 10 в ЛНР

Александр Река/ТАСС
Взрывы произошли ночью в Харькове. Средства ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью, два — над Воронежской, один — над Курской. Российские военнослужащие, освобожденные из плена, прибыли в Москву, сообщил телеканал «Звезда». В Госдепе заявили, что боеприпасы GLSDB уже отправились в зону боевых действий на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:42

CNN со ссылкой на источники сообщает, что указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного подпишут на этой неделе.

8:35

Госдума РФ обратится к конгрессу США по поводу крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил Вячеслав Володин. По его словам, экспертиза доказала, что самолет, перевозящий украинских военнопленных, был сбит американским зенитным ракетным комплексом Patriot.

«Они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом», — подчеркнул Володин.

8:31

Украинские войска покинули ряд позиций в районе села Приютное под Угледаром, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

8:28

Министерство транспорта Великобритании не видит препятствий для передачи Украине устаревших автомобилей, которые направляются на утилизацию в Лондоне.

8:25

FPV-дроны уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в лесополосе на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

8:21

❗️ Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву, сообщил телеканал «Звезда».

8:18

Боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боев на Украине, сообщила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:11

Взрывы произошли ночью в Харькове на востоке Украины, сообщила «Страна.ua».

8:07

Еще четыре беспилотника уничтожили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Два дрона также сбили над Воронежской.

8:04

Средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 708-го дня специальной военной операции России на Украине.

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