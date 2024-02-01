«Точка невозврата пройдена»: Зеленскому не удалось снять Залужного, но он не передумает Bild: Зеленский не смог уволить Залужного после отказа кандидатов от поста

Как пишут СМИ, Владимир Зеленский не намерен отказываться от решения уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но сделать это прямо сейчас оказалось затруднительно. По словам источников, кандидаты на этот пост отказались его занимать, а сам Залужный отверг назначение на другую должность. Кроме того, в настоящее время генерал популярнее президента, и его отставка может дестабилизировать ситуацию в стране.

Сроки увольнения

Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного до конца этой недели, сообщил CNN со ссылкой на два источника.

По словам одного их них, так как официальных заявлений по этому поводу не было, формально Залужный все еще занимает свою должность.

Слухи о том, что Зеленский подписал указ об увольнении главкома, появились вечером 29 января. Как отмечает телеканал, из-за них данные о конфликте между президентом и главой ВСУ после провала украинского контрнаступления стали казаться убедительнее. При этом напряженность между Зеленским и Залужным возросла, когда военачальник в материале для The Economist назвал тупиком ситуацию на фронте. CNN связался с пресс-секретарем украинского лидера Сергеем Никифоровым, который опроверг информацию об увольнении генерала. Позднее Минобороны Украины написало в Telegram-канале:

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда».

При этом агентство «РБК-Украина» выяснило у влиятельного в военных кругах источника, что смену главкома могут отложить до весны. Это поможет офису Зеленского отследить реакцию общества, а украинцы поймут, что отставка главкома в принципе возможна. Даже увольнение через месяц или два будет воспринято менее болезненно, чем сейчас. Источники агентства едины в том, что генералу придется оставить свой пост:

«Точка невозврата в отношениях Зеленского и Залужного уже пройдена. Решение о его отставке принято и вопрос лишь во времени. И закончиться оно может как за считанные часы, так и за несколько недель».

Откуда ажиотаж из-за ухода Залужного

CNN рассказал о собрании в офисе Зеленского 29 января, на котором присутствовал и министр обороны страны Рустем Умеров. Именно там украинский лидер объявил о решении снять Залужного с поста. Об этой встрече писали The Washington Post и Financial Times. В «спокойном» разговоре Зеленский предложил Залужному занять другую должность, но тот отказался. В ответ украинский лидер заметил, что отказ генерала от нового назначения не изменит его решения.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» не подтвердил, но и не опровергнул данные об этой встрече. Он заявил, что у главы государства много таких мероприятий и они не являются публичными. Чиновник удивился, что новость об увольнении генерала вызвала такой ажиотаж, ведь Залужный — «менеджер»:

«Знаете, что для меня странно, а почему мы вообще политизируем этот вопрос? Смотрите, это вертикаль верховного главнокомандующего, я не понимаю, в чем тут дискуссия — уволит, не уволит. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров, одним из таких назначенных президентом, не выбранных, является главнокомандующий».

Залужный сохраняет популярность По данным CNN, несмотря на отсутствие значительных успехов на фронте, Залужный является одним из самых популярных официальных лиц Украины. Соцопрос Киевского института социологии показал, что 88% украинцев одобряют деятельность Залужного (у Зеленского только 62%).



Украинские военнослужащие также поддерживают главкома.



«Он достойный генерал. Наше правительство хочет его свергнуть, потому что он им не очень удобен. <...> Похоже, что «ребята Зеленского» нас уже давно продали», — сказал украинский солдат в беседе с CNN.



Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своих соцсетях опубликовала ролик в поддержку Залужного. Она назвала его возможную отставку большой ошибкой, так как «борьба сейчас в самом разгаре» и это неправильное время для отставок:



«Нашими вооруженными силами управляли люди, которые доверяют армии и народу. Только сохранив это единство и этих людей, мы сможем выиграть нынешний конфликт».



По мнению The New York Times, увольнение Залужного может повлиять на обстановку в стране, так как главнокомандующий на Украине популярнее президента. Кроме этого, странам-союзникам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому главе ВСУ и познакомиться с его взглядами на ведение военных действий. Немецкое издание Der Spiegel отметило, что увольнение вызвало переполох в Киеве, хотя еще не состоялось.

Преемники главкома

CNN сообщил, что на роль преемника Залужного рассматривают двух кандидатов: главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками страны Александра Сырского. Телеканал поговорил с Будановым, который опроверг возможность своего назначения на пост главнокомандующего:

«Мы находимся в состоянии конфликта, и все стороны используют все доступные средства, включая информационную войну».

При этом источник «РБК-Украина» в окружении Буданова рассказал, что если ему «поступило такое предложение, то он как военный человек не вправе от него отказаться». Еще один источник подтвердил, что главе ГУР действительно предложили стать главкомом.

Как отмечает «РБК-Украина», для Сырского должность не так важна, так как ему нравится находится в полях и руководить операциями:

«Он достаточно мудрый человек и понимает, что кто бы ни пришел на пост главкома — его все равно будут сравнивать с предшественником. И это сравнение, так или иначе, будет не в пользу нового главкома».

Однако есть люди, близкие к окружению Сырского, которые считают, что он, как и ряд других генералов, не прочь пойти на повышение.

По данным Bild, отстранить действующего главу ВСУ не получилось, так как генералы отказались признавать это решение и занимать его пост.