Пекин грозит Киеву ухудшением отношений. Все из-за признания фирм КНР «спонсорами войны»

Посол КНР в Киеве предупредил украинское руководство, что признание Киевом более десятка китайских компаний «международными спонсорами войны» негативно отразится на отношениях стран, пишет Reuters. Украина внесла в свой «черный список» 14 компаний из КНР, в том числе нефтегазовые Sinopec Group и CNPC, а также железнодорожную China Railway Construction Corporation. Все они продолжают сотрудничать с Россией, в то время как Пекин не проявляет желания обсуждать с Киевом конфликт на Украине.

Двусторонние отношения Китая и Украины могут пострадать из-за признания Киевом 14 китайских компаний «международными спонсорами войны». Такое предупреждение сделал Пекин в январе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные украинские источники.

«Предупреждение было передано Украине на встрече посла Китая [Фань Сяньжуна] в Киеве с высокопоставленными представителями украинского правительства. Посол сказал, что все это [ситуация с черным списком] может негативно отразиться на двусторонних отношениях», — отмечается в материале.

По словам собеседников агентства, китайская сторона не стала выдвигать каких-либо условий или временных рамок последствий, а дипломат «просто высказал точку зрения» по поводу списка «международных спонсоров войны».

Кто эти «спонсоры войны»?

По информации Reuters, украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в свой список «международных спонсоров войны» в общей сложности около 50 компаний из разных стран, из них 14 — китайские, еще семь — из США, а остальные — из Европы. «Спонсорами войны» Украина считает компании, которые сотрудничают с Россией или продолжают работать внутри страны после 24 февраля 2022 года. Внесением в список Киев хочет заставить их уйти с российского рынка.

В черном списке оказались американские Procter & Gamble, Philip Morris, Mars и PepsiCo, сеть ресторанов быстрого питания Subway, французские Leroy Merlin и Auchan, японская Japan Tobacco. Среди китайских компаний в перечень включены группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, крупные нефтегазовые CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation, в декабре в список попал производитель квадроциклов Shandong Odes.

Тогда же НАПК внесла в список китайскую железнодорожную строительную компанию China Railway Construction Corporation. Основанием назвали работу CRCC в качестве подрядчика по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом. The Washington Post утверждала, что корпорация якобы участвует в строительстве тоннеля на условиях полной конфиденциальности. В Пекине и Москве опровергли как строительство тоннеля, так и участие в этом китайской компании. Власти КНР выразили протест и потребовали исключить компанию из украинского перечня.

Отношения сложные

Пекин и Киев поддерживают отношения, но их нельзя назвать тесными. Например, 17 января Politico со ссылкой на источники написала, что

Китай отклонил просьбу Украины о встрече президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи, что стало ударом по Киеву», — сообщило издание.

В тот же день Зеленский заявил, что не собирался встречаться в Давосе с премьером Ли Цяном, поскольку это не соответствует его уровню. По его словам, при необходимости премьер Украины встретится с премьером КНР. Зеленский отметил, что «с радостью бы встретился с лидером Китая» Си Цзиньпином. 26 января замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил о приглашении в адрес Си принять участие в «саммите мира» в Швейцарии.

30 января заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун в ходе встречи с послом Украины в КНР Павлом Рябикиным заявил, что для долгосрочного развития стабильных отношений Китаю и Украине требуется уважение взаимных интересов и искреннее отношение друг к другу. Вэйдун подчеркнул, что в настоящий момент можно наблюдать изменения, которых мир не видел уже несколько столетий. Какие именно изменения имеются в виду, он не уточнил.

В свою очередь, Рябикин подчеркнул, что Украина придает отношениям с КНР очень большое значение. Посол напомнил, что Украина всегда придерживалась принципа «одного Китая» и готова к укреплению двусторонних отношений.