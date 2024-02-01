«Никто не заинтересован»: Россия призвала к международному расследованию крушения Ил-76 СК идентифицировал останки погибших в крушении Ил-76 с военнопленными на борту

СК России выяснил, что Ил-76 сбили из американской системы Patriot. Управлять ей могли расчеты, состоящие из украинцев и американцев. Москва настаивает на проведении международного расследования, однако пока ни одна организация за это не взялась. В Кремле полагают, что западные страны боятся «наткнуться в этом расследовании на самих себя».

Причастность США к трагедии

Рядом с местом крушения военного самолета Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена, нашли обломки ракет американского производства, сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 24 января военнослужащие ВСУ, находясь около населенного пункта Липцы Харьковской области, двумя ракетами атаковали самолет с помощью зенитно-ракетного комплекса. Во время осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

«В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: «ASSY 11455748», «SN740179», «ASSY 11461343», «SN740206», «ASSY 11461865», «SN740207», «Raytheon», «CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018», а также «18876 ASSY», «MARTIN MARIETA» и «10253043-39 02 S/N 80025»», — говорится в посте СК.

В ходе экспертизы на найденных объектах были обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса «Patriot» США, разработанной корпорациями «Raytheon» и «Hughes» и произведенной в «Raytheon»», — констатировал СК.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщило, что сейчас следователи устанавливают, кто именно причастен к атаке на самолет. Однако, скорее всего, в расчет зенитного ракетного комплекса Patriot входили не только украинцы:

«На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев зачастую допускают только как водителей или на ТЗМ (транспортно-заряжающие машины. — «Газета.Ru»)».

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале заявила, что американский президент Джо Байден и его команда «сделала американцев соучастниками кровавой трагедии».

Личности погибших

По данным СК, рабочая группа обнаружила более 670 фрагментов тел погибших в районе падения самолета. Останки изъяли для идентификации жертв. Кроме этого, нашли и частично сохранившиеся документы.

«Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года», — говорится в публикации.

Экспертизу получилось провести, поскольку у России был биологический материал погибших украинских военнослужащих, так как следствие в обязательном порядке собирает данные пленных при работе с ними.

Киев до сих пор не подтвердил и не опроверг данные о гибели военнопленных. Представитель Главного управления разведки страны Андрей Юсов заявил, что украинцев из предыдущего списка на обмен, который не состоялся из-за сбития Ил-76, 31 января в страну не вернули.

Преступление по неосторожности

В связи с трагедией депутаты Госдумы призвали конгресс США осудить преступление и отказаться от поддержки Киева. Кроме этого, они попросили оказать содействие в поиске и привлечении к ответственности исполнителей теракта, поскольку замалчивание — путь в тупик. Текст обращения опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Депутаты считают, что атака на самолет была преднамеренной и осознанной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что западные страны не хотят принимать участия в расследовании катастрофы, так как боятся раскрытия фактов, доказывающих их причастность. По его словам, Запад уже является непосредственным участником конфликта на Украине.

«Мы готовы на международное расследование. И мы в нем заинтересованы. Теперь мы слышим уже от европейцев голоса: дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем.

Понятно, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя по итогам расследования», — сказал чиновник.

Накануне Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ ударили по российскому самолету.

«Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин», — отметил глава государства.

Путин добавил, что желающих провести международное расследование организаций нет, хотя РФ просит об этом.