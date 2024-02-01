Издательство заморозило выплаты Людмиле Улицкой. Она говорила, что гонорары «идут на Украину» Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой из-за слов об отчислениях Украине

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой после ее заявления о переводе авторских отчислений на Украину. Заморозка продлится до тех пор, пока автор не объяснит, кому она переводит свои гонорары, объяснили в АСТ. Книжные сети «Читай-город» и «Республика» готовы приостановить продажу книг Улицкой, пишет Mash. Ее произведения в цифровом и печатном формате уже частично убрали из московских библиотек.

Остановили все выплаты

Российское издательство АСТ заявило о приостановке выплат по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после того, как она в беседе с российскими пранкерами призналась в отправке денег на нужды Украины, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе издательства.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой», — говорится в сообщении.

Как уточнили в АСТ, выплаты заморожены до тех пор, пока писательница не даст официальное разъяснение об адресатах денежных отчислений с проданных книг ее авторства.

Утром 1 февраля издание «Агентство» (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщило о пропаже книг Улицкой из картотеки электронной системы «Библиотеки Москвы». В издании утверждают, что еще в 8:00 возможность забронировать в столичных библиотеках книги автора была, а в 9:30 сделать это не удалось — в поисковой выдаче романов Улицкой не оказалось. Доступными оказались лишь сборники, в которых есть произведения писательницы.

По данным Mash, книги Улицкой в цифровом и печатном формате действительно частично убрали из московских библиотек. Telegram-канал также сообщил, что книжные сети «Читай-город» и «Республика» готовы приостановить продажу книг писательницы.

Накануне глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) еще 30 августа 2023 года. Парламентарий сказала, что такая информация содержится в ответе университета на ее запрос. Из документа следует, что ученый совет университета проголосовал за лишение звания единогласно.

Взгляды Людмилы Улицкой

Людмила Улицкая с 2014 года открыто выражает несогласие с присоединением Крыма к России. В частности, она проводила в Москве «Конгресс интеллигенции против аннексии Крыма». После 24 февраля 2022 года осудила СВО и переехала жить в Германию. Несмотря на свою позицию, отрицала причастность к финансированию ВСУ.

31 января пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, в котором один из них разговаривал с писательницей под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе она призналась, что перечисляет свои гонорары с продажи книг на нужды Украины.

«Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре, украинские новости — первое, что я открываю утром. Мне лично нравится Зеленский, это человек из другой профессии, посмотрим, как будет справляться: коррупция в стране очень большая», — заявила Улицкая.

Во время разговора писательница также оценила конфликт с Россией как судьбоносный для Украины, поскольку он позволит стране «найти свое место в европейском обществе» и стать независимым государством.

Людмила Улицкая — первая женщина — лауреат премии «Русский Букер» (2001), ее книги переведены на 33 языка. Она известна романами «Казус Кукоцкого», «Лестница Якова», «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Искренне ваш Шурик», «Медея и ее дети». Ее неоднократно называли претендентом на Нобелевскую премию по литературе.