Политика

Военная операция на Украине, день 707-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 707-й день

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Александр Река/ТАСС
Над Псковской областью сбили украинский беспилотник. По данным The Times, отказ главы ГУР Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского заменить главкома ВСУ Валерия Залужного стал одной из причин отменить решение о его увольнении. В прокуратуре Приморья заявили о попытках противника «расшатать ситуацию» на Дальнем Востоке, из-за чего в регионе растет число диверсий и случаев шпионажа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:23

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что задумка украинской стороны сбить российский Ил-76 в Белгородской области, обвинить в этом Россию и запугать украинцев не удалась.

08:17

08:13

❗️Силы российской системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Псковской области, сообщило Минобороны РФ.

08:07

Во время заседания итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что на Дальнем Востоке участились случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ, что говорит о попытке украинской стороны «расшатать ситуацию».

08:03

⚡️Газета The Times выяснила, что президент Украины Владимир Зеленский вызвал на личную беседу главкома ВСУ Валерия Залужного и попросил его уйти в отставку. Когда военнослужащий отказался, украинский лидер подписал указ о его увольнении. Однако под давлением военного руководства и международных партнеров Зеленский свое решение отменил. Кроме этого, от должности главкома ВСУ отказались глава украинской разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 707-го дня специальной военной операции России на Украине.

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