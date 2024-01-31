Военная операция на Украине, день 707-й

08:03

⚡️Газета The Times выяснила, что президент Украины Владимир Зеленский вызвал на личную беседу главкома ВСУ Валерия Залужного и попросил его уйти в отставку. Когда военнослужащий отказался, украинский лидер подписал указ о его увольнении. Однако под давлением военного руководства и международных партнеров Зеленский свое решение отменил. Кроме этого, от должности главкома ВСУ отказались глава украинской разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.