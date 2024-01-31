Президент РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании, 31 января 2024 года

Демилитаризованная линия с Украиной и успехи в Авдеевке: что сказал Путин в Гостином дворе Путин заявил, что ВС РФ будут отодвигать демилитаризованную линию на Украине

Действующий глава государства и кандидат в президенты России Владимир Путин встретился с доверенными лицами в Гостином дворе. На встречу пришли больше 500 человек. Путин рассказал им, что демилитаризованную линию на Украине надо отодвинуть, российские «мужики воюют как следует» и должны воспитывать молодежь, любить родину надо «на подкорке», а вся «пена» из России «потихонечку смывается». О чем еще сказал Путин — в материале «Газеты.Ru».

О линии фронта

Действующий глава государства призвал отодвинуть демилитаризованную линию на Украине так далеко, чтобы ВСУ не смогли обстреливать российскую территорию даже с помощью иностранного оружия.

«Эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — сказал он.

Что такое демилитаризованная зона Демилитаризованной зоной называют территорию, где нет военных объектов и чьих-либо вооруженных сил. Такие зоны разделяют, к примеру, Северную и Южную Кореи, турецкую и греческую части Кипра.

Политик добавил, что для этого российские военные пытаются отбросить противника «от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации». По его словам, это можно назвать «главным мотивом» солдат России, которые хотят «защитить родину».

«Будем отодвигать [демилитаризованную линию]», — пообещал Путин.

В прошлом году США в небольшом количестве передали Украине тактические ракеты ATACMS дальностью до 165 км. До этого РСЗО Украины позволяли ВСУ поражать цели на расстоянии до 84 км.

Важнейшее направление СВО

По словам Путина, сейчас военные действия на Украине — это «самый острый, самый чувствительный, самый опасный участок борьбы за Россию».

«Вот сейчас [там] идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются... Но у каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина нашей страны свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей», — считает он.

Одним из важнейших направлений глава государства назвал Авдеевку. Особенно отличилось там подразделение добровольцев «Ветераны».

«Группа «Ветераны» впереди наших войск, обогнала их, ... прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки. Захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует», — оценил Путин.

Он также вновь обвинил ВСУ в том, что те «обстреливают мирные города», и противопоставил украинским атакам работу «высокоточного оружия» России, которое поражает объекты военной инфраструктуры и промышленности.

«Там [у ВСУ] несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины», — заявил Путин.

О падении Ил-76

Политик вновь высказался о крушении Ил-76 в Белгородской области. Он заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными на борту.

«Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин», — сказал Путин.

При этом он уточнил, что СК России возбудил дело не о преступлении по неосторожности, а по статье за терроризм. Но следователям виднее, ведь они «знают, что делают» и есть ли для статьи «определенные основания».

«Самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — уточнил глава государства.

Россия запрашивает международное расследование обстоятельств крушения Ил-76, добавил Путин. По его словам, желающих участвовать в нем из числа международных организаций нет.

«Официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ», — высказался российский лидер.

Изначально провести международное расследование призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Россия не обращалась официально к ООН насчет международного расследования инцидента со сбитым Ил-76, прокомментировал слова Путина официальный представитель генсека организации.

Путин также посетовал, что на Западе ничего не пишут в СМИ о «преступлениях» против россиян и стараются «замять» крушение самолета. На Западе опасаются, отметил президент, что «это отрицательно скажется на спонсорах, денег будут меньше давать».

О развитии России и любви к родине

Путин также выразил мнение, что ветераны военных действий на Украине должны заниматься «воспитанием молодых людей» в России. По его словам, его удивляет, что кто-то может «не любить родину» — ведь это «все равно что не любить семью и своих детей». Тему любви к родине политик затронул в разговоре о культуре. Сопредседатель его предвыборного штаба, режиссер Владимир Машков заявил, что над культурой надо работать «сверху», то есть ее должно реформировать государство.

«Нам нужны какие-то фундаментальные реперные точки, которые единообразно будут пониматься и которые будут восприниматься обществом как безальтернативные. Вот есть, в самом хорошем и прямом смысле этого слова, любовь к Родине, по-другому патриотизм называется.... Вот есть такие вещи, которые должны быть заложены прямо в подкорку», — ответил Путин.

Он полагает, что одного управления по внутренней политике администрации президента для продвижения такой культуры «явно недостаточно». В то же время Путин добавил, что сейчас государство не может давать прямой госзаказ в сфере культуры, как в СССР.

«[В советское время] деятелям культуры создавали определенные условия, они выполняли госзаказ. Вот за этот заказ они и отрабатывали то, что государство для них создавало. В современных условиях, конечно, такой прямой связи быть не может и не должно быть», — сказал Путин.

Обсуждая положение России в целом, глава государства отметил, что страна проходит «очень сложный, очень важный этап в развитии» — «по всем векторам» укрепляет свои независимость, суверенитет, самостоятельность.

«То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется и он достаточно прочный и такой основательный. И вся эта пена, которая всегда присутствует в любом случае, она потихонечку смывается», — резюмировал президент.