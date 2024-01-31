«Защищаем страну от негодяев»: за что россиян будут лишать собственности Госдума приняла в третьем чтении законопроект о конфискации имущества за фейки

Госдума приняла законопроект, расширяющий основания для изъятия имущества. В их число вошли действия против безопасности России и фейки о российской армии. Ограничений на изъятие нет. Кто и за что может расстаться с крышей над головой, — разбиралась «Газета.Ru».

Государственная дума во втором и окончательном третьем чтениях приняла законопроект, расширяющий перечень нарушений закона, за которые можно конфисковать имущество, и ужесточающий наказание за некоторые преступления. Изменения вносятся сразу в три статьи Уголовного кодекса (УК).

«Принимая закон, мы защищаем наших солдат и нашу страну от негодяев и предателей. Вот смысл законопроекта», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время голосования.

За что отбирали имущество до принятия нового закона? Ранее статья 104.1 УК РФ уже предусматривала конфискацию орудий преступления и средств, направленных на финансирование терроризма, экстремизма, незаконного вооруженного формирования, организованных преступных групп и сообществ (ОПГ и ОПС).



Также было предусмотрено изъятие имущества, нажитого на целом ряде других преступлений. Например, торговле людьми, незаконном обороте оружия, вовлечении в проституцию, подделке подписей избирателей, вымогательстве наркотиков (да, есть и такая статья).



Всего их было свыше 80, в том числе 13 — «против безопасности государства»:



- незаконный экспорт из России военных технологий или услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль

- бандитизм

- создание ОПГ или участие в ней

- незаконный оборот оружия и боеприпасов

- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России

- госизмена

- сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией

- шпионаж

- диверсия

- незаконное получение сведений, составляющих гостайну

- получение взятки

- работа над оружием массового поражения

- наемничество



А вот, например, мошенничества, грабежа и разбоя в перечне не было и не появилось.

Первую группу изменений депутаты внесли в п.п. «а» части 2 статьи 104.1 УК, расширив перечень преступлений, за которые можно лишиться имущества. Теперь под эту норму попали фейки об армии, которые «распространяли из корыстных побуждений» (п.п. «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Приговоры по этой статье российские суды уже выносили. В сентябре 2023-го к восьми с половиной годам колонии приговорили блогера из Краснодарского края Александра Ноздринова. По мнению суда, он публиковал в своем канале информацию, зная, что она «недостоверна».

В конце августа 2023-го за видео в соцсети к трем годам колонии приговорили иеромонаха Иоанна Курмоярова. По заявлению Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, он «разоблачал «ложь кремлевской пропаганды» и собирал на счет «пожертвования для тех, кто хочет «верить разумно».

По новому закону, у каждого из них по решению суда могли бы изъять «заработанные средства». Однако, как подчеркнули законодатели, обратной силы закон не имеет.

Второе изменение в этот же подпункт коснется «заказных» призывов к деятельности против безопасности России (ст. 280.4 УК РФ). Раньше такого квалифицирующего признака у статьи не было, его добавили в новом законопроекте и сразу сделали поводом для изъятия имущества.

Преступлений, которые закон трактует как «антигосударственные» — 36. В их числе незаконный оборот оружия, поставки за границу военных технологий, госизмена, дезертирство, бандитизм, участие в организации, признанной в России нежелательной.

Так, комментарий с призывом вступить в «Гринпис» (организация признана в РФ нежелательной), с точки зрения закона, — призыв к действиям против России. Если автор получал за него вознаграждение, сумму также могут изъять.

Лишиться не только имущества, но и госнаград Помимо имущества, за фейки и призывы к посягательству на безопасность государства теперь можно лишиться званий и госнаград. Такие изменения депутаты внесли в статью 48 УК РФ. Раньше эта мера грозила только совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, теперь список расширен на 11 пунктов. Среди них — разжигание ненависти и вражды, участие в деятельности иностранной неправительственной организации, призывы к нарушению территориальной целостности России и к введению санкций против РФ.

Что еще станет поводом для конфискации?

Еще одно нововведение касается финансирования любой деятельности против России (а это, напомним, более 30 статей УК). Так, лишиться денег, ценностей и имущества теперь можно за перевод «наемнику», «бандиту» или «дезертиру».

«Такое подозрение дает органам следствия возможность арестовать все финансовые средства обвиняемого, особенно, если речь идет об экстремистской деятельности», — рассказал «Газете.Ru» адвокат Валерий Саркисов.

Изъять квартиру как инструмент спонсирования преступлений по закону тоже могут, заявил эксперт. Например, если обвиняемый сдает жилье, а полученные средства направляет на развитие экстремистского или диверсионного канала.

Передача собственности другу или родственнику от конфискации не спасет. Имущество все равно отберут, если новый владелец «знал или должен был знать» о его происхождении.

Авторы инициативы уверяют, что ничего принципиально нового в этом нет. «Аналогичный подход уже установлен в уголовном законодательстве в целях пресечения финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Как и что могут изъять?

После возбуждения уголовного дела следователь или дознаватель может подать в суд ходатайство об аресте имущества. При этом он должен приложить доказательства того, что оно получено незаконно, было орудием преступления или предназначалось для его финансирования.

Однако, даже если сделать этого не удастся, риски для собственности остаются — ее все равно могут арестовать. В постановлении Верховного суда от 2018 года говорится, что для этого у суда должны быть «достаточные основания полагать», что имущество связано с преступной деятельность. Причем даже неважно, принадлежит ли оно обвиняемому.

Само изъятие происходит только на основании обвинительного приговора, вступившего в силу. В решении должно быть обоснование, какое конкретное имущество и почему подлежит конфискации.

На практике до сих пор чаще всего изымали орудия преступления. Это мог быть сотовый телефон или компьютер, которым человек пользовался для размещения в СМИ или интернете запрещенных материалов, заявил «Газете.Ru» Юрий Телегин, ведущий юрист «Европейской юридической службы».

Перечня имущества, которое нельзя забрать в рамках уголовного судопроизводства, не существует. Поэтому обратить в доход государства формально могут даже единственное жилье.

«Как правило, суды учитывают факт того, что у человека должна остаться крыша над головой. Исключение — когда единственное жилье представляет собой дорогостоящий особняк или коттедж», — объяснил Саркисов.

По закону, если имущество куплено на честно заработанные деньги, изъятие ему не угрожает. Правда, как признаются юристы, на практике суды зачастую встают на сторону следствия, забывая о презумпции невиновности. И доказывать законность нажитого приходится самим обвиняемым.