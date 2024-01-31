Боррель назвал ошибкой призывы к перемирию Киева и Москвы. В России сочли его слова «безумными» Захарова назвала чудовищными слова Борреля о примирении России и Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ошибкой идею о том, что украинский конфликт может закончиться примирением сторон. По его словам, Западу пора сменить парадигму поддержки и сделать все необходимое для победы Киева. В МИД РФ сочли его заявление «чудовищным».

Смена характера поддержки Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что примирение России и Украины будет ошибкой.

«Оно (заявление. — «Газета.Ru») воспринимается как «ну это же Боррель». Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза, они точно так же относятся к этому. <…> Они сами между собой общаются, осознавая, что заявления этого человека уже даже не маргинальны — они безумны», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИДа добавила, что такая мысль должна «зарождаться у дипломата с большим трудом», потому что она противоречит сути его работы.

Накануне Боррель в статье для французского журнала L'Obs выступил против перемирия в конфликте России и Украины:

«Снова соблазны примирения всплывают на поверхность. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины».

Боррель призвал «сменить парадигму поддержки Украины с утверждения «столько, сколько потребуется» на обязательство делать «все необходимое» для победы Украины».

Смягчение риторики Борреля

Во время первого визита в Киев после начала спецоперации европейский дипломат заявил, что конфликт должен решаться на поле боя.

Агентство ТАСС отмечало, что такое пожелание было высказано впервые в истории ЕС — заявлений о «военной победе» европейские лидеры не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. О силовом урегулировании, несмотря на осуждение, не говорили и при вторжении США в Ирак в 2003 году.

Намерение разрешить ситуацию на Украине силой политик подтвердил на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге 11 апреля 2022 года. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя. <…> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — сказал Боррель.

Позже он смягчил риторику. В сентябре 2022 года глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз хотел бы, чтобы мирные переговоры по Украине начались «как можно скорее». При этом он говорил, что такие переговоры «не начинаются просто так», для этого необходимы определенные условия.

После он еще несколько раз подчеркивал, что ЕС «всегда открыт» для мирного урегулирования конфликта. Однако ему препятствуют некоторые причины. Боррель, в том числе, отмечал, что у России не наблюдается политической воли для начала переговоров.

«В то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению конфликта путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать...», — написал глава дипломатии ЕС в своей статье для австрийской газеты Standard.

Кроме этого, он также высказывал мнение, что РФ не пойдет на переговоры, если не выиграет, а сам процесс урегулирования вряд ли начнется до выборов президента США.

В августе 2023-го Боррель заявил, что на Западе рассматривают только один план мирного разрешения украинского конфликта — «формулу Зеленского». Планы Китая и африканских стран, по его словам, «были отодвинуты».

Невыполнимый ультиматум

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта. По его словам, это Украина, а не Россия публично объявила, что выходит из переговорного процесса.

За отказ от мирного урегулирования политик раскритиковал украинские власти, назвав их «придурками» — если бы Украина пошла на переговоры, то «все закончилось» еще полтора года назад. Глава государства добавил, что отказ Киева решать вопрос мирно еще раз доказывает, что власти Украины «не самостоятельные люди».

Министр иностранных дел Сергей Лавров также утверждал, что РФ готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было. «Формула мира» Зеленского, как подчеркнул глава МИДа, представляет собой ультиматум для РФ, который «просто невыполним».