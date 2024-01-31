«Это металлолом»: как военная техника России попадет в США вопреки протесту Москвы

Российское вооружение может оказаться в США после решения президента Эквадора Даниэля Нобоа. По его словам, «это металлолом», а не военная техника, поэтому о нарушении международных соглашений речь не идет. Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан предостерег, что в случае передачи российского вооружения США, оно может попасть на Украину.

Эквадор намерен передать США российскую военную технику в обмен на новую, несмотря на протест Москвы. Об этом в эфире телеканала Ecuavisa рассказал президент республики Даниэль Нобоа.

«Мы доказали, что это металлолом, и в соответствии с международными соглашениями нельзя передавать военную технику, но можно подобный металлолом», – сказал политик.

Он добавил, что Эквадор «продолжит сделку в любом случае».

Позицию РФ Нобоа назвал «не совсем адекватной», но подчеркнул, что Кито (столица Эквадора) не собирается разрывать отношения с Москвой.

Нарушение договоренностей

10 января Нобоа сообщил, что Эквадор планирует передать США технику российского и украинского производства в обмен на новую. О какой именно технике идет речь, президент не уточнил. По данным РИА Новости, в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России обратили внимание на то, что подписанное правительствами двух стран соглашение о военном сотрудничестве запрещает передачу продукции военного назначения третьей стороне без письменного согласия РФ.

Посол России в Кито Владимир Спринчан назвал отправку техники РФ в США «недружественным шагом». По его словам, планируемое к передаче вооружение может попасть на Украину:

«До властей Эквадора довели позицию РФ, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства».

При чем здесь Украина?

По мнению проректора по научной работе Дипломатической академии МИД России Олега Карповича, США таким образом пытаются закрыть бреши в поставках вооружения Украине.

«Естественно, американцы, понимая, что в Эквадоре такая неблагополучная ситуация, решили ей воспользоваться, пообещав помощь в размере около $200 млн. И, как это обычно бывает, американцы, помогая кому-то, не забывают о себе. В Первую мировую войну давали кредиты, осуществляли поставки вооружений, зарабатывая на этом деньги. Во Вторую мировую войну была та же самая ситуация», — сказал он в беседе с ТАСС.

Эквадор продал Соединенным Штатам оружие российского производства в обмен на оперативное вооружение для ведения войны с бандами наркоторговцев, утверждает министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд. Она также отметила, что послу России сообщили, что правительство Эквадора имеет право участвовать в такой сделке, так как она «не нарушает никаких правил» и «не является незаконной».

«Если техника [РФ] не в рабочем состоянии, Эквадор может снять ее с учета, продать, отдать или обменять», — утверждает дипломат.

Эквадор — не единственная страна в регионе, у которой есть российская техника. В январе 2023 года глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон сообщила, что Венесуэла, Куба, Никарагуа и еще шесть государств Латинской Америки имеют вооружение РФ и Вашингтон работает над тем, чтобы заменить его на американское, «если эти страны захотят передать его Украине».

В декабре аргентинское издание Pucara Defensa писало, что Буэнос-Айрес может передать Киеву два списанных вертолета Ми-171. Издание уточняет, что обе винтокрылые машины были куплены в 2011 году и введены в состав Военно-воздушных сил Аргентины для выполнения транспортных задач и антарктических операций. В 2021 году после проверки выяснилось, что один вертолет неисправен. Отремонтировать его сначала не удалось из-за трудностей с доставкой запчастей из России, а затем из-за начавшегося на Украине конфликта и введения санкций.