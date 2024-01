«Пошел на попятную»: почему Зеленский передумал увольнять Залужного?

Газета The Times рассказала, почему в офисе президента Украины решили пока не увольнять главкома ВСУ Валерия Залужного. По данным издания, на это повлияли два фактора: давление со стороны западных партнеров и то, что военачальника некем заменить. Оба кандидата на его пост отказались от должности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Зеленский отправил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в отставку, но был вынужден отменить свое решение. Причиной стало давление со стороны военного руководства страны и «международных партнеров», сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее данным, Залужного вызвали в офис президента в понедельник, 29 января. На встрече главком ВСУ доложил Зеленскому, что ситуация на фронте не настолько позитивная, как о ней говорят советники главы государства. Тогда же Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, а когда тот отказался — президент Украины заявил, что подпишет приказ о его увольнении.

После этого, пишет издание, Залужный вернулся в свой кабинет и рассказал о произошедшем подчиненным, якобы заявив одному из офицеров, что «собирает вещи».

Обеспокоенность таким решением президента Украины выразили другие военачальники и международные партнеры Киева, в том числе США и Великобритания.

Нет немедленной замены

Еще одной причиной отмены решения Зеленского The Times назвала то, что Залужного некем заменить. Financial Times отмечала, что в качестве возможных кандидатов на пост главкома рассматривали командующего сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского и руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Однако они отказались от должности.

«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», — уточняется в материале.

Некоторые утверждают, что Буданов сделал это «в последнюю минуту», уточнил The Economist. При этом близкий коллега начальника ГУР сказал, что Буданов вообще не претендовал на должность главкома ВСУ, однако отказаться от нее не имеет права.

Игра на упреждение

Бывший высокопоставленный украинский чиновник также подтвердил The New York Times, что администрация Зеленского собиралась уволить главкома, но решение отложили из-за утечки информации. Сейчас этот процесс замедляют.

Слухи об отставке Залужного, как отметила «Страна.ua», мог распространить сам главнокомандующий ВСУ.

«Об этом (увольнении. — «Газета.Ru») узнала условная «группа поддержки» главкома и решила сыграть «на упреждение» — обнародовать эту информацию еще до того, как президент подпишет или опубликует соответствующий указ», — говорится в статье.

После этого Залужный, который, согласно опросам, пользуется большим одобрением украинцев, чем президент страны, стал получать поддержку в соцсетях. Офис Зеленского в таких обстоятельствах не смог пойти на серьезный шаг.

По другой версии, слухи об отставке главкома распространил экс-президент Украины Петр Порошенко, который хочет спровоцировать конфликт между Залужным и Зеленским и тем самым подорвать позиции действующего главы государства.

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов [об отставке Залужного]», — написал Порошенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что если приказ действительно существует, его нужно порвать, так как последствия этого решения будут крайне негативными.

Проигрышный расклад для Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал The Guardian, что Зеленский мог решиться на увольнение главнокомандующего ВСУ из-за его высказываний.

«Между ними нет принципиальных разногласий, но в офисе Зеленского обеспокоены тем, что Залужный делает политические, а не военные заявления», — отметил Гончаренко.

К мнению, что главу государства и его окружение раздражает неуклонно растущий политический потенциал Залужного, пришли и журналисты The Economist и The New York Times.

Они отмечают, что последним камнем преткновения между украинским лидером и главкомом стал законопроект о мобилизации. Залужный потребовал нового набора в ВСУ, но Зеленский сопротивлялся из-за реакции общественности.

При этом, как подчеркивают СМИ, увольнение главкома, если оно все-таки произойдет, несет в себе не только политические, но и военные риски. Лейтенант 101-й бригады теробороны Павел Величко рассказал NYT, что Залужный пользуется очень высоким авторитетом в армии. Отставка главкома, по его словам, станет «сигналом командирам всех рангов: как бы хорошо вы ни выполняли свою работу, вас могут отстранить без причины».

The Economist пришел к выводу, что любое решение президента Украины в отношении Залужного будет иметь негативные последствия.

«Если Зеленский сохранит своего командующего, он будет выглядеть слабым. Если он его уволит, топорное решение проблемы только подорвет доверие к руководству», — отмечается в публикации.