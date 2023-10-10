Путин впервые высказался о войне в Израиле и назвал независимость Палестины путем к миру

Владимир Путин впервые высказался о войне в Израиле. По его словам, чтобы найти выход из кризиса на Ближнем Востоке, нужно вернуться к решению Совбеза ООН о создании суверенного палестинского государства. Об этом и о том, что происходящее стало итогом провала политики США, президент сказал на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Высокий гость назвал эскалацию в регионе «очень опасной» и заметил, что Россия тоже несет за нее ответственность.

«Провал политики США»

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Свое мнение он высказал на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани в Москве.

«Ваш визит в Россию проходит на фоне кризисов. И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, — обратился политик к иракскому премьеру.

— Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны — именно на обе: то на одну, то на другую».

По мнению главы государства, каждый раз давление оказывалось без учета коренных интересов палестинского народа.

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», — пояснил президент.

Путин также призвал участников конфликта минимизировать и свести к нулю ущерб гражданскому населению.

РФ тоже несет ответственность

Ас-Судани назвал происходящее на Ближнем Востоке «восстанием палестинцев»:

«Это естественный результат того, что Израиль продолжал совершать нарушения в отношении прав палестинцев, международное сообщество молчало и не смогло выполнить свои обязательства в рамках международно-признанных резолюций.

Мы сейчас наблюдаем очередную интифаду, восстание палестинцев с требованием прекратить эти нарушения их прав».

По его словам, в регионе происходит «очень опасная эскалация», а происходящее ведет к разрушению сектора Газа. Он добавил, что арабские страны вместе с Россией — «великой державой» и постоянным членом Совета Безопасности ООН — несут ответственность за события в регионе.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Премьер назвал РФ дружественной страной, связанной с Ираком «глубокими» и «историческими» отношениями:

«Я хотел бы выразить благодарность за то, что предоставляли нам оружие, чтобы мы могли противостоять бандформированиям».

На чьей стороне Россия

Конфликт на Ближнем Востоке обсуждался и на сегодняшней встрече главы российского МИДа Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Ирака Фаидом Хусейном.

«[Лавров и Хусейн] Призвали все заинтересованные стороны активизировать усилия в целях обеспечения условий для скорейшего возобновления полноформатного переговорного процесса между палестинцами и израильтянами, итогом которого должно стать создание независимого Палестинского государства в границах 1967 г., сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — говорится в сообщении российского дипведомства.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает отношения и с Палестиной, и с Израилем:

«Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем наши контакты. Действительно, речь идет о контактах на разных, в том числе и на высоком уровне со временем.

Но одновременно с этим у нас есть еще и наши отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет много всего общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве».

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот недавно опубликовал видеообращение, в котором призвал мировое сообщество добиться прекращения новой эскалации на Ближнем Востоке.

«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков, — сказал Кадыров. — Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее».

Песков прокомментировал и слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что «Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил раскола и противоречий».

«Они совершенно не имеют под собой никаких оснований», — подчеркнул Песков.