«Ведутся контакты с Россией». ХАМАС взял в плен россиян в Израиле

Десятки лиц с двойным гражданством попали в плен к ХАМАС. Среди них есть россияне, сообщил представитель радикальной организации. Движение уже ведет контакты с Москвой по этому вопросу. Посол РФ в Израиле сообщил о гибели уже двух граждан России. Еще четверо пропали без вести. Ранее глава МИД России Лавров сообщал о возможной эвакуации россиян — она все еще не объявлена, в посольстве рекомендуют покупать билеты самостоятельно.

Заместитель главы политбюро палестинской радикальной организации ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил в беседе с телеканалом Al Jazeera, что среди захваченных в плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским.

«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — заявил он.

При этом Абу Марзук заявил, что ХАМАС «достиг целей» и готов ко «всем политическим диалогам», в том числе к обсуждению возможного перемирия с Израилем. Он также назвал позицию Москвы на заседании Совета безопасности ООН «очень достойной». По его словам, Россия «не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию».

Двое россиян погибли

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала 9 октября заявил о гибели гражданина РФ в ходе боевых действий в Израиле. По словам главы дипмиссии, обстоятельства пока уточняются, дипломаты пытаются связаться с родственниками погибшего. Его имя не назвали.

«Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля», — цитирует Викторова ТАСС.

Днем 10 октября дипломат заявил о втором россиянине, погибшем в ходе войны Израиля и ХАМАС.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — сказал посол в эфире «Первого канала».

Кроме того, по заявлению посла, к дипломатической миссии обратились родственники еще девяти россиян, с которыми не удается связаться. Викторов подтвердил, что четверых из них власти Израиля внесли в список пропавших без вести.

Глава дипмиссии также сообщил, что сотрудники посольства при обострении конфликта не пострадали, для обеспечения безопасности посольства приняты все необходимые меры.

Будет ли эвакуация

Российское посольство «в сугубо предварительном порядке» прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа, сообщил Викторов. Он пояснил, что для эвакуации гражданам России предстоит выехать с территории Газы в «третью страну», откуда их вывезут в Россию.

Посол также допустил, что россиян вывезут и из Тель-Авива. Викторов надеется, на урегулирование ситуации с рейсами из Израиля. Он также отметил, что сейчас между Москвой и Тель-Авивом летают регулярные рейсы израильской, а также двух российских авиакомпаний. Они «в ограниченном формате» продолжают летать в Тель-Авив, Сочи и Минеральные Воды.

«Еще некоторые зарубежные компании думают о возобновлении своих рейсов. Надеюсь, нам удастся урегулировать эту ситуацию тоже», — рассказал Викторов.

В представительстве Палестины в России, сообщили «Известия», получили около трёхсот заявок от желающих покинуть сектор Газа в случае проведения эвакуации, 220 из них подали россияне, остальные — граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Палестины.

9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова эвакуировать россиян, желающих покинуть Израиль. МИД РФ также заявил, что в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России. Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что ведомство готово помочь всем российским студентам в зоне конфликта, в ближайшее время будет открыта горячая линия.

На данный момент эвакуация не объявлена. Посольство России в Израиле рекомендует россиянам, желающим покинуть страну, самостоятельно приобрести билет на подходящий рейс, а в случае отмены или переноса вылета — обращаться в авиакомпанию.

Судьба иностранцев в Израиле

По меньшей мере 11 граждан США погибли в результате обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он также назвал «вполне вероятным», что американцы есть среди лиц, захваченных палестинскими радикалами.

Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о гибели двух граждан страны в Израиле. По его словам, еще более ста украинцев обратились в посольство.

Заместитель министра иностранных дел Таиланда Джаккапонг Сангмани уведомил, что в Израиле погибли 18 граждан королевства. Ранее официальный представитель тайского МИДа Канчана Патарачок сообщала о 12 погибших и 11 пропавших.

Власти Непала заявили о 10 погибших и четырех пострадавших гражданах в Израиле. Как передает Al Jazeera, о пропавших и погибших также сообщили власти Аргентины, Франции, Великобритании, Германии, Камбоджи, Канады, Бразилии, Чили, Италии, Парагвая, Перу, Танзании, Мексики, Колумбии, Филиппин, Панамы и Ирландии.