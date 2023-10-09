Десять частых вопросов про конфликт Палестины и Израиля

Боевики ХАМАС — палестинского исламского движения — атаковали 7 октября территорию Израиля. Они напали на военные объекты ЦАХАЛ и еврейские поселения, убив сотни человек и взяв десятки заложников. В ответ израильская армия и ВВС атаковали объекты в секторе Газа, также убив и ранив сотни мирных жителей и боевиков. Израиль находится в состоянии войны. Бои продолжаются. «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

1) Что происходит в Израиле и Палестине?

Исламистское палестинское движение ХАМАС атаковало израильские города со стороны сектора Газа. Операция была начата без объявления военных действий, в ответ «на преступления против палестинцев и посягательства на мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе.

Сразу в нескольких местах на границе между территориями Палестины и Израиля был прорван кордон. Для этого боевики ХАМАС использовали строительную технику и парапланы, а также пикапы с пулеметами — «шайтан-мобили».

Операция ХАМАС называется «Буря Аль-Аксы» или «Наводнение Аль-Аксы». В ответ ЦАХАЛ – Армия обороны Израиля – начала операцию «Железные мечи».

ХАМАС нанес удар по Израилю спустя сутки после 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года — массированный удар тысячами ракет и снарядов. Израиль официально находится в состоянии войны – такое объявление сделало правительство еврейского государства. Нападение произошло в шаббат, и возможно это объясняет большой успех ХАМАС в первые сутки.

Всех мирных жителей эвакуируют от границы с сектором Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется сотнями человек.

2) ХАМАС – террористы или нет?

Полное название ХАМАС – «Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» или «Исламское движение сопротивления». Это палестинская политическая партия, у которой есть военное крыло, бригады боевиков «Изз ад-Дин аль-Кассам». Они названы так в честь лидера террористического движения «Черная рука», убитого британцами в 1935 году. Идеологически они не только противники израильского государства, но и исламские фундаменталисты — сунниты.

Статус ХАМАС как террористической организации неоднозначный. Если Израиль, США, Евросоюз, Япония и ряд других стран признает исламистское движение террористическим, то Российская Федерация, Норвегия, Турция, КНР не причисляют ХАМАС к террористам. Великобритания считает террористами только бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Движение ХАМАС основано в 1987 году. Его идеологи и члены считают своими целями убийство и изгнание «сионистов» — евреев, прибывших на территории современных Израиля и Палестины после 1948 года, когда было образовано еврейское государство. Однако эксперты считают, что ХАМАС – не антиизраильская, а юдофобская (антисемитская; но арабы также являются семитами) шовинистическая организация.

3) Где идут бои?

Удары были нанесены из сектора Газа по центральным и южным районам Израиля. По состоянию на 9 октября ЦАХАЛ фиксирует шесть очагов боевых действий – это также Беэри, Алумим и Нирим.

Были также нанесены массированные ракетные удары из сектора Газа по Тель-Авиву, Ришону, Иерусалиму — расположенным на отдалении от горячей точки. Сильнее прочих страдают от обстрелов южные города возле сектора Газа – Ашкелон, Ашдод и Сдерот.

Совбез Израиля объявил, что государство находится в состоянии войны. Это позволяет ЦАХАЛ проводить более масштабные военные действия. В армию призывают резервистов — за два дня 300 тысяч человек.

После решения совбеза премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль начинает войну «против радикальных палестинских группировок». В последний раз война официально была объявлена израильскими властями в 1973 году – во время «Войны Судного дня» против Египта и Сирии.

«Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. <...> Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины. <...> Я призываю гражданское население выйти оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь... Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла [Газе], все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, — мы превратим в руины», — заявил Нетаньяху.

При этом ЦАХАЛ отказался от «тактики постукивания» — предупреждения жителей палестинских домов о скором ракетном ударе.

На севере во время нападения ХАМАС ливанское движение «Хезболла» также обстреляло израильские военные объекты из минометов — «в знак солидарности». В ответ на минометный обстрел израильские военные нанесли удары по ливанским военным объектам.

Однако глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что «Хезболла» не будет вмешиваться – если Израиль не будет «притеснять Ливан».

4) Сколько человек погибло?

Погибло более 700 человек в Израиле, среди жертв есть иностранные граждане.

Минздрав Израиля утверждает, что по состоянию на 8 октября госпитализировано было 1864 гражданина еврейского государства. Из них 19 в критическом состоянии, 326 – в тяжелом.

Минздрав Палестины сообщает, что в Газе за сутки в результате налетов Израиля погибло 450 человек, из них 91 ребенок и 61 женщина. Кроме того, ранены более 2300 палестинцев.

По данным агентства WAFA, с 7 октября в секторе Газа были полностью разрушены 13 многоэтажных зданий, 159 единиц жилья снесены, более 1 тыс. разрушены частично. Более 70 тыс. палестинцев (всего население Палестины превышает 2 млн человек) были вынуждены покинуть свои дома. Израильтяне прячутся в бомбоубежищах, постоянно звучат сирены и предупреждения о ракетных ударах. Многие люди уезжают из страны, в то время как кто-то напротив, возвращается в Израиль, чтобы воевать.

5) Чего хочет ХАМАС?

По мнению экспертов по Ближнему востоку, ХАМАС предпринял атаку именно сейчас из-за подготовки соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.

Саудиты намеревались признать Израиль и запустить торгово-дипломатические сношения с ним. В ответ же Эр-Рияд хотел уступок для палестинцев.

Аналитик Дэннис Росс заявил Politico, что подготовить атаку ХАМАС помог Иран – давний враг Израиля.

9 октября ХАМАС заявил, что готов обменять десятки заложников-израильтян, захваченных во время внезапного нападения на Израиль. Палестинские боевики требуют, чтобы им отдали палестинок из израильских тюрем.

close 100% Yousef Mohammed/Global Look Press

По заявлению ХАМАС, они удерживают в заложниках более 130 человек. Сначала боевики утверждали, что захватили в плен бригадного генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони, но израильская армия опровергла это заявление.

6) Что такое сектор Газа?

Газа — одна из двух частей частично признанной Палестины, крупнейший ее город. Вторая – западный берег реки Иордан.

Газа на севере и востоке граничит с Израилем, а на юго-западе – с Египтом. На египетской границе построена бетонная стена, а на израильской – железный забор.

Сектор Газа по Плану ООН по разделу Палестины от 1947 года был частью общей территории для создания арабского государства по соседству с еврейским. Но в результате Арабо-Израильской войны и образования Израиля арабское государство не было создано. До 1967 года территорию контролировал Египет.

После Шестидневной войны сектор Газа был под контролем Израиля – вплоть до 2005 года. Важно отметить, что в 1993 году были подписаны соглашения в Осло – и возникла Палестинская национальная администрация (ПНА).

В 2005 году Израиль вывел подразделения ЦАХАЛ из сектора Газа, ликвидировав там еврейские поселения. Летом 2007 года ХАМАС совершил госпереворот, захватив власть в секторе.

7) Что такое «западный берег»? А еврейские поселения?

Западный берег реки Иордан отделен от сектора Газа израильской территорией. Это более крупная часть Палестины – 5640 кв км. Совбез ООН считает, что западный берег оккупирован Израилем. Сейчас территория региона поделена на три части: зоны А, B и C.

Зона А – 17,2% территории. Она по-прежнему полностью подконтрольна Палестинской национальной администрации (ПНА). Зона B — частично контролируется ЦАХАЛ, а частично — ПНА. Самая большая зона C полностью подконтрольна Израилю.

Именно ПНА провозгласила в 2013 году независимое государство Палестина – признаваемое 138 членами ООН (из 193 стран). Сектор Газа при этом ПНА считает частью Палестины, хотя его контролирует ХАМАС.

close 100% Стена между Израилем и Палестиной или Израильский разделительный барьер отделяет Израиль от Западного берега Иордана. Протяженность этого сооружения составляет более 700 км. Стена защищена полосой отчуждения и пограничным контролем. Целью возведения этого барьера было оградить мирное население от атак смертников и обстрелов. Суд в Гааге признал его нарушающим международное право Majdi Mohammed/AP

Сейчас в Палестине на западном берегу сохраняются еврейские поселения. Они были построены на оккупированных ЦАХАЛ территориях после Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль одержал победу над арабскими государствами.

По состоянию на январь 2023 года на Западном берегу Иордана насчитывается 144 еврейских поселения, из них 12 – в Восточном Иерусалиме.

8) Что такое Аль-Акса?

Мечеть, расположенная на Храмовой горе в Иерусалиме. Это третья по важности исламская святыня. Мусульмане считают ее второй мечетью, построенной на земле. Она многократно реставрировалась, разрушалась и восстанавливалась.

По договору 1994 года, все мусульманские святыни Иерусалима контролировать должна Иордания.

Однако полиция Израиля и ЦАХАЛ контролируют саму Храмовую гору. Израильские силовики неоднократно перекрывали доступ к святыне для мусульман. В 2014 году доступ закрыли после покушения на правого политика Иегуду Глика – он выступал за право евреев молиться на Храмовой горе. Его расстреляли, но Глик выжил.

В 2018 году полиция вошла в Аль-Аксу после вооруженного столкновения с палестинцами в масках. Десятки радикалов отказывались покинуть занятое ими здание мечети. Протестующие бросали в силовиков коктейли Молотова.

В апреле 2023 года спецназ Израиля ворвался в мечеть — около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений. По итогам рейда были задержаны 350 человек.

ХАМАС заявил, что атака в октябре стала ответом на переходы «красных линий» Израилем. Израильские власти регулярно обвиняли палестинских радикалов в аналогичных «переходах кровавых линий».

9) Почему вообще это все началось?

Долгое время Палестина – так называли всю территорию современного Израиля – была под контролем Великобритании.

ООН в 1947 году принял план раздела Палестины и образования двух государств – еврейского и палестинского. Но Лига арабских государств выступила решительно против. За день до конца действия британского мандата Давид Бен-Гурион провозгласил образование государства Израиль.

Лига арабских государств после этого объявила Израилю войну. На него напали Ливан, Ирак, Египет, Сирия и Трансиордания. За два года войны евреи смогли сохранить независимость. Арабы назвали это «Катастрофой» и «вторжением сионистов». Потери в ту войну составили до 6 тыс. с еврейской стороны (из них 2 тыс. мирных жителей) и от 5 до 15 тыс. — с арабской стороны.

close 100% Бронетехника 8-й бригады армии Израиля, октябрь 1948 года Israel Government Press Office

В 1967 году Египет, Сирия и Иордания призвали «сбросить Израиль в море». В результате Шестидневной войны еврейские военные разгромили арабских противников, оккупировав множество территорий – в том числе сектор Газа и Западный берег.

close 100% Египетские машины пересекают Суэцкий канал, 7 октября 1973 года Published by Dar al-Shuruq, Egypt/Wikimedia Commons

В 1973 году произошла Война Судного дня – Египет и Сирия атаковали Израиль в Йом Киппур, важный иудейский праздник. ЦАХАЛ понес существенные потери из-за внезапной атаки, но смог отбить нападение.

10) Что такое интифада и при чём тут Олимпиада в Мюнхене?

Кроме войн, Израиль столкнулся с нападениями палестинских боевиков – фидаинов, а также разнообразных экстремистских и террористических группировок, в том числе ультралевых и ультраправых. В 1960-1970-х палестинцы предприняли ряд терактов. Самым громким терактом был захват и убийство заложников на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Террористы ворвались в олимпийскую деревню, захватив израильских спортсменов.

close 100% Рассел Макфедран. «Мюнхенская бойня». 1972 год



Участник террористической группировки «Черный сентябрь», проникшей в олимпийскую деревню и взявшей в заложники команду Израиля Russell McPhedran/Melbourne Press Club

В 1980-х началась первая интифада – восстания палестинцев против израильской администрации. За шесть лет первой интифады были убиты 157 израильтян, ранены – более 4 тысяч человек. Израильтяне в ходе военных операций и авианалетов на сектор Газа убили 808 и ранили более 16 тыс. палестинцев.

В ходе интифады Аль-Аксы 2000-2008 годов израильские военные убили более 4900 палестинцев, палестинцы убили более 1300 израильтян.

В 2015 году палестинцы из ХАМАС начали третью интифаду — интифаду ножей: они нападали на израильтян, используя холодное оружие. Все началось с захвата Храмовой горы исламистами, не пускавшими иудеев на гору для празднования еврейского Нового года. В результате последовавших атак погибли 39 мирных жителей, 440 были ранены. Предшествовала этой интифаде масштабная кампания по дезинформации и антиеврейской пропаганде от ХАМАС и ПНА.