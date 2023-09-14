Пашинян обвинил миротворцев России в провале миссии в Карабахе. Что ответил Кремль?

Армянский премьер Никол Пашинян в интервью американскому изданию Politico заявил, что миротворческий контингент России «провалил» свою миссию в Нагорном Карабахе. При этом он оговорился, что ситуация вряд ли была бы лучше, если бы ВС РФ не было. Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что напряженность в регионе «имеет тенденцию к росту», а президент Владимир Путин на ВЭФ обратил внимание на то, что Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не справились со своей ключевой задачей. Об этом он заявил изданию Politico.

По его словам, Азербайджан существенно ухудшил ситуацию с безопасностью в регионе, заблокировав Лачинский коридор – шестикилометровый путь в горах, соединяющий Армению и Карабах.

Он добавил, что Москва больше не может повлиять на решения Баку, а Нагорный Карабах находился в зоне ответственности миротворческого контингента российских ВС.

«Поскольку эти вопросы существуют, российские миротворцы провалили свою миссию», — сказал Пашинян.

По мнению армянского премьера, ситуация вряд ли была бы лучше, если бы российских миротворцев не было в Нагорном Карабахе.

Ответ Москвы на претензии Баку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что напряженность в регионе сохраняется и «даже имеет тенденцию к росту».

«Россия остается надежным гарантом безопасности (в Нагорном Карабахе. — «Газета.Ru»). Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку.

И мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны», — заявил представитель Кремля.

Он заметил, что Армения и Азербайджан в рамках мирного процесса будут вынуждены руководствоваться «сложившимися сейчас реалиями».

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 12 сентября российский президент рассказал, что получил развернутое письмо от армянского премьера, но не видит «какого-то разворота» в отношениях между Москвой и Ереваном.

«<...> дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. <...> Ну а чего нам сказать?

Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана, ну чего нам?» — сказал Путин.

Чем недовольна Армения

3 сентября Никол Пашинян уже критиковал Российскую Федерацию из-за кризиса в Карабахе. Тогда он заявил итальянской газете La Repubblica, что Армении не нужно было полагаться на РФ, выстраивая свою стратегическую безопасность, и сейчас его страна «вкусила горькие плоды» своей ошибки.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения.

Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — заявил армянский премьер.

По его словам, российские миротворческие силы, которые должны обеспечивать безопасность мирного населения, не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением лидеров Армении, РФ и Азербайджана. Это повод для «серьезного беспокойства». Пашинян подчеркнул, что под контролем российских миротворцев должен быть Лачинский коридор, однако этого не происходит.

Армения, как и РФ, является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – по уставу члены организации должны обеспечивать совместные действия в случае угрозы одному из них. После обострения ситуации на границе с Азербайджаном осенью прошлого года армянские власти обратились к ОДКБ за помощью, но организация воспротивилась силовому решению конфликта. Еревану пришлось пойти на уступки Баку.

На этом фоне началось отдаление Армении от организации (в частности Ереван отказался проводить совместные учения на своей территории), а Пашинян допустил, что страна может и вовсе выйти из ее состава.

МИД РФ в свою очередь утверждал, что «использует инструменты для успокоения ситуации» в Карабахе и «рассматривает на данный момент ситуацию на земле в качестве тех посреднических функций, которые есть у нашей страны».

9 сентября этого года Никол Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности.

14 сентября политик сообщил, что власти Армении изучат новые предложения Азербайджана по мирному договору:

«Армения получила новые комментарии по тексту мирного договора от Азербайджана. Мы будем работать и предоставлять наши комментарии в разумные сроки. Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона».