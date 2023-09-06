Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США учения Eagle Partner 2023. Среди целей мероприятия — повышение оперативной совместимости войск в рамках миротворческих миссий НАТО. Почему Ереван взял резкий курс на Запад и насколько реально, что Армения станет новым членом НАТО, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Планируется, что в рамках учений Eagle Partner 2023 будут отработаны «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Среди других целей этого мероприятия — повышение готовности вооруженных сил Армении к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Сами по себе учения Eagle Partner 2023 не характеризуются ни значительным количеством привлеченных войск, сил и средств, ни размахом их проведения.

Тут важнее другое – знаковость этого события.

В течение последнего времени упорно складывается впечатление, что официальный Ереван окончательно решил разменять Нагорный Карабах на потенциальное членство в Североатлантическом альянсе, то есть передать спорную территорию Азербайджану и взамен получить статус государства-участника НАТО. Иными словами, теперь генеральная внешнеполитическая линия Армении ведет эту страну только на Запад.

Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян в интервью РИА Новости сказал, что в данном случае прозападные силы считают, что сбалансировать систему безопасности Армении должны резкий дрейф в сторону Запада и нормализация отношений с Турцией любой ценой.

К этому следует добавить, что ни военным, и никаким другим путем проблему Нагорного Карабаха Армения в настоящее время решить не может, причем более или менее благоприятных условий для этого не сложится и в исторически обозримый срок. Еревану здесь противостоит Баку в союзе с Анкарой, многократно превосходящие Армению как по своему военно-экономическому потенциалу, так по народонаселению. Кроме восклицаний и заклинаний, в Ереване ничего не могут противопоставить этому блоку, который в ближайшее время будет только усиливаться и диктовать обстановку в закавказском регионе.

Так что, похоже, политическое и военное руководство Армении под вопросом Нагорного Карабаха решило подвести окончательную черту и действовать по формуле «мир, безопасность и членство в НАТО в обмен на спорную территорию».

На это указывают следующие факты.

Во-первых, как сообщает портал EADaily, в конце мая текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с жителями Лачинского района, пригрозил Нагорному Карабаху «событиями», которые «теперь будут развиваться по-другому». Он потребовал роспуска парламента и отставки всех министров непризнанной республики, указав, что «только так они смогут получить амнистию». При этом Алиев заявил, что третьего предложения представителям карабахцев о встрече для обсуждения вопроса «реинтеграции» не будет.

Во-вторых, в январе Армения отказалась принять на своей территории запланированные учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». В них должны были принять участие подразделения российской армии и других государств — участниц блока. А в августе Ереван решил не участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте.

В-третьих, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности. Он отметил, что архитектура безопасности была почти на 100% ориентирована на Москву, в том числе в вопросах покупки вооружений. «Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — пояснил Пашинян. Он предположил, что Москва отдаляется от Южного Кавказа, «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

Наконец, Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах. Распоряжения о назначении нового постпреда пока нет. Премьер-министр Никол Пашинян ранее допускал выход из организации.

Помимо всего прочего, 1 сентября правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда, после чего ордера МУС станут обязательными к исполнению на территории Армении. В том числе и ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный МУС в марте.

К тому же, премьер-министр Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих задач в Карабахе. «Фактически Лачинский коридор должен был находиться под контролем российских миротворческих войск. Есть две причины, почему это не так. Либо РФ не в состоянии сохранить контроль, либо не хочет. Я думаю, местами не хотят, местами не могут», — сказал он.

Таким образом, суммируя, можно сказать следующее – вопрос членства Армении в ОДКБ, похоже, предрешен. Да и в СНГ тоже.

С Нагорным Карабахом ситуация, скорее всего, будет развиваться по следующему сценарию – или армянское население этого региона без всяких оговорок принимает азербайджанское гражданство, или релоцируется на территорию Армении («примите гражданство или уезжайте», — говорил по этому поводу Ильхам Алиев). Все остальные способы погасить этот замороженный конфликт выглядят в настоящее время просто нереальными.

Достаточно в этом плане вспомнить слова президента Азербайджана Алиева после подписания трехстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года: «В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нет статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана».

А в НАТО уже ведутся разговоры о том, чтобы пригласить Ереван к вступлению в Североатлантический альянс. Словом, процесс переориентации Армении на евроатлантические структуры запущен, и он стремительно набирает обороты. О чем лишний раз и говорят учения Eagle Partner 2023.

Вполне возможно, что такая же формула – «мир и членство в НАТО в обмен на территории» — будет предложена Украине. Во всяком случае, эти идеи представителями Североатлантического альянса уже озвучивались и сегодня продолжают витать в воздухе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).