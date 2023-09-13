Демарш — Азербайджану, жесткий ответ — Армении. Россия поговорила с партнерами

Россия выразила демарш Азербайджану из-за заявлений Баку о выборах в новых регионах РФ. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, «неприемлемая оценка» республики не соответствует союзническим отношениям двух стран. Она также отреагировала на слухи о подготовке Россией «госпереворота» на территории Армении и осудила депортацию журналиста РФ из Молдавии.

Демарш Баку

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о демарше Азербайджану в связи с заявлением Баку о выборах в новых регионах России. Она сочла заявление республики «неприемлемой оценкой». По мнению дипломата, это не соответствует союзническим отношениям Москвы и Баку. МИД РФ вел трансляцию в социальных сетях.

«По дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все, что думаем по этому поводу.

<...> В Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», — сказала дипломат.

9 сентября МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Баку и Киев «признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга». Также там говорится, что выборы на территориях, которые международное сообщество считает украинскими, не имеют никакой юридической силы. О поддержке территориальной целостности Украины и недопустимости избирательности принципов международного права президент страны Ильхам Алиев говорил в апреле 2022 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о военной помощи. В конце сентября четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – вошли в состав РФ по итогам референдумов.

Вброс о перевороте в Армении

В ходе брифинга журналисты попросили Захарову прокомментировать появившиеся в провластных армянских пабликах данные о том, что в республике якобы для «отстранения от власти [премьера Армении Никола] Пашиняна и его команды» находятся около 3 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». В частности Telegram-канал «Баграмян 26» утверждал, что план переворота «санкционировал Кремль».

На брифинге представитель МИД РФ поинтересовалась, на чем основана публикация и есть ли подтверждающие фото- и видео.

По ее словам, 3 тысячи военнослужащих — «это не три человека, это не маленькая группа лиц, которые могут затеряться». Такой контингент, «как говорят, засекли бы».

«О чем мы говорим, это все из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это как вброс», — резюмировала она.

Захарова напомнила о словах главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, который в комментарии News.ru назвал сообщения о подготовке в Армении переворота «бредом сивой кобылы».

В интервью РИА Новости Захарова сказала о том, что Москва не враг Еревану и никогда им не будет, а жесткую реакцию РФ, в том числе вызов посла Вагаршака Арутюняна в МИД, вызвали «недружественные действия» Еревана.

К ним внешнеполитическое ведомство России относит решение Армении ратифицировать Римский статут, поездку в Киев супруги Пашиняна Анны Акопян и предстоящие совместные учения с США.

12 сентября на ВЭФ президент Владимир Путин на фоне решения Еревана провести маневры с Вашингтоном сообщил, что не увидел «разворота» Армении.

Депортация журналиста РФ из Молдавии

Дипломат объяснила и вызов временного поверенного в делах Молдавии в Москве в МИД РФ. Это произошло из-за депортации руководителя агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова из Кишинева:

«Это не единичная акция. Это звено очередное в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. Они просто не понимают, видимо, что это такое. Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов. Да, писать об этом они уже научились и говорить тоже, только на практике этим оперировать не умеют».

13 сентября к Денисову пришли сотрудники миграционной службы Молдавии, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Журналист рассказал, что ему не дали собрать вещи и забрать домашних животных.

Власти Молдавии утверждают, что депортация Денисова связана с «намерением осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности» страны. Ему запретили в течение 10 лет въезжать в республику.