«Старый друг лучше новых двух»: как Путин встречал Ким Чен Ына на космодроме Восточный

На космодроме Восточный завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. Об этом сообщается на сайте Кремля.
До переговоров
Северокорейский лидер прибыл в РФ накануне. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Около 7:00 мск 13 сентября Путин и Ким Чен Ын прибыли на космодром Восточный и встретились в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время собирают новую ракету «Ангара».
Главам государств рассказали о технических характеристиках ракет-носителей. Ким Чен Ын задал несколько вопросов о топливе и принципах движения ракеты и о том, куда падают ее отработавшие ступени.
Глава КНДР оставил в книге почетных гостей надпись на корейском: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет».
Стало известно, что от Козлова высокий гость получил в подарок фотографии космонавтов СССР с их подлинными автографами, в том числе снимок с Юрием Гагариным. Еще на одном фото изображен ученый и конструктор Сергей Королев.
Переговоры
В переговорах с делегациями со стороны РФ участвовали главы МИД, Минпромторга, Минобороны, Минприроды, Минтранса Сергей Лавров, Денис Мантуров, Сергей Шойгу, Александр Козлов и Виталий Савельев, а также зампредседатели правительства РФ Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и посол в КНДР Александр Мацегора.
В делегацию КНДР вошли главы МИД и Минобороны Цой Сон Хи, Кан Сун Нам, заведующий отделом центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон, замглавы МИД Им Чхон Иль и секретари центрального комитета ТПК О Су Ён и Пак Тхэ Сон.
Перед началом этой части встречи Ким Чен Ын поблагодарил за приглашение приехать и заявил, что его визит проходит в момент, когда Россия «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами». Лидер КНДР выразил надежду, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе противостоять империализму:
«Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России», — сказал лидер КНДР.
Он также выразил уверенность в том, что эти переговоры помогут «поднять отношения на новый уровень».
По его словам, северокорейская делегация «увидела своими глазами настоящее и будущее России как космической державы». Он не сомневается, что у двух стран много областей для развития отношений, включая политику, экономику и культуру.
«Сейчас для нашей страны первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», — подчеркнул северокорейский лидер.
Путин отметил, что КНДР недавно отмечала 75-летнюю годовщину со дня основания и столько же лет исполнилось с момента установления дипотношений двух стран. Кроме того, президент признал за КНДР победу в Корейской войне.
«Советский Союз первым признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику. Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году», — заявил Путин.
В ответ на вопрос журналистов политик объяснил, что встреча проходит на Восточном, поскольку Ким Чен Ын заинтересован в ракетной технике и развитии космоса, а страны будут сотрудничать в создании космических спутников.
Газета The New York Times перед встречей глав государств называла спутниковые технологии одной из возможных тем переговоров. Согласно статье, Путин и Ким Чен Ын могут обсудить и поставку Пхеньяном артиллерийских снарядов и противотанковых ракет Москве для применения в зоне СВО. И российская, и северокорейская стороны ранее отвергали заявления о возможности поставок России оружия из КНДР.
Пресс-секретарь российского президента сообщил, что спустя 1,5 часа переговоров в расширенном формате лидеры продолжили общение без участия делегаций стран. Подписания документов по итогам встречи не планируется.
После переговоров
Журналисты Кремлевского пула опубликовали меню обеда российского и северокорейского лидеров. В него вошли салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами и брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком. К столу подавали вина из Краснодарского края 2020 и 2021 годов.
В ходе трапезы Путин предложил тост за здоровье высокого гостя и укрепление отношений между РФ и КНДР:
«В Корее есть пословица «одежда хороша новая, а друг — старый. У нас в народе говорят: «Старый друг лучше новых двух».
Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами».
В ответ Ким Чен Ын предложил поднять бокалы «за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации, товарища Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие и укрепление корейско-российской дружбы, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей».
В общей сложности саммит лидеров продлился около пяти часов.