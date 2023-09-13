«Старый друг лучше новых двух»: как Путин встречал Ким Чен Ына на космодроме Восточный

На космодроме Восточный спустя почти пять часов завершилась встреча российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Главы государств вместе осмотрели ракеты, провели переговоры в расширенном формате и тет-а-тет, пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. «Газета.Ru» рассказывает подробности визита главы КНДР в Россию.

На космодроме Восточный завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

До переговоров

Северокорейский лидер прибыл в РФ накануне. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Около 7:00 мск 13 сентября Путин и Ким Чен Ын прибыли на космодром Восточный и встретились в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время собирают новую ракету «Ангара».

close Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный. Слева: генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов, 13 сентября 2023 года Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон на космодроме Восточный, 13 сентября 2023 года Лидер КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный, 13 сентября 2023 года Лидер КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный, 13 сентября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Главам государств рассказали о технических характеристиках ракет-носителей. Ким Чен Ын задал несколько вопросов о топливе и принципах движения ракеты и о том, куда падают ее отработавшие ступени.

Глава КНДР оставил в книге почетных гостей надпись на корейском: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет».

Стало известно, что от Козлова высокий гость получил в подарок фотографии космонавтов СССР с их подлинными автографами, в том числе снимок с Юрием Гагариным. Еще на одном фото изображен ученый и конструктор Сергей Королев.

Переговоры

В переговорах с делегациями со стороны РФ участвовали главы МИД, Минпромторга, Минобороны, Минприроды, Минтранса Сергей Лавров, Денис Мантуров, Сергей Шойгу, Александр Козлов и Виталий Савельев, а также зампредседатели правительства РФ Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и посол в КНДР Александр Мацегора.

В делегацию КНДР вошли главы МИД и Минобороны Цой Сон Хи, Кан Сун Нам, заведующий отделом центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон, замглавы МИД Им Чхон Иль и секретари центрального комитета ТПК О Су Ён и Пак Тхэ Сон.

Перед началом этой части встречи Ким Чен Ын поблагодарил за приглашение приехать и заявил, что его визит проходит в момент, когда Россия «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами». Лидер КНДР выразил надежду, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе противостоять империализму:

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России», — сказал лидер КНДР.

Он также выразил уверенность в том, что эти переговоры помогут «поднять отношения на новый уровень».

По его словам, северокорейская делегация «увидела своими глазами настоящее и будущее России как космической державы». Он не сомневается, что у двух стран много областей для развития отношений, включая политику, экономику и культуру.

«Сейчас для нашей страны первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», — подчеркнул северокорейский лидер.

Путин отметил, что КНДР недавно отмечала 75-летнюю годовщину со дня основания и столько же лет исполнилось с момента установления дипотношений двух стран. Кроме того, президент признал за КНДР победу в Корейской войне.

«Советский Союз первым признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику. Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году», — заявил Путин.

В ответ на вопрос журналистов политик объяснил, что встреча проходит на Восточном, поскольку Ким Чен Ын заинтересован в ракетной технике и развитии космоса, а страны будут сотрудничать в создании космических спутников.

Газета The New York Times перед встречей глав государств называла спутниковые технологии одной из возможных тем переговоров. Согласно статье, Путин и Ким Чен Ын могут обсудить и поставку Пхеньяном артиллерийских снарядов и противотанковых ракет Москве для применения в зоне СВО. И российская, и северокорейская стороны ранее отвергали заявления о возможности поставок России оружия из КНДР.

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что спустя 1,5 часа переговоров в расширенном формате лидеры продолжили общение без участия делегаций стран. Подписания документов по итогам встречи не планируется.

После переговоров

Журналисты Кремлевского пула опубликовали меню обеда российского и северокорейского лидеров. В него вошли салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами и брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком. К столу подавали вина из Краснодарского края 2020 и 2021 годов.

В ходе трапезы Путин предложил тост за здоровье высокого гостя и укрепление отношений между РФ и КНДР:

«В Корее есть пословица «одежда хороша новая, а друг — старый. У нас в народе говорят: «Старый друг лучше новых двух».

Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами».

В ответ Ким Чен Ын предложил поднять бокалы «за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации, товарища Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие и укрепление корейско-российской дружбы, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей».

В общей сложности саммит лидеров продлился около пяти часов.