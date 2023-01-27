Сестра Ким Чен Ына пообещала, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что КДНР всегда будет на стороне России, «в одном окопе» с ее армией и народом. Она осудила поставки Украине танков Abrams, назвав это «гнусным шагом», и выразила уверенность, что танки «дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии». В декабре 2022 года Белый дом обвинил КНДР в поставках оружия ЧВК «Вагнер». И Россия, и Северная Корея отвергли обвинения.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны, заявила, что Северная Корея «всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России». Ее заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — говорится в заявлении.

Ким Ё Чжон выразила поддержку действиям России на Украине и назвала решение США передать Киеву танки Abrams «гнусным шагом». По ее мнению, США хотят «достичь своей гегемонистской цели путем расширения опосредованной войны, направленной на уничтожение России», а мир без США «будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас».

Сестра лидера КНДР назвала Вашингтон «главным виновником», доводящим ситуацию на Украине «до опасной грани» и создающим «серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России».

«США, накачивая Украину многими вооружениями, отличились в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий», — заявила политик.

По ее словам, США и западные страны, которые поставляют Украине оружие, игнорируют озабоченность России безопасностью и «не имеют никакого права осуждать права суверенного государства на самозащиту».

«Не сомневаюсь, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом, — заявила Ким Ё Чжон. — Как империалистические коалиционные силы ни беснуются, ни в коем случае им нельзя сломить героический дух армии и народа России».

Союзник России

КНДР неоднократно выражала поддержку военной операции на Украине. Страна признала независимость ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России, а потом поддержала присоединение четырех регионов к РФ.

«Мы поддерживаем действия правительства России, принимаемые им в связи с событиями на Украине», — сказал посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на мероприятии в честь 74-й годовщины дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном.

В МИД России заявляли, что высоко ценят оказываемую Пхеньяном поддержку. «Наши страны, как и в прошлые годы, оказались плечом к плечу на передовом крае борьбы с гегемонистскими устремлениями коллективного Запада во главе с США», — указывал директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

В КНДР назвали взрыв на Крымском мосту терактом и обвинили западные государства в «двойных стандартах» из-за реакции на атаку. В МИД Северной Кореи указали, что США и западные страны не осудили нападение на мост, но в то же время «они разводят шумиху вокруг ответных ракетных запусков России, заявляя, что это доказывает жестокость несправедливой войны, начатой Москвой».

12 июня Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю дня России, в которой выразил полную поддержку президенту РФ и действиям Москвы. Лидер Северной Кореи также выразил надежду, что сотрудничество двух стран в будущем укрепится.

Слухи о поставках оружия

Белый дом, а также ряд иностранных СМИ выступали с утверждениями о том, что КНДР поддерживает Россию в военных действиях, направляя ей оружие и боеприпасы.

«КНДР втайне поставляет России для войны на Украине значительное количество артиллерийских снарядов, при этом скрывая настоящее место назначения поставок оружия», — утверждал представитель Белого дома Джон Кирби.

США пригрозили КНДР санкциями за поставки оружия Москве.

Руководство Северной Кореи заявило, что не отправляет вооружение российской армии. В Пхеньяне назвали обвинения попыткой «запятнать имидж республики».

«Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было «оружейных сделок» с Россией, и мы не планируем заключать их в будущем», — такое заявление распространило государственное агентство ЦТАК 8 ноября. 9 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления американских властей ложью «от начала до конца».

«Мы хотели бы подчеркнуть, что Россия не закупает и не планирует приобретать в КНДР никакие боеприпасы, военную форму или другие предметы», — заявили в посольстве России в Пхеньяне.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 22 декабря выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки.

«В прошлом месяце (ноябре 2022 года — прим. «Газета.Ru») КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования «Вагнером», — заявил Кирби. США пообещали инициировать обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН.

В ответ на это в КНДР заявили, что народ России — «самый стойкий народ» и способен «обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи».

Российские власти неоднократно подчеркивали, что ВС РФ не получают оружие от других стран и нуждаются в иностранных поставках для проведения военной операции, поскольку российский ВПК справляется со своими задачами.