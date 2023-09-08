«Ситуация для Киева тупиковая». Зачем госсекретарь США Блинкен приезжал на Украину

Двухдневный визит в Киев Энтони Блинкена, прошедший 6–7 сентября 2023 года, завершился. Во время своей поездки госсекретарь США перекусил в McDonald's, объявил о выделении новой военной помощи Украине и поставках боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams. Однако истинная цель киевского вояжа Блинкена, как полагает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, была совсем иной. О том, что пытался донести глава Госдепартамента США до властей Украины - в нашем материале.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев вовсе не с инспекционными целями, как полагают некоторые наблюдатели. Также ему не было никакой необходимости заслушивать доклады представителей украинского военно-политического руководства (в этом плане следует заметить, что Энтони Блинкен знает обстановку на линии боевого соприкосновения не хуже, а даже лучше Главного оперативного управления украинского Генштаба). Наконец, не совсем верно и утверждение о том, что государственный секретарь США привез в Киев миллиард долларов. Это не входит в его задачи. И далеко не в этих целях осуществлялся визит государственного секретаря США.

А с чем же приехал в столицу Украины Энтони Блинкен?

Скорее всего (это, разумеется, сугубо из области предположений), государственный секретарь привез в Киев план (о содержании которого мы можем только догадываться) или некие предложения, которые не могли быть доверены техническим средствам передачи информации с целью предотвращения малейшей возможности утечки.

Прежде чем говорить о содержании предложений Энтони Блинкена (а это, надо полагать, консолидированная позиция руководства США), следует напомнить о стратегических целях военно-политического руководства Украины в этом вооруженном конфликте. Они заключаются в выходе ВСУ на государственные границы Украины 1991 года и подписание мирного договора с Россией на основе 10 условий «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем за последнее время цели были несколько подкорректированы. К примеру, в отношении Крыма уже ставится задача не овладеть полуостровом, а только выйти на его административные границы и принудить российское руководство к демилитаризации этого региона.

Но для этого надо, как минимум, нанести сокрушительное поражение Вооруженным силам Российской Федерации. А вот с этим пунктом у официального Киева в настоящее время откровенные проблемы.

Для того, чтобы решить подобные оперативно-стратегические задачи, ВСУ должны обладать качественно иным боевым и численным составом. Не будет большим преувеличением сказать, что в подобном случае Вооруженные силы Украины должны иметь численность и оснащение ВС Германии, Франции, Великобритании вместе взятых, плюс к этому надо добавить существенные поставки материальных средств со стороны Соединенных Штатов.

Такой вариант выглядит откровенно малореальным, и даже совсем не потому, что неясно, кто будет расплачиваться за вооружение и технику.

Но даже и случись подобное, и ВСУ нанесли бы тяжелейшее поражение российской армии, выполнение со стороны Москвы 10 условий «формулы мира» Зеленского отнюдь не гарантированы. Если для России в ходе боевых действий обстановка сложится катастрофическим образом (пока мы рассматриваем это исключительно в виде одной из гипотез), то ВС РФ в полном соответствии с положениями Военной доктрины государства вправе применить ядерное оружие. И это делает любой последующий военный успех со стороны Киева крайне проблематичным.

То есть ситуация для Киева в плане продолжения военных действий достаточно тупиковая. Победа в этом вооруженном конфликте для Киева откровенно не просматривается.

Со стороны представителей экспертного сообщества Украины периодически раздаются голоса – «мы будем уничтожать личный состав, технику и вооружение противника (то есть ВС РФ) и тем самым рано или добьемся выполнения своих целей в этом конфликте». Надо прямо сказать, что вариант войны на истощение абсолютно бесперспективен для Украины. В этом плане для Киева необычайно актуальной будет пословица - «пока толстый сохнет, худой сдохнет».

Военно-экономические потенциалы сторон в этом конфликте абсолютно несопоставимы, а помощь Запада не столь значительна, как хотелось бы Киеву. Кроме того, надо всегда помнить основной закон войны – зависимость хода и исхода военных действий практически всегда определяется соотношением совокупного военно-экономического потенциала воюющих сторон.

Так что вывод напрашивается сам по себе – военным путем эту проблему Украина решить не в состоянии, даже при существенном увеличение объема военной помощи. А если так, то тогда каков смысл США и их союзникам продолжать вкладываться в достаточно бесперспективное мероприятие?

По большому счету, бесполезность подобного курса более чем наглядно демонстрируют и результаты украинской наступательной операции, стартовавшей 4 июня. Потери в личном составе и техники ВСУ более чем чувствительны, а результат со стратегической точки зрения или нулевой, или близок к нему.

Вполне возможно, что предложения руководства США по выходу из этой тупиковой ситуации и привез в Киев государственный секретарь Соединенных Штатов.

В чем они конкретно заключаются, сказать пока вряд ли возможно. Вероятно, что это указания Киеву начинать тем или иным образом переговоры с Москвой. Нельзя исключать, что возможен и такой вариант – «уступка части территории взамен на мир и последующее членство в Североатлантическом альянсе». Или, наконец, возможен корейский вариант прекращения огня и отложенный статус всех территорий.

Нельзя исключать, что подобные предложения со стороны Энтони Блинкена являются частью подготовки визита президента Украины в Соединенные Штаты. И Джо Байден с Владимиром Зеленским будут в деталях обсуждать уже вполне конкретные пункты этого плана.

Как известно, украинское руководство на данном этапе крайне отрицательно относится даже к мысли об уступке хотя бы одного квадратного метра национальной территории. Но – и это достаточно редкий случай в истории войн и военного искусства – Украина сегодня ведет вооруженную борьбу в основном за счет поставок западного вооружения. Поверни коллективный Запад кран этой помощи в положение «закрыто», и позиция Киева может быть существенно смягчена, причем в самые короткие сроки.

Некоторые эксперты рассматривают Украину после завершения вооруженного конфликта как возможный полигон для успешных экономических реформ в Восточной Европе. Однако вполне возможно, что затянись это вооруженное противоборство еще на несколько лет, подобные реформы будет просто некому проводить. Потери Украины в мужской части народонаселения могут оказаться столь велики, что поставят эту страну в принципе на грань выживания. Тут уж будет явно не до реформ.

Вместе с тем вполне возможно, что предложения Вашингтона передаются не только военно-политическому руководству в Киеве, но и по тем или иным каналам Москве. По логике США, уступки со стороны Украины не должны выглядеть исключительно односторонними, а любые соглашения должны достигаться только на основе взаимного компромисса. Скорее всего, в ближайшее время мы все-таки узнаем о сути визита государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

