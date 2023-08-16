Крым российский, Украине в ЕС не место. Так говорит Саркози

Крым, где большая часть населения считает себя русскими, не может вернуться под контроль Украины, высказал мнение бывший французский президент Саркози. Однако для «утверждения настоящего положения вещей» политик предложил провести новый референдум под наблюдением международного сообщества на полуострове, а также на других территориях, которые Россия стала считать своими. Путин неоднократно заявлял, что вопрос с принадлежностью Крыма и новыми регионами закрыт. Зеленский намерен добиться возврата утраченных земель под контроль Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Новый референдум

Бывший президент Франции Николя Саркози счел иллюзией идею возврата Крыма Украине, поскольку большая часть населения полуострова осознает себя русскими. Такое мнение 23-й французский президент выразил в разговоре с газетой Le Figaro.

«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — сказал Саркози.

При этом он назвал незаконным с точки зрения международного права присоединение Крыма к России в 2014 году.

Занимавший пост главы Франции с 2007 по 2012 год Саркози для «утверждения настоящего положения вещей» предложил провести на оспариваемом Украиной полуострове референдум под наблюдением международного сообщества. Такое же голосование, на его взгляд, можно было бы организовать и на других территориях, которые Россия после 24 февраля 2022 стала считать своими. Это в окончательной и прозрачной манере закрыло бы вопрос возвращения этих земель Украине, считает он.

Нейтральный статус

В противном случае, как полагает политик, если «украинцы, что вполне понятно, будут стремиться вернуть то, что у них несправедливо отняли», но попытки окажутся безуспешными, конфликт может заморозиться и неизбежно вспыхнуть вновь в будущем.

Также бывший французский лидер высказался о присоединении Украины к Евросоюзу. Саркози считает, что Киеву не место в составе ЕС. Для начала это государство не соответствует требованиям по вступлению, отметил он. По его мнению, страна должна придерживаться нейтрального статуса относительно России и Европы, а также быть связующим звеном между Европой и Россией. Саркози выразил непонимание, как такой вариант может быть оскорбителен для Киева. Тем более на фоне получения надежных международных гарантий безопасности.

«Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю», — сказал политик.

Как напомнил бывший президент Франции, он и экс-канцлер Германии Ангела Меркель отвергли идею выступления Украины и Грузии в НАТО, осознавая опасность со стороны России. Присоединение этих стран к Североатлантическому альянсу стало бы «красной линией» для Москвы.

Территории раздора

Саркози высказывался о присоединении Крыма к России и в 2015 году. Тогда он сравнил ситуацию с полуостровом с частично признанным Косово, сказав, что, признавая независимость этой балканской страны, нельзя одновременно отказывать в этом Крыму. А в прошлом году политик поставил под сомнение право главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен участвовать в принятии решений о закупках оружия для Украины, поскольку ЕК — это, прежде всего, административный европейский орган.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении в состав России. Большая часть людей проголосовала за такой исход. Затем Россия признала независимость этих территорий, а после — 30 сентября — приняла в свой состав.

16 марта 2014 года на полуострове Крым провели референдум, по результатам которого за присоединение к России проголосовало подавляющее число жителей Республики Крым и Севастополя. 18 марта президент Владимир Путин подписал закон о принятии новых субъектов в состав России.

В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос с принадлежностью Крыма — закрыт, а референдум провели в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент Владимир Зеленский 21 июля в очередной раз напомнил о намерении добиться возврата Крыма и остальных территорий под контроль Украины.