«Дадим миру необходимый месседж». Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку, газ и Украину

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Переговоры президентов должны были коснутся Украины и перспектив возобновления зерновой сделки. По словам Путина, Москва готова вернуться к обсуждению продовольственной инициативы, российский президент также выразил надежду на скорые договоренности по газовому хабу. Что обсудили лидеры — в материале «Газеты.Ru»

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Об этом говорится на сайте Кремля.

Кремль анонсировал обсуждение двустороннего сотрудничества и актуальной международной проблематики на предстоящей встрече. Турецкая газета Milliyet писала, что Эрдоган намерен предложить посредничество Анкары в переговорах по Украине. Также газета сообщала об обсуждении зерновой сделки, поставок газа через Турцию в Европу и сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии.

После встречи лидеров стран пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи Путина и Эрдогана подписывать не планируется. Однако он отметил, что переговоры в расширенном формате прошли конструктивно.

Энергетика и зерно

Путин во вступительном слове заявил, что Россия надеется на завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции в ближайшее время. Он добавил, что стороны «продвинулись» в этом вопросе. Эрдоган также сообщил о «высоком сотрудничестве» с РФ по газу и отметил, что создание хаба в Турции очень значимо для страны.

По словам Путина, Москва и Анкара достигли договоренностей между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон.

«Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками, двигателями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого», — сказал Путин.

Кроме того, Путин сказал Эрдогану, что Москва готова вернуться к обсуждению зерновой сделки.

«Знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу»,

— отметил Путин.

В свою очередь Эрдоган заявил, что переговоры с Путиным по поводу инициативы по вывозу зерна с Украины станут значимыми для стран Африки и всего мира:

«Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Что получится? Каким будет результат? Я ожидаю, что после наших переговоров мы дадим миру необходимый месседж. И особенно для малоразвитых африканских стран такой шаг будет иметь большое значение».

Урегулирование в Сирии

Кроме того, Путин заявил, что стороны многое сделали для урегулирования ситуации в Сирии.

«Конечно, мы с вами многое сделали для ситуации в Сирии, я знаю, насколько это чувствительный вопрос для Турецкой Республики... Самое основное, что было сделано в рамках астанинского формата, мы должны закрепить, как и саму эту площадку, на мой взгляд. Конечно, и другие страны региона, имею в виду ливийский трек», — сказал Путин.

Экономика и торговля

Эрдоган заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в $100 млрд.

«Мы переживаем совершенно иной период в отношениях между Турцией и Россией, мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 миллиардов долларов, и мы идем к нашей цели — 100 миллиардов», — сказал Эрдоган.

Также турецкий президент заявил о важности перехода на национальные валюты в двусторонней торговле.

«Тот факт, что сегодня здесь встретятся друг с другом главы наших центральных банков, важен с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях между нами», — сказал турецкий лидер.