Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

«Большинство исков подал сам Эрдоган». За что грозит 110 лет тюрьмы конкуренту президента Турции

Партия Эрдогана подготовила 28 исков против Кылычдароглу на 110 лет суммарно

close
100%
Yves Herman/Reuters
Соперник Эрдогана на выборах президента Турции, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу может быть арестован по обвинению в оскорблении президента страны. Против политика подали 28 исков, суммарно ему может грозить более 100 лет лишения свободы. Кылычдароглу не обладает неприкосновенностью, поэтому представители правящей Партии справедливости и развития во главе с Эрдоганом решили после выборов преследовать своего противника.

Бывшего кандидата в президенты Турции, лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу могут приговорить к 110 годам тюремного заключения. Как сообщает телеканал Cumhuriyet TV, в отношении политика подано 28 судебных исков.

Суммарно сроки по обвинениям в оскорблении президента Тайипа Эрдогана, угрозах, клевете, разжигании ненависти и национальной розни, пропаганде терроризма (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) составляют 110 лет.

Кылычдароглу не принимал участия в парламентских выборах, поэтому не обладает депутатским иммунитетом. Сразу после победы Эрдогана на президентских выборах члены правящей Партии справедливости и развития (ПСР) предложили объединить иски против оппозиционного лидера и на их основании возбудить против Кылычдароглу уголовное дело.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом большинство исков подал сам Эрдоган. Ранее турецкий президент уже много раз участвовал как истец в таких делах, выигрывал и передавал полученные по суду деньги на благотворительность, передает ТАСС.

По мнению турецких политологов, вряд ли Кылычдароглу привлекут к уголовной ответственности. Причиной тому – парламентское происхождение исков и их политический характер. Кроме того, дело против Кылычдароглу может привести к серьезнейшему политическому кризису в стране – его партию основал сам Кемаль Ататюрк, это вторая по размеру политическая сила в Турции.

2 июня руководящий состав турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии подал в отставку в полном составе.

Это произошло на первом после выборов заседании. Кылычдароглу в отставку не подал.

При этом результаты НРП на минувших выборах оказались довольно скромными – кандидат в президенты проиграл, а сама партия получила 169 мест в парламенте, союзная ей «Хорошая партия» — 43 места.

1 июня в Центральной избирательной комиссии Турции подвели окончательные итоги второго тура выборов президента.

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что согласно окончательным результатам второго тура голосования на выборах главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов или 27 млн 834 тысяч 589 бюллетеней, а Кемаль Кылычдароглу — 47,82% и 25 млн 504 тысяч 704 бюллетеня).

Кылычдароглу ранее обвинял Эрдогана во вранье, а в 2017 году политик сравнивал президента Турции с диктаторами — Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Николае Чаушеску. Все они были убиты после своего свержения. Рассмотрение исков ранее было приостановлено, поскольку Кылычдароглу обладал депутатским иммунитетом.

23 мая Кемаль Кылычдароглу сам подал иск против Тайипа Эрдогана из-за обвинений в демонстрации фейка — видео, на котором Кылычдароглу якобы выражают поддержку лидеры «Рабочей партии Курдистана».

Сумма иска составляет 1 млн турецких лир (более $50 тыс.). В случае выигрыша Кылычдароглу намерен передать деньги детям военных, погибших при исполнении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях