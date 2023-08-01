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Политика

Военная операция на Украине. День 524-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 524-й день

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Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации

Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации

Евгений Биятов/РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью один из беспилотников долетел до той же башни «Москва-Сити», что и в прошлый раз. По его данным, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 кв. м. Кроме того, в Подмосковье ПВО сбила беспилотник самолетного типа, который летел на Москву. В Харькове произошли взрывы. В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаки на корабли Черноморского флота беспилотными катерами, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:24

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон выразил мнение, что украинские атаки по территории России свидетельствуют о военной слабости Киева и ведут к его поражению — ТАСС.

08:23

ВСУ выпустили по Горловке 15 ракет, сообщили в представительстве ДНР — ТАСС.

08:22

Командир штурмового отряда с позывным Катунь рассказал, что один из российских штурмовых отрядов в ходе пятидневных боев на краснолиманском направлении в ЛНР уничтожил до 2,5 роты украинских военных — ТАСС.

08:21

Инженер заявил, что вертолеты Ка-52 в зоне СВО в 90% случаев возвращаются без повреждений — ТАСС.

08:20

08:19

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что наводчик-оператор танка Ананда Дугаржапов определил местоположение одного из украинских подразделений. Это помогло танкистам прорваться на позиции ВСУ и занять район на угледарском направлении — ТАСС.

08:18

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты Bradley в районе населенного пункта Работино — ТАСС.

08:17

Хабаровское предприятие до конца года выпустит 20 багги «Ерофей» для отправки в зону спецоперации — ТАСС.

08:16

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении — ТАСС.

08:15

В Новосибирской области на базе Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов создадут реабилитационный центр для участников СВО — ТАСС.

08:14

Министерство обороны США заключило контракт на сумму $33,8 млн с компанией General Dynamics для осуществления технической поддержки танков Abrams в рамках бюджета американской армии и с задействованием средств, предназначенных для военной помощи Киеву — ТАСС.

08:13

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растет — ТАСС.

08:12

❗️Один беспилотник, участвовавший в атаке на Москву, сбит в Подмосковье, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В Подмосковье ПВО сбила беспилотник самолетного типа, который летел на Москву», — сказал собеседник агентства. По его словам, хлопки были слышны в районе Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

08:10

В ходе СВО свыше 36 тыс. десантников удостоены госнаград, 43 из них стали Героями России, в том числе 28 посмертно — ТАСС.

08:08

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что контрнаступление ВСУ идет медленными темпами — ТАСС.

08:07

08:06

Украинские военные 31 июля выпустили по населенным пунктам ДНР 220 единиц различных артиллерийских боеприпасов и ракет, сообщили в представительстве республики.

«На донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, ОТРК «Точка-У», артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 9 обстрелов из РСЗО, БПЛА, артиллерии 155 мм, выпустив [в общей сложности] 220 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Погибли три мирных жителя. Ранения получили еще 14. Под огнем оказались Александровка, Горловка, Донецк, Еленовка, Зайцево, Макеевка, Ясиноватая и Ясиноватский район — ТАСС.

08:05

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ушел от ответа на вопрос, выступают ли США против украинских ударов на территории РФ — ТАСС.

08:04

08:03

⚡️Беспилотный летательный аппарат попал в одну из башен столичного комплекса зданий «Москва-Сити» — ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников долетел до той же башни, что и в прошлый раз. По его данным, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 кв. м.

08:02

⚡️В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаки на корабли Черноморского флота беспилотными катерами, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и »Василий Быков» — ТАСС.

08:01

❗️В Харькове минувшей ночью произошли взрывы — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 524-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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ВСУ предприняли попытку атаки на корабли Черноморского флота
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