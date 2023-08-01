Военная операция на Украине. День 524-й

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Украинские военные 31 июля выпустили по населенным пунктам ДНР 220 единиц различных артиллерийских боеприпасов и ракет, сообщили в представительстве республики.

«На донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, ОТРК «Точка-У», артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 9 обстрелов из РСЗО, БПЛА, артиллерии 155 мм, выпустив [в общей сложности] 220 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Погибли три мирных жителя. Ранения получили еще 14. Под огнем оказались Александровка, Горловка, Донецк, Еленовка, Зайцево, Макеевка, Ясиноватая и Ясиноватский район — ТАСС.