Военная операция на Украине. День 524-й

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон выразил мнение, что украинские атаки по территории России свидетельствуют о военной слабости Киева и ведут к его поражению — ТАСС.
Командир штурмового отряда с позывным Катунь рассказал, что один из российских штурмовых отрядов в ходе пятидневных боев на краснолиманском направлении в ЛНР уничтожил до 2,5 роты украинских военных — ТАСС.
Инженер заявил, что вертолеты Ка-52 в зоне СВО в 90% случаев возвращаются без повреждений — ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что наводчик-оператор танка Ананда Дугаржапов определил местоположение одного из украинских подразделений. Это помогло танкистам прорваться на позиции ВСУ и занять район на угледарском направлении — ТАСС.
Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты Bradley в районе населенного пункта Работино — ТАСС.
Хабаровское предприятие до конца года выпустит 20 багги «Ерофей» для отправки в зону спецоперации — ТАСС.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении — ТАСС.
В Новосибирской области на базе Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов создадут реабилитационный центр для участников СВО — ТАСС.
Министерство обороны США заключило контракт на сумму $33,8 млн с компанией General Dynamics для осуществления технической поддержки танков Abrams в рамках бюджета американской армии и с задействованием средств, предназначенных для военной помощи Киеву — ТАСС.
Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растет — ТАСС.
❗️Один беспилотник, участвовавший в атаке на Москву, сбит в Подмосковье, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«В Подмосковье ПВО сбила беспилотник самолетного типа, который летел на Москву», — сказал собеседник агентства. По его словам, хлопки были слышны в районе Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.
В ходе СВО свыше 36 тыс. десантников удостоены госнаград, 43 из них стали Героями России, в том числе 28 посмертно — ТАСС.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что контрнаступление ВСУ идет медленными темпами — ТАСС.
Украинские военные 31 июля выпустили по населенным пунктам ДНР 220 единиц различных артиллерийских боеприпасов и ракет, сообщили в представительстве республики.
«На донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, ОТРК «Точка-У», артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 9 обстрелов из РСЗО, БПЛА, артиллерии 155 мм, выпустив [в общей сложности] 220 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.
Погибли три мирных жителя. Ранения получили еще 14. Под огнем оказались Александровка, Горловка, Донецк, Еленовка, Зайцево, Макеевка, Ясиноватая и Ясиноватский район — ТАСС.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ушел от ответа на вопрос, выступают ли США против украинских ударов на территории РФ — ТАСС.
⚡️Беспилотный летательный аппарат попал в одну из башен столичного комплекса зданий «Москва-Сити» — ТАСС.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников долетел до той же башни, что и в прошлый раз. По его данным, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 кв. м.
⚡️В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку атаки на корабли Черноморского флота беспилотными катерами, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и »Василий Быков» — ТАСС.