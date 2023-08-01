«Будет больше неустановленных дронов». В Киеве пригрозили Москве новыми атаками

В Кремле назвали «очевидной» угрозу атак БПЛА после того, как в ночь на 1 августа украинский беспилотник вновь ударил по башне «Москва-Сити». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку «очередной конвульсией киевского режима», а в офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали России «больше неустановленных дронов». Подробности атаки дронов – в материале «Газеты.Ru».

Второй раз за три дня столичный комплекс «Москва-Сити» подвергается атаке дронов. При этом вновь один беспилотник попал в IQ-квартал — 50-этажную башню, в которой в том числе располагаются и федеральные органы власти.

«Один [беспилотник] долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 кв. м», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы, информации о пострадавших нет (позже было подтверждено, что в результате новой атаки никто не пострадал).

По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три беспилотника.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области, — сообщается в Telegram-канале военного ведомства. — Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Из-за ЧП аэропорт Внуково был временно закрыт на прилет и вылет. Летевшие туда самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Сейчас аэропорт работает штатно.

ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в системе ПВО сообщил, что беспилотники прилетели с территории Украины.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву написал в Twitter, что «неустановленных дронов» в дальнейшем будет больше.

«Больше неустановленных дронов… больше войны», — написал Подоляк.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «киевский режим» продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества.

«[Утро] омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка», — сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Угроза существует, она очевидна»

На очередную атаку отреагировали в Кремле. «Угроза существует, она очевидна. Меры принимаются»,— ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ъ-FM» о том, как Кремль оценивает защищенность столицы.

При этом он заявил, что в Кремле не видят аналоги атаки БПЛА с 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда в результате атаки террористической и запрещенной в РФ организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Меры безопасности, по словам Пескова, усилены в достаточной степени. Силовые ведомства делают все возможное для их поддержания. Это касается не только Москвы, но и других регионов, которые подвергаются атакам дронов. Безопасность граждан и госструктур с точки зрения государства лежит в одной плоскости, эти понятия не следует разделять, добавил Песков.

Как минимум шестая атака

В начала специальной военной операции Москва подвергалась атаке беспилотников неоднократно. Предыдущая была организована 30 июля. Два беспилотника долетели до комплекса «Москва-Сити», один был сбит средствами ПВО в Одинцовском районе. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жертв и пострадавших нет; агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило о том, что один человек получил травмы.

Ранее атака состоялась 24 июля. Тогда один дрон попал в дом на Комсомольском проспекте, второй — в высотку на проспекте Лихачева. Пострадавших и серьезных разрушений не было.

В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время не было в здании, он не пострадал, аппараты были сбиты. Кадры с попаданием дронов по Сенатскому дворцу широко разлетелись по соцсетям и СМИ.

Другая атака состоялась утром 30 мая. Взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте. Жителей нескольких домов пришлось эвакуировать. Минобороны России тогда сообщило, что в атаке участвовали восемь дронов самолетного типа.

21 июня три беспилотника было сбито в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за этого временно не работал аэропорт Внуково.

В результате этих атак не было ни погибших, ни госпитализированных.