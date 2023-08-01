«У меня аж мурашки!»: как танк «Алеша» в одиночку остановил колонну ВСУ

Минобороны РФ представило к государственным наградам экипаж танка «Алеша», который в одиночку отразил атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как боевая машина РФ противостоит двум танкам и шести бронетранспортерам Украины. Подробности – у «Газеты.Ru».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж российского танка «Алеша» за «мужество и героизм» при отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

Как в Кремле оценили кадры боя

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели запись боя и восхищены героизмом экипажа танка, который в одиночку остановил колонну противника.

«Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных», — сказал Песков.

По его мнению, «уникальные кадры» боя можно будет «почти разбирать в учебниках».

В ответ на уточняющий вопрос журналиста, могут ли такие кадры «переломить сознание» недружественных России стран, чтобы они «поняли, с кем связались», представитель Кремля отметил: «Не думаю, что это возможно. Поймут со временем, скорее всего».

Кроме того, Песков заявил, что «с большей долей уверенности» экипаж танка наградят.

«У нас там один Алеша, один Алеша»

Официальные органы уточнили имена российских военнослужащих, точную дату и место боя.

Судя по сообщениям Telegram-канала «Военный осведомитель», бой произошел в начале июня в районе населенного пункта Новоадаровка в Запорожской области.

Согласно представленной информации, российский танк в одиночку встретил колонну 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины из восьми единиц бронетехники, включающую в себя два танка и шесть бронетранспортеров MRAP M1224 MaxxPro.

Ролики сопровождаются эмоциональными комментариями с нецензурной бранью.

«На 144 точку идет восемь единиц техники. А у нас там один Алеша, один Алеша (позывной того самого танка. – «Газета.Ru»)», — слышно на одном из видео.

Сослуживцы наблюдают за боем и пытаются спешно организовать огневую поддержку экипажу танка: «ПТУРом работайте», «пусть сапогом (автоматическим гранатометом. – «Газета.Ru») накрывают».

«Скажите, чтоб назад оттягивался, его сейчас раз… [уничтожат]», — советует кто-то.

Однако экипаж боевой машины вступает в огневой контакт с противником и выстрелами уничтожает два танка.

«Второй танк разлетелся «укропский»! Минус два танка у них!» — комментирует произошедшее один из военных.

После этого поле боя заволокло дымом. Судя по всему, некоторые из бронемашин ВСУ подорвались на минах. По другим продолжил стрелять танк РФ.

«У меня аж мурашки! Герой России будет!» — предрекает голос за кадром.

«Наш экипаж дважды отходил и дважды снова возвращался в бой, не давая броне ВСУ пройти, стреляя по ним, вынуждая разъезжаться на минном поле и подрываться.

В результате героических действий танкистов вся колонна противника была разбита, а их подвиг попал в объектив квадрокоптера вместе с живыми эмоциями бойцов, наблюдавших за боем», — такой комментарий далипроизошедшему авторы «Военного осведомителя».

Кто еще наградит экипаж «Алеши»?

Днем ранее действия экипажа танка оценил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.