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Политика

Военная операция на Украине. День 513-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине. 513-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
США планируют передать Украине истребители F-16 до конца года, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Евросоюз еще не достиг согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине, сообщил советник премьер-министра Нидерландов. Часть отправленного Украине вооружения была похищена торговцами оружием, пишет CNN. Впоследствии Киеву удалось пресечь попытки кражи снаряжения, выяснил Пентагон. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:15

В Бердске Новосибирской области задержали предполагаемого поджигателя военкомата. Им оказался местный житель, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Во время инцидента никто не пострадал. На месте происшествия нашли пластиковую пятилитровую бутылку с остатками горючей жидкости и черный пакет.

9:09

Российские военные обстреляли позиции ВСУ с помощью дрона «Овод».

9:04

Экс-замглавы Пентагона Колин Каль считает, что Украине не нужны ракеты ATACMS. По его словам, сейчас в распоряжении украинских военных уже есть оружие, способное наносить удары на большом расстоянии.

8:59

С 1 сентября школьников начнут обучать основам применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

8:53

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс сообщил Зеленскому о нежелании вступать в конфликт с Россией.

Он подчеркнул, что саммит в Вильнюсе приблизил Украину к НАТО. При этом в ходе встречи президенту Украины объяснили, что приглашение Киеву вступить в альянс привело бы к конфликту с Россией, «что не входит в планы» организации.

8:47

ЦРУ не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на Украине, заявил директор управления Уильям Бернс.

8:43

❗️Корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства, сообщили в Минобороны России.

Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя, а также произвел пуски противокорабельных крылатых ракет по мишени в северо-западной части моря. Ракетный катер «Ивановец» поразил цель, условный противник был уничтожен.

8:39

Медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы, считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

«На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжелая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться», — заявил он.

«У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — констатировал Бернс.

8:34

Генеральное консульство Китая в Одессе пострадало из-за взрыва, произошедшего неподалеку. Взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждена поверхность стен, сообщил представитель китайского МИД.

Его спросили, действительно ли здание дипмиссии пострадало в ходе удара российских военных по Одессе 20 июля, а также обращался ли Пекин по этому поводу к Москве.В ведомстве не уточнили причину взрыва.

Минобороны РФ заявляло, что наносит удары только по военной инфраструктуре Украины.

8:30

Взрывы прогремели ночью в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В 03:21 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что повреждены терминалы с зерном.

8:25

8:21

❗️Часть западного оружия и снаряжения, отправленного в распоряжение украинской армии, была украдена преступными организациями, служащими-добровольцами и торговцами оружием, пишет CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.

В июне 2022 года было зафиксировано, что группа злоумышленников, выдавая себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитила бронежилеты на сумму около $17 тыс. Впоследствии Киеву удалось вернуть украденное.

8:16

Российские военные заняли пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста на двуреченском направлении в ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

ВСУ потеряли более взвода живой силы, заявил Зыбинский.

8:12

Власти США знали заранее о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Он не привел каких-либо подробностей.

8:08

⚡️США планируют передать Украине истребители F-16 до конца 2023 года, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

«Однако они сами по себе не смогут изменить ситуацию. То, что им (украинцам) действительно нужно, — это артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и танки», — считает Кирби.

8:04

Евросоюз еще не достиг согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине, сообщил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен.

«Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд», — сказал ван Леувен.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 513-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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