Военная операция на Украине. День 513-й

В Бердске Новосибирской области задержали предполагаемого поджигателя военкомата. Им оказался местный житель, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Во время инцидента никто не пострадал. На месте происшествия нашли пластиковую пятилитровую бутылку с остатками горючей жидкости и черный пакет.
Экс-замглавы Пентагона Колин Каль считает, что Украине не нужны ракеты ATACMS. По его словам, сейчас в распоряжении украинских военных уже есть оружие, способное наносить удары на большом расстоянии.
С 1 сентября школьников начнут обучать основам применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс сообщил Зеленскому о нежелании вступать в конфликт с Россией.
Он подчеркнул, что саммит в Вильнюсе приблизил Украину к НАТО. При этом в ходе встречи президенту Украины объяснили, что приглашение Киеву вступить в альянс привело бы к конфликту с Россией, «что не входит в планы» организации.
ЦРУ не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на Украине, заявил директор управления Уильям Бернс.
❗️Корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства, сообщили в Минобороны России.
Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя, а также произвел пуски противокорабельных крылатых ракет по мишени в северо-западной части моря. Ракетный катер «Ивановец» поразил цель, условный противник был уничтожен.
Медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы, считает директор ЦРУ Уильям Бернс.
«На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжелая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться», — заявил он.
«У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — констатировал Бернс.
Генеральное консульство Китая в Одессе пострадало из-за взрыва, произошедшего неподалеку. Взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждена поверхность стен, сообщил представитель китайского МИД.
Его спросили, действительно ли здание дипмиссии пострадало в ходе удара российских военных по Одессе 20 июля, а также обращался ли Пекин по этому поводу к Москве.В ведомстве не уточнили причину взрыва.
Минобороны РФ заявляло, что наносит удары только по военной инфраструктуре Украины.
Взрывы прогремели ночью в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
В 03:21 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что повреждены терминалы с зерном.
❗️Часть западного оружия и снаряжения, отправленного в распоряжение украинской армии, была украдена преступными организациями, служащими-добровольцами и торговцами оружием, пишет CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.
В июне 2022 года было зафиксировано, что группа злоумышленников, выдавая себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитила бронежилеты на сумму около $17 тыс. Впоследствии Киеву удалось вернуть украденное.
Российские военные заняли пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста на двуреченском направлении в ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
ВСУ потеряли более взвода живой силы, заявил Зыбинский.
Власти США знали заранее о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Он не привел каких-либо подробностей.
⚡️США планируют передать Украине истребители F-16 до конца 2023 года, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
«Однако они сами по себе не смогут изменить ситуацию. То, что им (украинцам) действительно нужно, — это артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и танки», — считает Кирби.
Евросоюз еще не достиг согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине, сообщил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен.
«Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд», — сказал ван Леувен.