Военная операция на Украине. День 513-й

8:39

Медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы, считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

«На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжелая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться», — заявил он.

«У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — констатировал Бернс.