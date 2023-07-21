За что задержан Игорь Стрелков

Правоохранители задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом РБК рассказали два источника в органах и подтвердил адвокат Стрелкова. По словам его супруги Мирославы Регинской, ему вменяют ст. 282 УК (экстремизм). Предварительно, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника ЧВК «Вагнер». Кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону СВО — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова. Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

Правоохранители забрали Стрелкова из дома около полудня, в его квартире проходил обыск.

Предварительно, задержание связано с заявлением экс-сотрудника ЧВК «Вагнер», отмечает источник. Другой собеседник РБК отмечает, что расследование ведет не СК, а ФСБ.

Тем временем в Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от имени его жены Мирославы Регинской. Она сообщила, что Стрелкова не было дома, когда туда приехали представители СК. Со слов консьержа она написала, что Стрелкова вывели из дома под руки.

«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)»,

— говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Александра Молохова сообщает, что со Стрелковым нет связи, и где он — неизвестно, его ищут по всем отделениям СК и полиции Москвы.

Также, по данным канала, задержание Стрелкова может быть связано с окончанием экспертизы его стримов и роликов на предмет дискредитации ВС РФ. О них канал сообщал еще в апреле. Тогда, по мнению заявителей, Стрелков выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться, и обвинил руководство страны в том, что военные действия не начались в 2014 году.

В Telegram-канале Стрелкова от имени его соратников было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что задержание, вероятно, связано с «продолжением нечестной борьбы с Игорем Ивановичем».

В разговоре с «Газетой.Ru» полковник ВВС в отставке и соратник Стрелкова по «Клубу рассерженных патриотов» Виктор Алкснис прокомментировал его задержание.

«Этого следовало ожидать после мятежа ЧВК, организованного Пригожиным. Квачков и Стрелков оказались первыми в списке патриотов, которые поддерживали проведение специальной военной операции, но критиковали, как она проводилась. И сейчас они получили за это по полной. Если Квачков — просто административное дело, то Стрелков — это уже уголовная статья, экстремизм», — сказал Алкснис.

Институт и четыре войны

Настоящее имя Игоря Ивановича Стрелкова – Игорь Всеволодович Гиркин. Родился 17 декабря 1970 года.

В июне 1992 года Стрелков окончил Московский государственный историко-архивный институт, после чего отправился добровольно воевать в Приднестровье. Также воевал в русском добровольческом отряде в Боснии и в бригадах Войск Республики Сербской, где получил от сербов прозвище «царский офицер» за монархические взгляды. В конце 1990-х опубликовал автобиографический «Боснийский дневник».

В 1993—1994 годах проходил срочную службу в Вооруженных Силах РФ. После завершения срочной службы в 1994 году остался служить по контракту, принимал участие в Первой чеченской войне. С 1998 по 2005 год служил в частях специального назначения ФСБ: с 1998 года — в Дагестане, а c 1999 года — в Чечне. Участвовал в боевых действиях в Дагестане, а затем во Второй чеченской войне.

В 2013 году уволился из ФСБ в звании полковника. По словам военного, свой псевдоним он взял у бабушки, которая носила фамилию Стрелкова.

Крым и «слив» ополчения

Во время событий, предшествующих референдуму по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году, Стрелков руководил одним из отрядов Самообороны полуострова.

В ночь с 11 на 12 апреля 2014 года Стрелков с 52 бойцами пересекли государственную границу Украины в районе Донецкой области. 12 апреля группа Стрелкова, назвавшаяся сторонниками ДНР, захватила административные здания (милиция, горсовет) в городе Славянск, объявив о переходе города под власть ДНР. 14 апреля на тот момент председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ о начале АТО (антитеррористической операции) в Славянске. Так началась 85-дневная оборона Славянска от регулярных сил украинской армии.

11 мая 2014 года Стрелков принял должность командующего вооруженными силами Донецкой Народной Республики и объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО). В изданном Стрелковым приказе содержался призыв к Российской Федерации «принять адекватные ситуации меры к защите населения ДНР, включая возможность ввода контингента миротворческих сил со стороны восточной границы». Также там было заявлено, что «в рамках КТО все боевики украинских неонацистских группировок («Национальная гвардия», «Правый сектор» (организация запрещена в России), «батальон Ляшко», «батальон Донбасс») подлежат задержанию, разоружению, а в случае вооруженного сопротивления — уничтожаются на месте». 15 мая Верховный совет ДНР назначил Стрелкова главой Совета безопасности и министром обороны.

К 5 июля 2014 года Славянск был окружен и ополчение с колонной бронетехники в сопровождении гражданских беженцев прорвались из города в соседний Краматорск, откуда почти сразу направились в Горловку и Донецк. Позже он извинился, что ополчение «не сумело отстоять город».

Многие обвиняли Стрелкова за оставление города и «слив» ополчения, что впоследствии, как они утверждают, лишило силы ДНР возможности адекватного сопротивления. Об этом заявлял, например, один из лидеров и командиров ополчения Игорь Безлер, который, кроме того, обвинял Стрелкова в получении взяток у украинского бизнесмена Рината Ахметова.

С 16 июля Стрелков, объявивший себя военным комендантом Донецка, объявил в городе военное положение. 14 августа 2014 года Стрелков подал в отставку с поста министра обороны ДНР «в связи с переходом на другую работу».

Причастность Стрелкова к катастрофе MH 17

Кроме того, Стрелкова обвиняли в причастности к катастрофе Boeing 777 рейса MH 17 Амстердам – Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Самолет был сбит и упал на территории нескольких населенных пунктов в ДНР.

Расследованием крушения занялась Международная следственная группа (JIT). По версии следствия, причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух» зенитного ракетного комплекса «Бук». По данным JIT, «Бук», из которого сбили пассажирский самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. На момент пуска ракеты, утверждается, ЗРК находился в селе Первомайское в ДНР.

К делу были приобщены результаты экспертизы производителя «Буков» концерна «Алмаз-Антей». По результатам расследования, малайзийский самолет был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», которые не состояли на вооружении ВС РФ, но использовались на Украине.

Кроме Стрелкова, среди обвиняемых были замкомандира военной разведки ДНР Олег Пулатов, офицер ГРУ ГШ РФ в отставке Сергей Дубинский и ополченец, гражданин Украины Леонид Харченко. Все, кроме Пулатова, признаны виновными.

Критика СВО

Поскольку Стрелков призывал российские власти ввести войска и начать боевые действия в Донбассе еще в 2014 году, он приветствовал и начало специальной военной операции. Тем не менее, неоднократно критиковал методы ее проведения.

Кроме того, в ходе проведения СВО, как утверждает сам Стрелков, он несколько раз пытался попасть в зону боевых действий. Сообщалось, что он пытался попасть в зону СВО по паспорту на имя Сергея Рунова. Позже он отверг эту информацию. В ходе другой попытки он с октября по декабрь провел в Донбассе, однако был вынужден уехать.

Основным родом деятельности Стрелкова в период СВО стало ведение Telegram-канала, на котором он анализировал проходящие в зоне боевых действий события, а также высказывал свою позицию по тем или иным вопросам. Так, одна из продолжительных «дискуссий» завязалась у Стрелкова с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, которого он называл Черным клоуном и Гарсоном.

Он обвинял Пригожина в шантаже Минобороны, негуманных методах ведения войны. В результате информационной перепалки Пригожин пригласил Стрелкова вступить в «Вагнер» и отправиться на фронт. Стрелков со сдержанным интересом отнесся к приглашению Пригожина, однако позже отказался.

«Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — заявлял Стрелков.

Кроме того, Стрелков не поддержал «марш справедливости» «Вагнера» на Москву.

Также Стрелков стал одним из лидером «Клуба рассерженных патриотов», куда также вошли рядовой ВС РФ и один из первых лидеров пророссийских протестов на Юго-Востоке Украины весной 2014 года Павел Губарев, полковник Владимир Квачков и один из лидеров «Другой России Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель. Согласно манифесту объединения, его члены призваны помогать армии, противодействовать возможности прозападного переворота в России и внутреннему саботажу. Кроме того, по мнению участников КРП, руководство РФ «не осознает всей серьезности ситуации».