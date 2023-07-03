Военная операция на Украине. День 495-й

⚡️Евросоюз рассматривает предложение России разрешить подсанкционному «Россельхозбанку» создать «дочку», которую можно подключить к международной системе SWIFT для оплаты зернового экспорта, сообщила газета Financial Times.
По информации FT, Россия предложила такой план на переговорах при посредничестве ООН. По словам источников издания, это предложение было воспринято как «наименее худшее» для продления зерновой сделки.
Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил об открытости России для урегулирования на Украине.
«Россия сохраняет открытой дверь для политико-дипломатического разрешения кризиса, однако перспективы развития событий по такому сценарию в настоящее время достаточно туманны из-за того, что Киев и его западные кураторы продолжают делать ставку на использование военной силы», — сказал он в интервью изданию «Известия».
Зерновая сделка, которая призвана служить гуманитарным целям, «давно выродилась в коммерческий проект», заявил в интервью «Известиям» постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.
«То, что мы сейчас наблюдаем, не дает нам оснований соглашаться на сохранение статус-кво», — сказал постпред.
Российские танкисты использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, тактика включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.
Военнослужащие группировки «Центр» отразили атаку украинских военных в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
❗️Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что уход ЧВК «Вагнер» из зоны военной операции не станет причиной новой мобилизации.
«Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет»,— сказал Картаполов агентству ТАСС.