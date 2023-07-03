Военная операция на Украине. День 495-й

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Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил об открытости России для урегулирования на Украине.

«Россия сохраняет открытой дверь для политико-дипломатического разрешения кризиса, однако перспективы развития событий по такому сценарию в настоящее время достаточно туманны из-за того, что Киев и его западные кураторы продолжают делать ставку на использование военной силы», — сказал он в интервью изданию «Известия».