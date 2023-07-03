«Довести преступный умысел до конца не успел». Что известно о покушении на главу Крыма

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова. Завербованный СБУ россиянин был задержан правоохранительными органами при попытке забрать взрывное устройство из тайника. На допросе мужчина признался в работе на спецслужбы Украины и рассказал о своих планах. «Газета.Ru» рассказывает об обстоятельствах неудавшегося покушения и реакции главы Крыма.

Федеральная служба безопасности предотвратила подрыв машины главы Крыма Сергея Аксенова, организованный спецслужбами Украины. Об этом проинформировал Центр общественных связей ведомства.

«Задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу», — говорится в сообщении.

В июне агент СБУ прибыл на территорию Крыма и приступил к подготовке покушения, в ходе которого планировал взорвать легковой автомобиль главы республики. «Довести преступный умысел до конца» он не успел, так был задержан, когда пытался забрать взрывное устройство из тайника.

О чем задержанный рассказал на допросе

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, подозреваемый заключен под стражу. Он признался в содеянном, передает ТАСС.

«Я был завербован спецслужбами Украины куратором Игорем. После этого я принял позывной «Каратист». Я получил задание поехать в Симферополь.

Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова», — рассказал мужчина на допросе.

В начале мая ФСБ сообщила о пресечении в Крыму деятельности агентурной сети ГУР Минобороны Украины, планировавшей совершение серии терактов. Ее участники, в частности, готовили покушения на Аксенова, а также на спикера парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Тогда были арестованы семь человек.

Аксенов принял вызов

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения и выразил уверенность, что заказчики будут найдены. По его словам, произошедшее свидетельствует о правильности его действий, и он намерен придерживаться выбранного пути.

«Враги понимают, что по-другому с такими, как я, они вопрос не решат. Поэтому вызов принят», — заявил чиновник.

Сергею Аксенову 50 лет, он родился в 1972 году в Бельцах Молдавской ССР. Занимает пост главы Крыма с 9 октября 2014-го.

До воссоединения Крыма с Россией Аксенов был депутатом регионального Верховного совета (2010-2014), в феврале 2014 года стал председателем Совета министров республики.

С 2008 по 2014 годы Аксенов был лидером всеукраинской партии «Русское единство». В 2014 году он возглавил республику.

За нарушение «территориальной целостности и независимости Украины» Аксенов находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Великобритании и ряда других государств.