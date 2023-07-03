«Есть кем заменить». ЧВК «Вагнер» уходит с Украины, но мобилизации не потребуется

Накануне ЧВК «Вагнер» объявила, что приостанавливает работу региональных центров вербовки из-за «временного неучастия» в спецоперации. Вывеска компании исчезла со здания бизнес-центра в Санкт-Петербурге. На фоне происходящего глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации в России после того, как вагнеровцы покинут зону проведения СВО.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о необходимости новой волны мобилизации в России в связи с уходом частной военной компании «Вагнер» из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такая мера не потребуется.

«Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка», — заявил Картаполов.

По его оценкам, «никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет».

Он рассказал, что во время событий 23-24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» не находились «на переднем крае» — в отражении украинского контрнаступления они не участвовали, а в резерве «есть чем и кем их заменить».

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, а в конце октября Шойгу доложил Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было.

Приказ Шойгу и мятеж Пригожина

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ, обязывающий все добровольческие формирования, принимающие участие в СВО, подписать контракты с Минобороны до 1 июля.

В ведомстве указали, что это придаст добровольцам «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вскоре заявил, что не намерен подписывать контракт с Минобороны РФ, а 23-24 июня предпринял попытку вооруженного мятежа.

Мятеж был остановлен по итогам его переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — в Минске вагнеровцам и Пригожину предоставили гарантии безопасности.

26 июня президент России Владимир Путин обратился к бойцам «Вагнера», предложив им заключить контракт с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Многие из бойцов ЧВК «Вагнер» согласились с предложением российского лидера продолжать защищать РФ, сообщил 2 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Что происходит с ЧВК «Вагнер» в России

1 июля вывеску «ЧВК Вагнер Центр» сняли со здания бизнес-центра на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы в Санкт-Петербурге.

В компании объяснили, что причиной стал переезд на «производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями центра», пишет«Фонтанка».

2 июля ЧВК «Вагнер» объявила, что приостанавливает на месяц работу региональных центров вербовки в связи с «временным неучастием» в операции на Украине и переездом в Белоруссию.

При этом call-центр ЧВК, куда предлагается обращаться по поводу трудоустройства, продолжает работу, пишет РБК.