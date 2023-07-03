Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина и назвал причину его провала

Сергей Шойгу впервые высказался о попытке мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который среди прочего требовал «отдать» министра обороны РФ и начальника Генштаба ВС. Глава военного ведомства рассказал, почему попытка «дестабилизировать обстановку в России» провалилась и как произошедшее повлияло на действия российских войск.

Во время выступления на тематическом селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу впервые высказался о попытке в ходе мятежа Пригожина «дестабилизировать обстановку в России». Об этом сообщает российское военное ведомство.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу», — заявил министр.

Шойгу добавил, что «провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи».

Он также выразил благодарность личному составу за добросовестную службу.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы выдвигаются в сторону Москвы c «маршем справедливости». Утром следующего дня силы ЧВК заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и направились к столице на бронетехнике. Российский президент назвал действия Пригожина «ударом в спину» и предупредил о последствиях. ФСБ завела уголовное дело по факту вооруженного мятежа, позже оно было отменено.

Спустя сутки стало известно, что президент Белоруссии провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» и убедил его отказаться от своих намерений. По словам Лукашенко, Пригожин требовал «отдать» министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также провести встречу с Путиным.

ВС РФ уничтожили почти 100% Leopard из Польши и Португалии

На совещании министр обороны также охарактеризовал положение дел и в зоне СВО:

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия».

Шойгу уточнил, что во время неудачных атак ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях российские войска уничтожили три вертолета, 15 самолетов, 920 единиц бронетанковой техники, среди которых 16 танков Leopard.

Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — отметил министр.

Украинские войска применяют танки Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня, сообщает ТАСС.

Снижение наступательного потенциала ВСУ

В общей сложности с 4 июня ВСУ потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения, проинформировал глава военного ведомства.

«Наши вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал», — отметил Шойгу.

Тем не менее, по его словам, «украинское руководство по настоянию стран Запада требует от командования ВСУ продолжения наступления, не считаясь с существенными потерями».

Министр утверждает, что Киев пытается компенсировать неудачи за счет обстрелов гражданских объектов, но действия российских ВС «позволяют минимизировать потери среди мирного населения».

Как Минобороны повышает эффективность ВС России

Кроме того, на сегодняшнем совещании обсуждалась модернизация используемых в зоне СВО самолетов-локаторов А-50 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева.

«Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач», — рассказал Шойгу.

Самолет-локатор А-50У поступает в войска с октября 2011 года. Он способен обнаружить пуск ракеты на расстоянии 800 км, вражеский истребитель — на дистанции свыше 300 км. Наземные и морские цели самолет обнаруживает на расстоянии 300 км.

Кроме того, речь шла о подготовке вновь формируемых воинских частей. Шойгу сообщил, что поставка в них вооружения, военной и специальной техники проводится одновременно с их комплектованием личным составом.

Глава Минобороны напомнил, что в соответствии с указом президента РФ формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус.

О необходимости создания двух межвидовых стратегических территориальных объединений ВС РФ — Московского и Ленинградского военных округов — Шойгу говорил в декабре 2022 года. По его словам, такие действия вызваны «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ».