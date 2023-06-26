«Результат вам известен». Лавров рассказал о переговорах Пригожина и Лукашенко во время мятежа

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о переговорах президентов РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, Лукашенко позвонил Путину и предложил свое посредничество. Он, по словам Лаврова, выступил за мирное разрешение кризиса, чтобы избежать кровопролития. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Лукашенко и Пригожин знают друг друга 20 лет. Политолог Андрей Суздальцев сообщил, что Пригожин и Лукашенко контактировали во время инцидента в 2020 году, когда белорусский КГБ задержал 30 бойцов ЧВК «Вагнер».

О подробностях переговоров с Евгением Пригожиным во время мятежа ЧВК «Вагнер» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает RT.

По его словам, утром 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил президенту РФ Владимиру Путину, предложив ему содействие в мирном разрешении вооруженного конфликта с ЧВК.

Лукашенко призвал разрешить конфликт МО РФ с ЧВК миром, а также «избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву».

«Предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — сказал глава МИД РФ.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что Александр Лукашенко сам предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика.

Он добавил, что Лукашенко знаком с Пригожиным около 20 лет.

«Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», — отметил Песков.

Он также добавил, что Путин и Лукашенко условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер». В Кремле высоко оценили эту готовность и выразили признательность президенту Белоруссии за эти усилия, резюмировал Песков.

Во второй половине дня 24 июня пресс-служба Лукашенко сообщила, что он поговорил с Пригожиным. Переговоры продолжались всю первую половину дня.

«Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — сказано в сообщении.

Вечером того же дня Telegram-канал «Пул Первого» сообщил: «Сегодня в 21:00 президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону. Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу».

Мятеж 24 июня — не первый случай, когда Лукашенко и Пригожин так или иначе пересекаются в публичном пространстве. В конце лета 2020 года, перед президентскими выборами, в Белоруссии были задержаны 30 бойцов ЧВК «Вагнер».

Лукашенко в ходе срочного совещания с членами Совета безопасности назвал это событие чрезвычайным происшествием.

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля в одном из санаториев около Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области, сообщало белорусское информационное агентство БелТА.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — сказал Лукашенко.

Он поручил силовикам разобраться в происходящем и обратиться к официальным российским органам власти. При этом белорусский лидер заверил, что у него нет намерения «опорочить близкую страну».

До этого белорусские СМИ сообщали, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки.

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагали, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа. Впоследствии россиян вернули в РФ, им принесли извинения, добавил Лукашенко.

Белорусский политолог Андрей Суздальцев рассказал «Московскому комсомольцу», что в 2020 году Лукашенко и Пригожин контактировали.

«Да, тогда имели место контакты между Лукашенко и руководством ЧВК «Вагнер». <...> Подтвердить именно 20-летний период их знакомства я не могу – в пригожинские рестораны Лукашенко вряд ли заезжал. Лет 10-15 – может быть. Пригожин, конечно, в Белоруссии не будет сидеть под арестом. Я подозреваю, что он в Белоруссии не задержится. Он может там просто «отметиться», выполняя договоренности. Пригожин постоянно перемещается, его войска воюют. Он не будет сидеть в Минске», — добавил он.