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Пескова спросили о доверии Путина к Шойгу после ситуации с ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что не знает об изменении отношения Путина к Шойгу после ситуации с ЧВК

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что поменялось в уровне доверия президента РФ Владимира Путина к министру обороны РФ Сергею Шойгу, цитирует ТАСС.

«Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи», — кратко ответил Песков.

Он также сообщил, что все кадровые вопросы по линии Минобороны РФ находятся в компетенции главы государства в соответствии с Конституцией и их вряд ли могли обсуждать на переговорах белорусский лидер Александр Лукашенко и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее между Пригожиным и Лукашенко состоялись переговоры, по итогам которых стало известно, что Пригожин принял решение об остановке движения «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Сообщалось также, что стороны нашли «приемлемый вариант развязки ситуации».

После переговоров Пригожин объявил, что его отряды возвращаются в свои тыловые лагеря, а позднее покинул вместе с бойцами «Вагнер» здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

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