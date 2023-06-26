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Политика

Военная операция на Украине. День 488-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 488-й день

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Александр Река/ТАСС
В Киевской области и в Одессе минувшей ночью произошли взрывы. Правительство Австралии предоставит Украине очередной пакет финансовой помощи в размере $73,4 млн. В ЛНР рассказали, что военнослужащие группировки войск «Юг» за неделю отбили более 50 атак на луганском направлении в зоне проведения СВО. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что обстановка на запорожском направлении напряженная, но контролируемая. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:49

Командующий группировкой войск «Запад» Евгений Никифоров доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о формировании полков резерва, передает ТАСС.

«Командующий группировкой доложил Сергею Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для Западной группировки войск», — сообщили в ведомстве.

08:40

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что обстановка на запорожском направлении напряженная, но контролируемая — ТАСС.

08:31

Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки, а том числе на высшем уровне, может начаться в июле — об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом.

08:29

08:23

В Запорожской области заявили об обстреле Токмака со стороны ВСУ — ТАСС.

08:12

❗️Марочко сообщил о резкой активизации работы диверсантов на сватовско-кременском направлении — ТАСС.

08:10

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие группировки войск «Юг» за неделю отбили более 50 атак на луганском направлении в зоне проведения СВО — ТАСС.

08:09

Австралия объявила о пакете военной помощи для Украины на $73 млн. В него войдут:

— 28 бронемашин M113, 14 машин специального назначения, а также 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов; — поставка 105-мм артиллерийских боеприпасов; — $10 млн для Украинского гуманитарного фонда, чтобы помочь удовлетворить потребности в жилье, медицинских услугах и чистой воде.

Также Австралия продлит беспошлинный режим для украинских товаров еще на 12 месяцев.

08:08

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону проведения спецоперации, где проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск:

08:07

ВСУ после почти семичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии, сообщило представительство ДНР. В 05:40 мск со стороны населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому району города выпустили пять снарядов калибра 155 мм — ТАСС.

08:06

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным ход российской специальной военной операции — ТАСС.

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Марк Милли и Валерий Залужный

Reuters/Global Look Press
08:04

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллерийские подразделения подавили на краснолиманском направлении около 30 позиций артиллерии и более 20 минометных расчетов ВСУ — ТАСС.

08:03

❗️В Киевской области и в Одессе минувшей ночью произошли взрывы — ТАСС.

08:01

ВСУ за прошедшие сутки 19 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего по ним было выпущено 107 единиц боеприпасов, сообщило представительство республики. Согласно его данным украинские войска применяли реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию калибра 152, 155 и 120 мм.

ВСУ наносили удары по районам четырех населенных пунктов ДНР. Погибли два мирных жителя — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 488-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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