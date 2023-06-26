Военная операция на Украине. День 488-й

08:09

Австралия объявила о пакете военной помощи для Украины на $73 млн. В него войдут:

— 28 бронемашин M113, 14 машин специального назначения, а также 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов; — поставка 105-мм артиллерийских боеприпасов; — $10 млн для Украинского гуманитарного фонда, чтобы помочь удовлетворить потребности в жилье, медицинских услугах и чистой воде.

Также Австралия продлит беспошлинный режим для украинских товаров еще на 12 месяцев.