В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим КТО

В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим контртеррористической операции, который действовал с 24 июня из-за попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ситуация была урегулирована вечером того же дня, но режим продолжал действовать, а понедельник стал для москвичей выходным днем. Сейчас в столице сняли все ограничения, связанные с режимом КТО, выпускные для школьников проведут 1 июля.

Управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции (КТО) на территории региона. Режим КТО также отменили в Воронежской области — последнем из трех регионов, где ограничения действовали с утра 24 июня из-за попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии всех ограничений, введенных в связи с КТО. Глава города добавил, что выпускные для школьников проведут 1 июля, на неделю позже от запланированной даты. Московский выпускной должен был пройти 24 июня в парке Горького.

«Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание», — заключил Собянин.

Режим КТО объявили в Москве, Подмосковье и Воронежской области 24 июня. В этих регионах он вводился впервые в истории.

Тогда Собянин объяснял, что в столице ввели дополнительный контроль на дорогах, а также проводят «антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности». В Москве отменили все массовые мероприятия, в том числе общегородской выпускной. На улицах столицы появились блокпосты и укрепления.

Кроме того, Роскомнадзор 24 июня предупреждал о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах действия режима КТО.

Режим контртеррористической операции объявили в столице и двух регионах утром в субботу, когда бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и заявили о намерении двигаться в сторону Москвы. Пригожин утверждал, что хочет «получить» главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Российские власти обвинили Пригожина в вооруженном мятеже. Против него возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ.

Однако уже вечером 24 июня Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» «уходят в обратном направлении в полевые лагеря». Этому предшествовали переговоры главы ЧВК с Александром Лукашенко, на которых, по информации пресс-службы белорусского президента, стороны нашли «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». Уголовное дело против Пригожина пообещали отменить, а сам он сможет выехать в Белоруссию. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что режим КТО будет отменен в «самое ближайшее время».

Что означает режим КТО

В ходе режима контртеррористической операции вводилось «усиление охраны» транспорта, объектов жизнедеятельности, культурных ценностей и общественного порядка в целом.

У властей также появлялось множество новых полномочий:

▪️ Полиция и другие силовые структуры могли проверять документы у любого прохожего. Если документов при себе нет — человека могли доставить в полицию для установления личности. На въезде и выезде из зоны КТО людей разрешено было обыскивать.

▪️ При необходимости силовики могли «удалять» людей с «отдельных участков местности и объектов», отбуксовывать машины и «временно отселять» людей с опасных территорий. Власти обязаны предоставить временное жилье тем, кого эвакуируют.

▪️ Спецслужбы получили право прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете.

▪️ На территории региона с режимом КТО могли выключить телефонную связь и доступ к интернету.

▪️ Силовики могли «беспрепятственно проникать» в любые здания и помещения без решения суда «для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом».

▪️ Власти могли использовать автомобили, принадлежащие любым организациям и людям, для оказания первой помощи и преследования преступников. Расходы, связанные с использованием чужой собственности, они впоследствии должны были бы компенсировать.

▪️ Производства, на которых используются взрывчатые, радиоактивные, биологически и химически опасные вещества, могли временно закрыть.

▪️ Власти могли ограничить или запретить продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Продажу алкоголя тоже могли ограничить.

На территории, где действует режим КТО, могут вводить как все эти ограничения, так и некоторые из них.

Наиболее протяженным по времени в российской истории был режим КТО в Чечне, введенный 23 сентября 1999 года президентом РФ Борисом Ельциным. Его отменили только в 2009 году. В 2000-е режим вводили в отдельных районах Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и Тюменской области, где силовики проводили операции по поиску и обезвреживанию террористов. 22 мая 2023 года режим КТО вводили на территории Белгородской области в связи с проникновением на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. На следующий день его действие отменили.