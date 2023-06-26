Шойгу посетил пункт управления группировки «Запад». Это его первое появление со дня мятежа

Министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне военной операции. Министр провел совещание с командирами группировки войск и заслушал доклад по текущей обстановке. Это первое появление Шойгу на публике с начала мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, требовавшего отставки министра.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Запад» в зоне военной операции.

Во время посещения командного пункта министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова об обстановке в зоне военной операции, характере действий украинских войск и выполнении военнослужащими ВС РФ боевых задач на главных тактических направлениях.

Никифоров доложил главе ведомства о формировании и боевом слаживании полков резерва для группировки войск «Запад».

Затем Шойгу провел совещание с командованием, в ходе которого назвал очень эффективным выявление и поражение силами группировки украинской военной техники и бойцов ВСУ. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в боевых действиях, и создание условий для безопасного размещения личного состава.

В ведомстве отметили, что министр поручил руководящему составу группировки вести активную разведку.

«Поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», — указали в Минобороны.

Когда именно состоялся визит Шойгу, в сообщении ведомства не уточняется.

Это первое появление Сергея Шойгу после событий 23 и 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле тыловых позиций «вагнеровцев» и поднял мятеж. Одной из целей так называемого «марша справедливости», о котором объявил Пригожин, была отставка Шойгу и главы российского Генштаба Валерия Герасимова.

ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Ситуацию урегулировали в течение суток при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» «уходит в обратном направлении в полевые лагеря». Уголовное дело против Пригожина прекратят, глава ЧВК сможет выехать в Белоруссию, а участников мятежа преследовать не будут, сообщили в Кремле. Там также указали, что кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались.

Предыдущее появление Шойгу на публике было 22 июня — на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда министр обороны докладывал о ходе военной операции на Украине. Он заявлял, что ВСУ после «проведения в течение практически 16 суток активных боевых действий» понесли «существенные» потери и снизили активность.

Шойгу также рассказал о ходе формирования резервной армии. По его словам, она будет готова к концу июня, а в ближайшее время будет сформирован армейский корпус – они получат более 3700 единиц техники.