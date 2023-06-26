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Шойгу посетил пункт управления группировки «Запад». Это его первое появление со дня мятежа

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал Западную группировку войск

Министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне военной операции. Министр провел совещание с командирами группировки войск и заслушал доклад по текущей обстановке. Это первое появление Шойгу на публике с начала мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, требовавшего отставки министра.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Запад» в зоне военной операции.

Во время посещения командного пункта министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова об обстановке в зоне военной операции, характере действий украинских войск и выполнении военнослужащими ВС РФ боевых задач на главных тактических направлениях.

Никифоров доложил главе ведомства о формировании и боевом слаживании полков резерва для группировки войск «Запад».

Затем Шойгу провел совещание с командованием, в ходе которого назвал очень эффективным выявление и поражение силами группировки украинской военной техники и бойцов ВСУ. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в боевых действиях, и создание условий для безопасного размещения личного состава.

В ведомстве отметили, что министр поручил руководящему составу группировки вести активную разведку.

«Поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», — указали в Минобороны.

Когда именно состоялся визит Шойгу, в сообщении ведомства не уточняется.

Это первое появление Сергея Шойгу после событий 23 и 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле тыловых позиций «вагнеровцев» и поднял мятеж. Одной из целей так называемого «марша справедливости», о котором объявил Пригожин, была отставка Шойгу и главы российского Генштаба Валерия Герасимова.

ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Ситуацию урегулировали в течение суток при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» «уходит в обратном направлении в полевые лагеря». Уголовное дело против Пригожина прекратят, глава ЧВК сможет выехать в Белоруссию, а участников мятежа преследовать не будут, сообщили в Кремле. Там также указали, что кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались.

Предыдущее появление Шойгу на публике было 22 июня — на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда министр обороны докладывал о ходе военной операции на Украине. Он заявлял, что ВСУ после «проведения в течение практически 16 суток активных боевых действий» понесли «существенные» потери и снизили активность.

Шойгу также рассказал о ходе формирования резервной армии. По его словам, она будет готова к концу июня, а в ближайшее время будет сформирован армейский корпус – они получат более 3700 единиц техники.

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