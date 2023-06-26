«Бог всегда на стороне больших батальонов». Зачем России резервная армия

К концу июня в Вооруженных силах РФ будет сформирована резервная армия и в ближайшее время — армейский корпус. Части и соединения получат более 3700 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», — заявил глава военного ведомства на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. По словам Сергея Шойгу, сейчас эти пять полков как по личному составу, так и по технике укомплектованы на 60 процентов.

Есть основания полагать, что цель проводимых в настоящее время ВС РФ мероприятий заключается в доведении боевого состава российской армии до уровня, необходимого не только для успешного срыва наступательной операции ВСУ и целесообразного распределения созданных резервов по направлениям ведения боевых действий, но главным образом

прослеживается намерение руководства ВС РФ создать предпосылки к выполнению последующих задач уже сугубо наступательного характера.

Скорее всего, резервные части и соединения комплектуются военнослужащими по прямым военно-учетным специальностям и прямому штатно-должностному предназначению. Вооружение, военная и специальная техника для формируемых армии и корпуса поступает как из наличия Вооруженных сил, так и с арсеналов, окружных и центральных баз (складов), а также за счет поступления с предприятий промышленности.

В этом плане возникает вполне естественный вопрос — одна резервная армия и один армейский корпус – это много или мало? Для начала обратимся к опыту Великой Отечественной войны.

Поражения в начале войны группировок войск Красной Армии вынудило советское командование для восстановления стратегического фронта обороны вводить в сражение крупные воинские контингенты, что потребовало прежде всего создания новых армий, корпусов и дивизий. Они формировались, как правило, в сжатые сроки.

Только за июнь-сентябрь 1941 года были образованы 20 новых управлений общевойсковых армий (на 1 января 1942 года вместо 20 в начале войны их имелось уже 71), а если говорить о соединениях, то с 22 июня по 1 декабря 1941 года в действующую армию были направлены 97 кадровых (довоенных формирований) и 194 вновь сформированных дивизий, в том числе 35 дивизий народного ополчения, а также 94 бригады.

Основным средством, с помощью которого Верховное Главнокомандование могло активно влиять на ход и исход операций и войны в целом, являлись стратегические резервы. Их созданию, подготовке и восстановлению Генеральный штаб РККА уделял особое внимание.

В те времена резервы создавались по-разному. В первом периоде войны это осуществлялось в основном за счет новых формирований (свыше 80%).

Во втором периоде чаще практиковался вывод объединений и соединений из состава действующих фронтов с последующим их укомплектованием личным составом и дообеспечением вооружением и военной техникой.

На протяжении третьего периода такой способ был уже основным.

Всего же в ходе Великой Отечественной войны Ставкой ВГК и Генеральным штабом РККА было образовано (восстановлено) более 100 управлений общевойсковых и 17 танковых армий, сформировано (доукомплектовано) свыше 112 танковых, механизированных и артиллерийских корпусов, около 1000 стрелковых, кавалерийских и артиллерийских дивизий, почти 2000 отдельных бригад и полков родов войск.

Скорее всего, в настоящее время формирование резервной армии и армейского корпуса в ВС РФ идет по способу, являющимся основным во втором периоде ВОВ. То есть осуществляется вывод частей и соединений из состава Объединенной группировки войск (или в районы формирования выводится их организационное ядро). Затем осуществляется доукомплектование частей, соединений и объединений личным составом, проводится дообеспечение вооружением, военной и специальной техникой и всеми положенными материальными средствами.

На следующем этапе проводятся тактические (оперативно-тактические) учения с боевой стрельбой (без их проведения отправлять войска в зону боевых действий недопустимо), затем осуществляется серия контрольных проверок, на которых определяется окончательная готовность сформированных организмов к боевому применению, наконец, полки и дивизии отправляются в районы оперативного предназначения.

Что касается значения стратегических резервов в ходе вооруженной борьбы, то в этом плане всегда следует помнить основной закон войны, который заключается в следующем — зависимость хода и исхода вооруженной борьбы от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государс­твом боевого, военно-экономического, морально-политическо­го, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь. А стратегические резервы и есть одна из важнейших составляющих военной мощи.

«Бог всегда на стороне больших батальонов» — как-то сказал французский маршал XVII в. Жак д'Эстамп де ла Ферте. Эти слова ошибочно приписывали Наполеону Бонапарту, но их часто говорил другой монарх — король Фридрих II Великий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).