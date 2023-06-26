Из тюрьмы только в армию: что меняют новые законы для ЧВК, Минобороны и заключенных

Заключенные в РФ смогут заключать контракты только с Минобороны, а не с частными военными компаниями, заявил председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Больше вербовать людей в колониях и тюрьмах ЧВК в России не смогут. При этом отдельный законопроект по регулированию деятельности частных военных компаний в России не нужен, считает глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас. Есть и другие мнения. На фоне вооруженного мятежа Евгения Пригожина президент Путин разрешил призывать на контрактную службу заключенных по нетяжким статьям.

Недавно принятые Госдумой законы подтверждают право осужденных и заключенных заключать военные контракты только с Минобороны, но не с частными военными компаниями (ЧВК). Об этом со ссылкой на председателя думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова сообщает «Интерфакс».

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что ЧВК потеряли «совершенно точно одну часть функций» — и теперь не могут набирать сотрудников «оттуда».

При этом отдельный законопроект, который бы регулировал деятельность ЧВК в России, «не нужен». Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю», — сказал он в разговоре с «Интерфаксом».

Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с РИА Новости, что законопроект о ЧВК не может быть в принципе готов раньше осени 2023 года, поскольку требует «глубокой проработки».

В России имеет смысл принять закон о ЧВК, в условиях конфликтов они должны юридически подчиняться Минобороны, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я не считаю, что надо запретить деятельность частных военных компаний. Надо принимать закон по ЧВК и там все эти вопросы урегулировать. Самое главное — что они частные, но, как и все другие частные компании, предприятия, они действуют по законодательству РФ», — сообщил он.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий призывать на контрактную военную службу судимых граждан – во время действия мобилизации или военного положения.

При этом контракт заключить смогут только заключенные, не совершавшие тяжких и особо тяжких преступлений – среди них терроризм, государственная измена, шпионаж.

По новому закону контракт Минобороны может заключить с отбывшими наказание гражданами с погашенной или снятой судимостью, а также с теми, кто совершил преступление малой или средней тяжести – при условии приостановки предварительного расследования.

Кроме того, контрактниками могут стать и лица из категории В – ограниченно годные. Но для этого им нужно не иметь заболеваний из утвержденного МО РФ списка.

Бывшие заключенные активно принимали участие в военных действиях на Украине в составе ЧВК «Вагнер». В мае основатель компании Евгений Пригожин оценивал общую численность завербованных в ряды своего подразделения осужденных в 50 тыс. человек, из которых погиб каждый пятый. В середине июня он сообщал, что 32 тыс. ветеранов боевых действий, отправившихся воевать из мест лишения свободы, уже вернулись в Россию и демобилизовались.

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК прекратила набор заключенных в свои ряды. Так он ответил на запрос издания Live24, которое написало об обращениях заключенных, сообщавших, что уже больше месяца не ведется набор в исправительных учреждениях, а сам Пригожин не приезжает в колонии.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил глава ЧВК.

5 января Пригожин сообщал, что с первой группы заключенных, заключивших контракт с «Вагнером», сняли все судимости. Основатель ЧВК заявлял, что бывшие заключенные «отработали свой контракт с честью и достоинством», поэтому «общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», а указы о помиловании заключенных в ЧВК имеют гриф «секретно».

О вербовке заключенных российских колоний для участия в СВО стало известно в середине 2022 года. В сентябре Telegram-канал «ВЧК ОГПУ» опубликовал видео, на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, во дворе исправительной колонии в Йошкар-Оле призывает заключенных подписывать контракты с ЧВК.