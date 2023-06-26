«Беру фамилию жены!». Иосиф Пригожин отреагировал на мемы с главой ЧВК «Вагнер»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о желании взять фамилию жены Валерии Перфиловой из-за сотен шуток и мемов, на которых его представляли вместо однофамильца, основателя ЧВК «Вагнер», Евгения Пригожина. Продюсер отнесся к мемам с юмором, а в разговоре с «Газетой.Ru» порассуждал, на что мог бы потратить обнаруженные во дворе офиса своего однофамильца 4 млрд рублей.

Продюсер Иосиф Пригожин, которого из-за фамилии путают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, рассказал, что мемы с ним «помогают людям справиться со стрессом», но в день вооруженного мятежа 24 июня «ему было не смешно от таких шуток».

«Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать», – сказал продюсер агентству РИА Новости.

В комментариях под постами продюсера в соцсетях сотни пользователей просили его «перестать гнать на Шойгу», спрашивали, зачем он ведет колонны военных на Москву и знает ли он, что ему «светит» уголовное дело. Один из комментаторов просил «не заключать сделок» с Минобороны и идти до конца: «Народ с тобой! Валерия — Первая Леди!».

«Что тут можно сказать? Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но Валерия не планировала и не планирует стать первой леди страны, за это я могу поручиться», — сказал Иосиф Пригожин изданию kp.ru.

По его словам, никаких угроз ему не поступало, только шутки.

«Пусть уж лучше меня троллят, если стране от этого станет спокойнее. Знаете, есть у нас такая национальная особенность, когда в тяжелый момент включается чувство юмора. Я тоже человек из индустрии развлечений и хорошо понимаю, что подобные мемы облегчают общее эмоциональное состояние», — сказал продюсер.

В беседе с «Газетой.Ru» он поделился, что отнесся к мемам с юмором, хотя изначально «было действительно не до шуток».

24 июня продюсер рассказывал kp.ru, что читал новости, но «поверить в то, что происходило, было невозможно».

«Я словно находился в каком-то фильме ужасов. Было страшно за наше будущее, за будущее наших детей. Не только за себя, но и за другие семьи», — признался продюсер.

Однако 26 июня Пригожин сам подшутил над ситуацией, опубликовав селфи на фоне Собора Василия Блаженного в Москве с подписью: «Мы на Красной площади!»

«Нет, газель как раз моя»

Пользователи соцсетей также шутили о коробках с наличными деньгами, которые обнаружили при обыске возле петербургского отеля «Трезини», связанного с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Издание «Фонтанка.ру» сообщало, что правоохранители обнаружили 4 млрд рублей наличными в белой «Газели». Основатель ЧВК подтвердил, что имеет прямое отношение к деньгам. По его словам, они предназначались для выдачи зарплат и компенсаций сотрудникам его частной военной компании.

«Иосиф, если там твои коробки с баблом нашли, то девочкой своею ты меня назови!», — говорится в комментарии к фото Пригожина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В разговоре с «Газетой.Ru» продюсер порассуждал, что мог бы сделать с этими деньгами, если бы они принадлежали ему.

«Давайте я буду предельно честен. Безусловно, я бы купил себе загородный дом точно. Я бы снял несколько клипов для Валерии, записал бы новый альбом, оставил бы деньги на новый концерт», — признался Пригожин.

Он рассказал, что «еще чуть-чуть» оставил бы на жизнь, а все остальное потратил бы на благотворительность. «Это солидные деньги, безусловно. Я думаю, точно, как минимум половина бы из этой суммы пошла бы на благотворительность», — добавил продюсер.

«Беру фамилию жены!»

На следующий день после мятежа, 25 июня, он говорил kp.ru, что не хочет расставаться со своей фамилией, поскольку она ему нравится. Тем не менее, он рассуждал о возможности ее смены.

«Был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин (первая часть — фамилия Валерии). Может, хоть это мне немного поможет..?» — высказался продюсер.

На своей страничке в Instagram в тот же день он написал, что возьмет фамилию супруги.

«С меня хватит! Беру фамилию жены! Ну и денек вчера выдался», — говорится в сообщении Пригожина.

«Мне стали присылать мемы сотнями, разных. Ну что мне сделать? У меня фамилия дана родителями от рождения. Я давно с этой фамилией живу и в индустрии развлечений. Куда мне ее девать?» — сказал Пригожин в беседе с Газетой.Ru.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поднял мятеж. Одной из целей так называемого «марша справедливости» на Москву, о котором объявил Пригожин, была отставка Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина. Ситуацию урегулировали в течение суток при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» «уходит в обратном направлении в полевые лагеря». В Кремле сообщали, что уголовное дело против Пригожина прекратят, глава ЧВК сможет выехать в Белоруссию, а участников мятежа преследовать не будут.