Военная операция на Украине. День 485-й

Ночью почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Издание «Страна» сообщало о взрывах в городах Запорожье и Херсон.
Страны мира должны сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди в ходе визита в США.
«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей», — заявил премьер.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов счел эскалацией идею сенаторов США приравнять атаку тактическим ядерным оружием против Украины к нападению на НАТО.
По словам Антонова, это ведет к «эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте».
❗️Сенаторы США предложили приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия к нападению на НАТО.
Резолюцию с таким предложением внесли республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Документ носит рекомендательный характер, исполнять его Белый дом не обязан.
Венгрия и Польша предложили продлить запрет на поставки в ЕС зерна с территории Украины. Он действует до 15 сентября.
Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО.
В первый раз она сбила беспилотник, информации о разрушениях и пострадавших нет.