Военная операция на Украине. День 485-й

8:18

Страны мира должны сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди в ходе визита в США.

«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей», — заявил премьер.