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Политика

Военная операция на Украине. День 485-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 485-й день

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Работа разведывательного подразделения в зоне СВО

Работа разведывательного подразделения в зоне СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО. В первый раз она сбила беспилотник, информации о пострадавших нет. Сенаторы США предложили приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО. Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:22

Ночью почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Издание «Страна» сообщало о взрывах в городах Запорожье и Херсон.

8:18

Страны мира должны сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди в ходе визита в США.

«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей», — заявил премьер.

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AP
8:14

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов счел эскалацией идею сенаторов США приравнять атаку тактическим ядерным оружием против Украины к нападению на НАТО.

По словам Антонова, это ведет к «эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте».

8:10

❗️Сенаторы США предложили приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия к нападению на НАТО.

Резолюцию с таким предложением внесли республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Документ носит рекомендательный характер, исполнять его Белый дом не обязан.

8:07

Венгрия и Польша предложили продлить запрет на поставки в ЕС зерна с территории Украины. Он действует до 15 сентября.

8:04

Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО.

В первый раз она сбила беспилотник, информации о разрушениях и пострадавших нет.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 485-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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