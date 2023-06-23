Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Что в него вошло

23 июня в Брюсселе объявили, что очередной, 11-й по счету пакет санкций в отношении Москвы утвержден. Он предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран. Как сообщили в МИД Эстонии, новый пакет санкций вступил в силу. ЕС также задействует механизм борьбы для обхода ранее введенных ограничений. При этом замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Евросоюз уже начал работу над следующим, 12-м пакетом санкций в отношении Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЕС утвердил 11-й пакет санкций против РФ, сообщили в пятницу, 23 июня, в Европейском совете. Под рестрикции, в частности, попали 87 компаний, «поддерживающих российский ВПК». На них наложены более строгие ограничения по экспорту товаров и технологий двойного назначения, следует из заявления.

В МИД Эстонии в свою очередь уточнили, что новый пакет санкций ЕС уже вступил в силу. Ограничительные меры приняты и против зарубежных фирм, которые «помогают России обходить санкции и закупать иранские беспилотники», отметили в ведомстве.

В «черном списке» оказались в том числе предприятия из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, передает ТАСС.

Какие санкции вводит Евросоюз

Новые меры также предполагают усиление санкций, касающихся экспорта автомобилей, электромобилей и гибридов в РФ. Кроме того, запрещается продажа России пневматического и газового оружия.

ЕС запретил вход в свои порты судам, нарушившим нефтяное эмбарго или потолок цен, а также судам, отключившим автоматическую идентификационную систему во время следования по маршруту.

В санкционные списки Евросоюза включили более 100 граждан РФ, среди них — военнослужащие, чиновники, сотрудники СМИ и предприниматели.

Евросоюз запретил въезд на свою территорию прицепов и полуприцепов из РФ, поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, а также ввоз в Россию электрокомпонентов, полупроводников, оптических компонентов, навигационных приборов и некоторых металлов.

Кроме того, Брюссель ввел ограничения в отношении «Царьграда», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехона» — эти СМИ находятся «под прямым или косвенным контролем российских властей и используются для постоянных и согласованных пропагандистских действий, направленных на гражданское общество ЕС и соседних стран», следует из пресс-релиза Евросовета.

ЕС запретил экспорт 15 категорий комплектующих для российского оружия.

Механизм борьбы с обходом санкций

В Брюсселе также ввели в действие механизм борьбы с обходом санкций, предполагающий ограничения против третьих стран.

«Механизм будет применяться в крайнем случае и в последнюю очередь, когда коммуникация ЕС с третьими странами или другие отдельные меры, устанавливаемые сообществом в их отношении, будут признаны недостаточными для предотвращения обхода санкций», — говорится в публикации.

ЕС продлил действие запрета на транзит через Россию товаров из ряда «чувствительных категорий, например, продвинутых и авиационных технологий».

Компании, экспортирующие в ЕС продукцию, изготовленную из железа или стали, теперь должны будут доказать, что используемое ими сырье не российского происхождения.

Помимо этого, Евросоюз вводит запрет на продажу, лицензирование или передачу третьим странам прав интеллектуальной собственности, а также на торговлю сведениями, составляющими коммерческую тайну, в отношении производства подсанкционных товаров. Такие меры приняты для того, чтобы продукцию, идентичную по своим параметрам европейской, «нельзя было просто производить вне ЕС», поясняется в тексте.

Следующий пакет санкций

На этом фоне замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что ЕС уже начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении Москвы, передает Польское агентство печати.

По его словам, в рамках следующего пакета санкций Варшава хотела бы отсеять «четыре элемента, которые финансово обогащают Россию». Вавжик утверждает, что речь может пойти о запрете экспорта алмазов из РФ.

Напомним, что 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве анонсировала «еще больше санкций против России», которые будут направлены на преодоление практики обхода ограничительных мер.

Предыдущий, 10-й пакет санкций против Москвы был принят Брюсселем в конце февраля 2023 года, его приурочили к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Рестрикции тогда ввели в отношении 121 физического и юридического лица РФ. Кроме того, были приняты масштабные ограничительные меры на импорт и экспорт.