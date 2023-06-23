«Там было много русскоязычных». Что рассказал Обама о референдуме 2014 года в Крыму

44-й президент США Барак Обама в интервью CNN прокомментировал критические заявления о том, что западные страны сделали недостаточно, чтобы не допустить «первого вторжения» на Украину в 2014 году. По словам бывшего главы Белого дома, присоединение Крыма к РФ связано с тем, что там проживало большое количество русскоговорящих людей, которые были заинтересованы в том, чтобы Россия представляла их интересы. При этом со временем у украинцев появилось чувство «собственной идентичности, отдельной от России», добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и некоторые страны в Европе это понимали — с такой оценкой выступил экс-президент США Барак Обама, занимавший этот пост с 2009-го по 2017-й год.

«Украина того времени не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня. В Крыму было много русскоговорящих, и была некоторая симпатия к тому, чтобы Россия представляла их интересы. Даже в Верховной раде были сторонники России, и политика внутри Украины была более сложной», — рассказал он в интервью телеканалу CNN.

Обаму также спросили, согласен ли он с тем, что западные страны, в том числе и Германия, «не провели достаточно красных линий, чтобы не допустить отделения Крыма от Украины».

«Мне и [бывшему канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, которые сопротивлялись и кричали, чтобы мы ввели санкции [против Москвы] и не дали [президенту РФ Владимиру] Путину продолжить движение через Донбасс в остальную часть Украины», — отметил 44-й президент США.

По его словам, со временем у украинцев появилось чувство «собственной идентичности, отдельной от России», решимость противостоять Москве и способность подготовиться как в военном, так и в гражданском плане.

«Это вопрос десятилетней давности»

Обама не стал первым крупным западным политиком, который признал выбор большинства жителей полуострова. Например, 15 июня лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что вопрос Крыма не относится к нынешнему конфликту на Украине и не должен быть темой мирных переговоров.

«Крым не имеет ничего общего с конфликтом на Украине. Это вопрос десятилетней давности.

Можно оспаривать условия организации референдума, но в то же время можно констатировать, что жители выбрали стать частью России.

Такова позиция Николя Саркози, Валери Жискар д'Эстена, это позиция Марин Ле Пен. Давайте не будем все смешивать», — отметила она в эфире радиостанции Franceinfo.

Отвечая на вопрос, является ли, по ее мнению, Крым российским, Ле Пен ответила, что «это всегда было ясно, уже 10 лет я это говорю и я не меняла свою позицию».

Она добавила, что необходимо срочно начать мирные переговоры для разрешения конфликта на Украине. «Я предполагаю, что вопрос Донбасса станет центральным в переговорах», — сказала Ле Пен.

24 мая лидер «Национального объединения» назвала Крым легитимной частью России и указала, что «полностью поддерживает референдум, который прошел в регионе в 2014 году».

«Я всегда говорила одно и то же: Крым был российским в течение двух столетий, он был украинским в течение 60 лет — отданным диктатором, без сомнения, по прихоти», — утверждала Ле Пен. По ее оценкам, международные институты и ООН «могли организовать повторный референдум, чтобы убедиться в его результатах, но не сделали этого».

Ле Пен также рассказала, что посещала Крым и общалась с местными жителями. По ее словам, «их связь с Россией более глубокая, чем с Украиной».

В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым «временно оккупированной территорией».

Представители ЕС и США неоднократно подчеркивали, что не признают «незаконную аннексию» полуострова. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, вопрос Крыма «закрыт окончательно», напоминает «Коммерсантъ».